Toyota Vellfire sales big jump in July 2025 जुलाई में इस कार की अचाकन 'चमक उठी किस्मत'; खरीदने के लिए ग्राहक ऐसे टूटे, 4 महीने का सेल्स रिकॉर्ड तोड़ा, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Toyota Vellfire sales big jump in July 2025

जुलाई में इस कार की अचाकन 'चमक उठी किस्मत'; खरीदने के लिए ग्राहक ऐसे टूटे, 4 महीने का सेल्स रिकॉर्ड तोड़ा

कंपनी के लिए उसके सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल इनोवा हाइक्रॉस और अर्बन क्रूजर हाइराइडर की बिक्री का ग्राफ बढ़ा। तो दूसरी तरफ, उसके पोर्टफोलियो की सबसे लग्जरी कार वेलफायर की डिमांड अचाकन से बड़ा उछाल आ गया। ये उसकी इस साल की दूसरी और पिछले चार महीने की सबसे बड़ी ग्रोथ भी है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानWed, 13 Aug 2025 12:57 PM
share Share
Follow Us on
जुलाई में इस कार की अचाकन 'चमक उठी किस्मत'; खरीदने के लिए ग्राहक ऐसे टूटे, 4 महीने का सेल्स रिकॉर्ड तोड़ा

टोयोटा के लिए भारतीय बाजार में पिछले कई महीने से सब कुछ बेहद शानदार चल रहा है। कंपनी को लगभग हर महीने ग्रोथ मिल रही है। उसकी कारों की डिमांड इतनी ज्यादा हाई हो चुकी है कि वेटिंग पीरियड भी कई महीनों तक जा रहा है। कंपनी के लिए जहां उसके सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल इनोवा हाइक्रॉस और अर्बन क्रूजर हाइराइडर की बिक्री का ग्राफ बढ़ा। तो दूसरी तरफ, उसके पोर्टफोलियो की सबसे लग्जरी कार वेलफायर की डिमांड अचाकन से बड़ा उछाल आ गया। ये उसकी इस साल की दूसरी और पिछले चार महीने की सबसे बड़ी ग्रोथ भी है। बता दें कि इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1.20 करोड़ रुपए है।

टोयोटा वेलफायर सेल्स 2025
महीनायूनिट
जनवरी3
फरवरी19
मार्च346
अप्रैल20
मई29
जून156
जुलाई180

टोयोटा वेलफायर के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

टोयोटा वेलफायर में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल में 2.5-लीटर इनलाइन चार-सिलेंडर डीओएचसी इंजन मिलता है, जो 142 किलोवाट का अधिकतम पावर आउटपुट और 240 एनएम का अधिकतम टॉर्क जेनरेट करता है। इंजन को इलेक्ट्रिक मोटर और हाइब्रिड बैटरी के साथ जोड़ा गया है, जिससे कम एमिशन होता है। सेल्फ-चार्जिंग स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक मॉडल को जीरो एमिशन मोड पर 40% दूरी और 60% समय तक चलने में सक्षम माना जाता है। कंपनी का दावा है कि यह 19.28 किमी. प्रति लीटर का माइलेज देती है।

ये भी पढ़ें:2 दिन बाद शुरू हो जाएगा FASTag एनुअल पास, टोल प्लाजा पर लगेंगे सिर्फ 15 रुपए

इसे तीन एक्सटीरियर कलर ऑप्शन प्लैटिनम पर्ल व्हाइट, जेट ब्लैक और प्रेशियस मेटल में पेश किया गया है। वेलफायर पर तीन इंटीरियर कलर ऑप्शन सनसेट ब्राउन, न्यूट्रल बेज और ब्लैक हैं। इस लक्जरी एमपीवी में सीटों के बीच की दूरी बढ़ने से यह अब अधिक स्पेशियस हो गई है। ड्राइविंग पोजीशन में अपडेट कर आगे और सेकेंड रो की सीटों के बीच की दूरी बढ़ा दी गई है। सीटों की तीसरी लाइन पर साइड क्वार्टर ट्रिम और पिछले डोर के ट्रिम को पतला बनाया गया है।

अंदर एक बहुत लंबा ओवरहेड कंसोल है, जिसे रूफ के बीच में लगाया गया है। इसमें यात्रियों की सुविधा के लिए कई कंट्रोल दिए गए हैं। इसमें 15 जेबीएल स्पीकर, एपल कार प्ले और एंड्रॉइड ऑटो कॉम्पेबिलिटी के साथ 14-इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। एक्जीक्यूटिव लाउंज 14 इंच की पिछली सीट काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। मॉडल में ऑटोमैटिक मूनरूफ शेड्स के साथ पुल-डाउन साइड सन ब्लाइंड्स फीचर्स है, जो रूफ से ज्यादा धूप नहीं आने देता है। सेकेंड रो की सीट्स में मसाज फंक्शन के साथ-साथ प्री-सेट मोड भी मिलता है।

ये भी पढ़ें:₹4 लाख के डिस्काउंट का कमाल, इस इलेक्ट्रिक कार को खरीदने टूट पड़े लोग

यह मॉडल अब रिमोट डोर लॉक/अनलॉक, एयर कंडीशनिंग, इमरजेंसी सर्विस, व्हीकल डायग्नोस्टिक्स, ड्राइवर मॉनिटरिंग अलर्ट जैसी 60 से अधिक कनेक्टेड फीचर्स से लैस है। टोयोटा का यह मॉडल सेफ्टी में एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम (ADAS) जैसे फीचर्स से लैस है। अन्य सेफ्टी फीचर्स में यह क्रूज कंट्रोल, लेन ट्रेस असिस्टेंस, हाई बीम एलईडी हेडलैंप और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर जैसे फीचर्स के साथ आती है।

Toyota Toyota Innova Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।