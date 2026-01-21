डीजल, पेट्रोल, इथेनॉल, CNG या LPG नहीं, बल्कि इन ट्रैक्टर के पीछे पड़े किसान; मिली 1010% की ग्रोथ

संक्षेप: देश के अंदर टू-व्हीलर और फोर-व्हीलर सेगमेंट में तेजी से ग्रोथ हो रही है। तो दूसरी तरफ ट्रैक्टर सेगमेंट भी इसमें पीछे नहीं है। दरअसल, देश के फार्मिंग सेक्टर में हो रही तरक्की का फायदा ट्रैक्टर सेगमेंट को भी मिल रहा है। इस सेगमेंट में अब डीजल के साथ पेट्रोल/इथेनॉल, CNG/LPG और EV मॉडल भी मिल रहे हैं।

देश के अंदर टू-व्हीलर और फोर-व्हीलर सेगमेंट में तेजी से ग्रोथ हो रही है। तो दूसरी तरफ ट्रैक्टर सेगमेंट भी इसमें पीछे नहीं है। दरअसल, देश के फार्मिंग सेक्टर में हो रही तरक्की का फायदा ट्रैक्टर सेगमेंट को भी मिल रहा है। इस सेगमेंट में अब डीजल के साथ पेट्रोल/इथेनॉल, CNG/LPG और EV मॉडल भी मिल रहे हैं। हालांकि, आज भी डीजल सेगमेंट की मॉडल की डिमांड सबसे ज्यादा है। वहीं, इलेक्ट्रिक सेगमेंट में सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। चलिए एक बार ट्रैक्टर की सेगमेंट वाइज और कंपनी वाइज CY25 की सेल्स को देखते हैं।

सेगमेंट वाइज ट्रैक्टर की बिक्री ट्रैक्टर CY25 CY24 YoY % डीजल 9,96,298 8,93,523 11.50% पेट्रोल/इथेनॉल 57 107 -46.73% CNG/LPG 1 2 -50.00% EV 222 20 1010.00% अन्य 55 54 1.85% टोटल 9,96,633 8,93,706 11.52%

सेगमेंट वाइज ट्रैक्टर की बिक्री की बात करें तो डीजल की CY25 के दौरान 9,96,298 यूनिट बिकीं। जबकि, CY24 में ये आंकड़ा 8,93,523 यूनिट का था। यानी इसे 11.50% की ग्रोथ मिली। पेट्रोल/इथेनॉल की CY25 के दौरान 57 यूनिट बिकीं। जबकि, CY24 में ये आंकड़ा 107 यूनिट का था। यानी इसे 46.73% की डिग्रोथ मिली। CNG/LPG की CY25 के दौरान 1 यूनिट बिकीं। जबकि, CY24 में ये आंकड़ा 2 यूनिट का था। यानी इसे 50.00% की डिग्रोथ मिली।

EV की CY25 के दौरान 222 यूनिट बिकीं। जबकि, CY24 में ये आंकड़ा 20 यूनिट का था। यानी इसे 1010.00% की ग्रोथ मिली। अन्य की CY25 के दौरान 55 यूनिट बिकीं। जबकि, CY24 में ये आंकड़ा 54 यूनिट का था। यानी इसे 1.85% की ग्रोथ मिली। इस तरह सेगमेंट में CY25 के दौरान कुल 9,96,633 यूनिट बिकीं। जबकि CY24 में इसकी 8,93,706 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 11.52% की शानदार ग्रोथ मिली।

ट्रैक्टर कंपनी वाइज रिटेल सेल CY 2025 नं ट्रैक्टर रिटेल सेल CY 2025 CY 2024 1 महिंद्रा 2,37,980 2,08,781 2 स्वराज 1,86,529 1,66,191 3 ITL 1,26,741 1,16,975 4 टैफे 1,11,947 1,03,157 5 एस्कॉर्ट्स कुबोटा 1,06,482 87,436 6 जॉन डीरे 76,563 67,051 7 आयशर 61,768 59,471 8 CNH 43,356 35,908 9 अन्य 45,267 48,736 – टोटल 9,96,633 8,93,706

अब ट्रैक्टर की कंपनी वाइज रिटेल सेल की बात करें तो महिंद्रा की CY 2025 के दौरान 2,37,980 यूनिट बिकीं। जबकि, CY 2024 के दौरान इसकी 2,08,781 यूनिट बिकी थीं। स्वराज की CY 2025 के दौरान 1,86,529 यूनिट बिकीं। जबकि, CY 2024 के दौरान इसकी 1,66,191 यूनिट बिकी थीं। ITL की CY 2025 के दौरान 1,26,741 यूनिट बिकीं। जबकि, CY 2024 के दौरान इसकी 1,16,975 यूनिट बिकी थीं। टैफे की CY 2025 के दौरान 1,11,947 यूनिट बिकीं। जबकि, CY 2024 के दौरान इसकी 1,03,157 यूनिट बिकी थीं।