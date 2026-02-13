सिंहासन जैसी सीट वाली इस 7-सीटर कार पर टूटे लोग, बिक्री में 4000% की भारी उछाल; सारे मॉडलों में इसकी सबसे ज्यादा ग्रोथ

Feb 13, 2026 03:04 am IST

जनवरी 2026 में टोयोटा वेलफायर सालाना आधार पर 4000% की YoY ग्रोथ हासिल की, जो दिखाती है कि टोयोटा वेलफायर (Toyota Vellfire) धीरे-धीरे लग्जरी MPV सेगमेंट में अपनी मजबूत पकड़ बना रही है। पिछले महीने इसकी सेल 123 यूनिट रही।

कार निर्माता कंपनी टोयोटा (Toyota) की लग्जरी MPV वेलफायर (Vellfire) ने जनवरी 2026 में ऐसा कमाल किया कि हर कोई हैरान रह गया। कंपनी ने इस महीने 123 यूनिट्स बेचीं, जो पिछले साल की तुलना में +4000% की सालाना (YoY) बढ़त है। हालांकि, महीने-दर-महीने (MoM) आंकड़ों की बात करें तो दिसंबर 2025 के मुकाबले इसमें 12.77% की गिरावट दर्ज हुई है। फिर भी ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी मजबूत रही है। आइए जरा विस्तार से इसकी पिछले 6 महीने की बिक्री रिपोर्ट पर नजर डालते हैं।

टोयोटा वेलफायर की पिछले 6 महीने की बिक्री महीना बिक्री संख्या अगस्त 2025 104 सितंबर 2025 107 अक्टूबर 2025 168 नवंबर 2025 86 दिसंबर 2025 141 जनवरी 2026 123

पिछले 6 महीने की बिक्री रिपोर्ट पर नजर डालें तो पता चलता है कि अक्टूबर 2025 में टोयोटा वेलफायर (Vellfire) ने 168 यूनिट्स के साथ सबसे ज्यादा बिक्री दर्ज की थी। वहीं, जनवरी 2026 की 123 यूनिट्स बिक्री दिखाती है कि डिमांड अभी भी मजबूत बनी हुई है। जनवरी 2026 में इसकी सेल में +4000% की सालाना (YoY) बढ़त हुई।

टोयोटा मॉडल-वाइज बिक्री रिपोर्ट (जनवरी 2026)

मॉडल जनवरी 2026 बिक्री जनवरी 2025 बिक्री सालाना बदलाव (YoY %) इनोवा + हाइक्रॉस 9,455 9,780 -3% हाईराइडर 9,156 4,941 +85% ग्लैंजा 2,978 3,455 -14% फॉर्च्यूनर 3,046 3,149 -3% टैसर 2,521 2,470 +2% रुमियन 2,829 1,944 +46% हिलक्स 317 239 +33% कैमरी 184 197 -7% वेलफायर 123 3 +4000% एलसी300 21 0 0% कुल 30,630 26,178 +17%

कुल बिक्री में वेलफायर का योगदान

जनवरी 2026 में टोयोटा (Toyota) ने कुल 30,630 गाड़ियां बेचीं, जो पिछले साल के मुकाबले 17% ज्यादा है। मॉडल-वाइज प्रदर्शन पर नजर डालें तो इसमें सबसे ज्यादा सालाना ग्रोथ वेलफायर +4000% (सबसे ज्यादा ग्रोथ) की है। स्पष्ट है कि भले ही वेलफायर (Vellfire) की बिक्री संख्या कम हो, लेकिन ग्रोथ रेट के मामले में यह सबसे आगे रही।

क्यों खास है वेलफायर?

टोयोटा वेलफायर (Toyota Vellfire) एक प्रीमियम D2-सेगमेंट MUV है, जिसे खास तौर पर लग्जरी और कम्फर्ट पसंद करने वाले ग्राहकों के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें कैप्टन सीट्स और लग्जरी इंटीरियर मिलता है। इसमें पावरफुल हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, एडवांस सेफ्टी फीचर्स और बिजनेस क्लास जैसा अनुभव मिलता है। इसी वजह से यह हाई-एंड फैमिली और कॉर्पोरेट ग्राहकों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है।