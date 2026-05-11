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Toyota भारत में बनाएगा नई फैक्ट्री, हर साल मैन्युफैक्चर होंगी 1 लाख कारें, नौकरियां भी

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन भारत में अपनी नई फैक्ट्री शुरू करने वाला है। यह फैक्ट्री महाराष्ट्र में बनने वाली है। नए टोयोटा किर्लोस्कर मोटर फैक्ट्री की ऐनुअल कैपेसिटी 1 लाख गाड़ी बनाने की होगी।

Toyota भारत में बनाएगा नई फैक्ट्री, हर साल मैन्युफैक्चर होंगी 1 लाख कारें, नौकरियां भी

टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन भारत में अपनी नई फैक्ट्री शुरू करने वाला है। यह फैक्ट्री महाराष्ट्र में बनने वाली है। नए टोयोटा किर्लोस्कर मोटर फैक्ट्री की ऐनुअल कैपेसिटी 1 लाख गाड़ी बनाने की होगी। जापान की यह दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनी भारत और आसपास के रीजन्स में अपने मैन्युफैक्चरिंग बेस को एक्सपैंड करना चाह रही है। यह नई फैक्ट्री महाराष्ट्र के बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया में बनेगा। इसमें 2029 की पहली छमाही में प्रोडक्शन शुरू होने की उम्मीद है। इस प्लांट की ऐनुअल कैपेसिटी 1 लाख गाड़ियों की होगी और ऑपरेशन शुरू होने पर लगभग 2,800 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।

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होगा स्टैम्पिंग, वेल्डिंग, पेंटिंग और असेंबली का काम

प्लांट में स्टैम्पिंग, वेल्डिंग, पेंटिंग और असेंबली के काम होंगे और एक नए एसयूवी मॉडल की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। टोयोटा ने कहा कि नया प्लांट कंपनी को अपने प्रोडक्शन स्ट्रक्चर को मजबूत करने और भारत और आसपास के मार्केट्स में भविष्य में बढ़ती मांग और बाजार में होने वाले बदलावों का सामना करने में मदद करेगा। कंपनी ने आगे कहा कि यह प्लांट भारत के साथ-साथ आसपास के मार्केट्स में भी ग्राहकों को वीइकल्स की सप्लाई करेगा।

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नेक्स्ट जेनरेशन फॉर्च्यूनर और हाइलक्स को लॉन्च करने की तैयारी

कंपनी आजकल नेक्स्ट जेनरेशन फॉर्च्यूनर को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। यह इस साल के आखिर में या अगले साल की शुरुआत में भारत में लॉन्च कर सकती है। नेक्स्ट जेनरेशन फॉर्च्यूनर मौजूदा मॉडल के मुकाबले काफी अलग और अग्रेसिव होगा। ऑनलाइन सामने आए फोटोज को देख कर कहा जा सकता है कि इसका फ्रंट पहले से अधिक शार्प होगा, जिसमें स्लीकर एलईडी हेडलाइट्स, चौड़ी ग्रिल और रिफ्रेश्ड बम्पर होगा। साइड प्रोफाइल का मस्कुलर लुक नई फॉर्च्यूनर में भी देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें आपको और बेहतर कैरेक्टर लाइन्स, रिवाइज्ड पिलर और नए अलॉय वील डिजाइन भी देखने को मिलेंगे।

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रियर में कंपनी टेल लैंप को कनेक्ट करने वाली फुल-विड्थ एलईडी लाइट बार और टेलगेट पर फॉर्च्यूनर का टेक्स्ट देने वाली है। इंटीरियर में आपको पहले से ज्यादा प्रीमियम एक्सपीरियंस मिलने वाला है। डैशबोर्ड में दो 12.3 इंच की स्क्रीन हो सकती हैं, जिनमें एक इंफोटेनमेंट यूनिट और दूसरी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का काम करेगी। इसके अलावा, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, ओवर-द-एयर अपडेट और 360-डिग्री कैमरा सिस्टम जैसे फीचर भी नेक्स्ट जेनरेशन फॉर्च्यूनर में ऑफर किए जाएंगे। इसमें कंपनी पैनोरमिक सनरूफ, अडवांस्ड क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम और अडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) का एक्सपैंडेड सूट भी ऑफर कर सकती है।

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बताते चलें कि टोयोटा भारत में इसी साल अपनी 9th जेनरेशन हाइलक्स लॉन्च करेगी। इसे पहले थाईलैंड में शोकेस किया गया था और इसमें मौजूदा मॉडल के कई सुधार किए गए हैं। मौजूदा मॉडल ने भारत में ग्राहकों का एक खास सेगमेंट क्रिएट किया है, , जिसका फायदा नए मॉडल को भी मिल सकता है। डिजाइन की बात करें तो, नेक्स्ट जेनरेशन हाइलक्स पूरी तरह से नए फ्रंट फेसिया के साथ आएगी। यह पहले से अधिक शार्प और अग्रेसिव दिखेगा।

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Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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