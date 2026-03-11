₹1.20 करोड़ की कार को भारतीयों ने ऐसे खरीदा, मानो बहुत सस्ती मिल रही हो! 7 साल का रिकॉर्ड तोड़ा

देश की सबसे महंगी और लग्जरी कारों में टोयोटा वेलफायर MPV का नाम भी शामिल है। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 1.20 करोड़ रुपए से 1.30 करोड़ रुपए तक हैं। ये देश की सबसे महंगी टोयोटा MPV है। हालांकि, इसकी कीमतें इसकी बिक्री को कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं।

दरअसल, इंडस्ट्री की सबसे बड़ी संस्था SIAM के कुल होलसेल डेटा के मुताबिक, फरवरी 2020 में लॉन्च होने से लेकर फरवरी 2026 के आखिर तक वेलफायर की कुल 4,659 यूनिट बिकी हैं। इनमें से 52% की ग्रोथ के साथ 2,414 यूनिट की बिक्री पिछले 23 महीनों में हुई है।

कोविड-19 महामारी के दुनिया में फैलने से एक महीने पहले लॉन्च हुई इस कार की शुरुआती कुछ सालों में बिक्री तीन डिजिट में थी। अगस्त 2023 में वेलफायर के फर्स्ट जनरेशन मॉडल को 6 और 7-सीट कॉन्फिगरेशन में नेक्स्ट-जेनरेशन वेलफायर से बदल दिया गया। FY2025 में वेलफायर की डिमांड बढ़ी, जब टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने 1,155 यूनिट बेचीं, जो FY2024 की 400 यूनिट के मुकाबले 189% ज्यादा थी। FY2026 और भी बेहतर रहा, इस साल के पहले 11 महीनों में 1,259 यूनिट बिकीं, जो पिछले साल के मुकाबले 56% की जबरदस्त ग्रोथ के साथ अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 तक 809 यूनिट बिकीं। मार्च 2026 के नंबर अभी भी गिने जाने बाकी हैं, लेकिन FY2026 में वेलफायर 1,400 यूनिट की रिकॉर्ड बिक्री तक पहुंच सकती है।

टोयोटा वेलफायर की भारत में बिक्री फेसियल ईयर यूनिट YoY % ग्रोथ FY2020 168 FY2021 294 75% FY2022 416 41% FY2023 967 132% FY2024 400 -59% FY2025 1,155 189% FY2026* 1,259 56% टोटल 4,659 डाटा: SIAM, अप्रैल 2025 से फरवरी 2026

टोयोटा वेलफायर के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस टोयोटा वेलफायर में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल में 2.5-लीटर इनलाइन चार-सिलेंडर डीओएचसी इंजन मिलता है, जो 142 किलोवाट का अधिकतम पावर आउटपुट और 240 एनएम का अधिकतम टॉर्क जेनरेट करता है। इंजन को इलेक्ट्रिक मोटर और हाइब्रिड बैटरी के साथ जोड़ा गया है, जिससे कम एमिशन होता है। सेल्फ-चार्जिंग स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक मॉडल को जीरो एमिशन मोड पर 40% दूरी और 60% समय तक चलने में सक्षम माना जाता है। कंपनी का दावा है कि यह 19.28 किमी. प्रति लीटर का माइलेज देती है।

इसे तीन एक्सटीरियर कलर ऑप्शन प्लैटिनम पर्ल व्हाइट, जेट ब्लैक और प्रेशियस मेटल में पेश किया गया है। वेलफायर पर तीन इंटीरियर कलर ऑप्शन सनसेट ब्राउन, न्यूट्रल बेज और ब्लैक हैं। इस लक्जरी एमपीवी में सीटों के बीच की दूरी बढ़ने से यह अब अधिक स्पेशियस हो गई है। ड्राइविंग पोजीशन में अपडेट कर आगे और सेकेंड रो की सीटों के बीच की दूरी बढ़ा दी गई है। सीटों की तीसरी लाइन पर साइड क्वार्टर ट्रिम और पिछले डोर के ट्रिम को पतला बनाया गया है।

अंदर एक बहुत लंबा ओवरहेड कंसोल है, जिसे रूफ के बीच में लगाया गया है। इसमें यात्रियों की सुविधा के लिए कई कंट्रोल दिए गए हैं। इसमें 15 जेबीएल स्पीकर, एपल कार प्ले और एंड्रॉइड ऑटो कॉम्पेबिलिटी के साथ 14-इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। एक्जीक्यूटिव लाउंज 14 इंच की पिछली सीट काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। मॉडल में ऑटोमैटिक मूनरूफ शेड्स के साथ पुल-डाउन साइड सन ब्लाइंड्स फीचर्स है, जो रूफ से ज्यादा धूप नहीं आने देता है। सेकेंड रो की सीट्स में मसाज फंक्शन के साथ-साथ प्री-सेट मोड भी मिलता है।