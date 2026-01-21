Hindustan Hindi News
Tractor Retail Sales CY25 Mahindra, Swaraj, International, Escorts
डीजल, पेट्रोल, इथेनॉल, CNG या LPG नहीं, बल्कि इन ट्रैक्टर के पीछे पड़े किसान; मिली 1010% की ग्रोथ

संक्षेप:

देश के अंदर टू-व्हीलर और फोर-व्हीलर सेगमेंट में तेजी से ग्रोथ हो रही है। तो दूसरी तरफ ट्रैक्टर सेगमेंट भी इसमें पीछे नहीं है। दरअसल, देश के फार्मिंग सेक्टर में हो रही तरक्की का फायदा ट्रैक्टर सेगमेंट को भी मिल रहा है। इस सेगमेंट में अब डीजल के साथ पेट्रोल/इथेनॉल, CNG/LPG और EV मॉडल भी मिल रहे हैं।

Jan 21, 2026 01:09 pm IST Narendra Jijhontiya
देश के अंदर टू-व्हीलर और फोर-व्हीलर सेगमेंट में तेजी से ग्रोथ हो रही है। तो दूसरी तरफ ट्रैक्टर सेगमेंट भी इसमें पीछे नहीं है। दरअसल, देश के फार्मिंग सेक्टर में हो रही तरक्की का फायदा ट्रैक्टर सेगमेंट को भी मिल रहा है। इस सेगमेंट में अब डीजल के साथ पेट्रोल/इथेनॉल, CNG/LPG और EV मॉडल भी मिल रहे हैं। हालांकि, आज भी डीजल सेगमेंट की मॉडल की डिमांड सबसे ज्यादा है। वहीं, इलेक्ट्रिक सेगमेंट में सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। चलिए एक बार ट्रैक्टर की सेगमेंट वाइज और कंपनी वाइज CY25 की सेल्स को देखते हैं।

सेगमेंट वाइज ट्रैक्टर की बिक्री
ट्रैक्टरCY25CY24YoY %
डीजल9,96,2988,93,52311.50%
पेट्रोल/इथेनॉल57107-46.73%
CNG/LPG12-50.00%
EV222201010.00%
अन्य55541.85%
टोटल9,96,6338,93,70611.52%

सेगमेंट वाइज ट्रैक्टर की बिक्री की बात करें तो डीजल की CY25 के दौरान 9,96,298 यूनिट बिकीं। जबकि, CY24 में ये आंकड़ा 8,93,523 यूनिट का था। यानी इसे 11.50% की ग्रोथ मिली। पेट्रोल/इथेनॉल की CY25 के दौरान 57 यूनिट बिकीं। जबकि, CY24 में ये आंकड़ा 107 यूनिट का था। यानी इसे 46.73% की डिग्रोथ मिली। CNG/LPG की CY25 के दौरान 1 यूनिट बिकीं। जबकि, CY24 में ये आंकड़ा 2 यूनिट का था। यानी इसे 50.00% की डिग्रोथ मिली।

ये भी पढ़ें:टोयोटा की पहली इलेक्ट्रिक कार 543km दौड़ेगी, जानिए इसके वैरिएंट वाइज फीचर्स

EV की CY25 के दौरान 222 यूनिट बिकीं। जबकि, CY24 में ये आंकड़ा 20 यूनिट का था। यानी इसे 1010.00% की ग्रोथ मिली। अन्य की CY25 के दौरान 55 यूनिट बिकीं। जबकि, CY24 में ये आंकड़ा 54 यूनिट का था। यानी इसे 1.85% की ग्रोथ मिली। इस तरह सेगमेंट में CY25 के दौरान कुल 9,96,633 यूनिट बिकीं। जबकि CY24 में इसकी 8,93,706 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 11.52% की शानदार ग्रोथ मिली।

ट्रैक्टर कंपनी वाइज रिटेल सेल CY 2025
नंट्रैक्टर रिटेल सेलCY 2025CY 2024
1महिंद्रा2,37,9802,08,781
2स्वराज1,86,5291,66,191
3ITL1,26,7411,16,975
4टैफे1,11,9471,03,157
5एस्कॉर्ट्स कुबोटा1,06,48287,436
6जॉन डीरे76,56367,051
7आयशर61,76859,471
8CNH43,35635,908
9अन्य45,26748,736
टोटल9,96,6338,93,706

अब ट्रैक्टर की कंपनी वाइज रिटेल सेल की बात करें तो महिंद्रा की CY 2025 के दौरान 2,37,980 यूनिट बिकीं। जबकि, CY 2024 के दौरान इसकी 2,08,781 यूनिट बिकी थीं। स्वराज की CY 2025 के दौरान 1,86,529 यूनिट बिकीं। जबकि, CY 2024 के दौरान इसकी 1,66,191 यूनिट बिकी थीं। ITL की CY 2025 के दौरान 1,26,741 यूनिट बिकीं। जबकि, CY 2024 के दौरान इसकी 1,16,975 यूनिट बिकी थीं। टैफे की CY 2025 के दौरान 1,11,947 यूनिट बिकीं। जबकि, CY 2024 के दौरान इसकी 1,03,157 यूनिट बिकी थीं।

ये भी पढ़ें:होंडा की इन 2 मोटरसाइकिल में आई खराबी, कंपनी ने जारी किया रिकॉल

एस्कॉर्ट्स कुबोटा की CY 2025 के दौरान 1,06,482 यूनिट बिकीं। जबकि, CY 2024 के दौरान इसकी 87,436 यूनिट बिकी थीं। जॉन डीरे की CY 2025 के दौरान 76,563 यूनिट बिकीं। जबकि, CY 2024 के दौरान इसकी 67,051 यूनिट बिकी थीं। आयशर की CY 2025 के दौरान 61,768 यूनिट बिकीं। जबकि, CY 2024 के दौरान इसकी 59,471 यूनिट बिकी थीं। CNH की CY 2025 के दौरान 43,356 यूनिट बिकीं। जबकि, CY 2024 के दौरान इसकी 35,908 यूनिट बिकी थीं।

Narendra Jijhontiya

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
