इस कार को 200 लोग भी नहीं खरीद रहे, अब मिल रहा पूरे ₹7.55 लाख का डिस्काउंट; ये साल की सबसे बड़ी छूट

संक्षेप: टोयोटा के पोर्टफोलियो में एक कार ऐसी है जिसे हर महीने 200 ग्राहक भी नहीं मिल रहे। इसके बाद भी ये कंपनी के लिए शानदार बिजनेस कर रही है। दरअसल, हम डिस कार जिस कार की बात कर रहे हैं वो उसकी लग्जरी वेलफायर MPV है। इस कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1.20 करोड़ रुपए है।

Dec 11, 2025 08:33 pm IST

टोयोटा के पोर्टफोलियो में एक कार ऐसी है जिसे हर महीने 200 ग्राहक भी नहीं मिल रहे। इसके बाद भी ये कंपनी के लिए शानदार बिजनेस कर रही है। दरअसल, हम डिस कार जिस कार की बात कर रहे हैं वो उसकी लग्जरी वेलफायर MPV है। इस कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1.20 करोड़ रुपए है। इस कार की कंपनी ऑर्डर लेने के बाद ही डिलीवरी करती है। इस वजह से इसका वेटिंग पीरियड कई बार सालभर तक चला जाता है। वैसे, इस महीने कंपनी इस पर 7.55 लाख रुपए का ईयरएंड डिस्काउंट दे रही है। ये पहली बार है जब इस पर इतना शानदार डिस्काउंट मिल रहा है।

वेलफायर पर मिलने वाले डिस्काउंट की बात करें तो इस पर 2,78,026 रुपए की 5 साल की वारंटी, 50,000 रुपए के एक्सचेंज या स्क्रैपेज बोनस, 3,77,000 रुपए का TFS सबवेंशन, 50,000 रुपए का रेफरल बेनिफिट्स दे रही है। इस तरह इस कार पर कुल 7.55 लाख का डिस्काउंट मिल रहा है। चलिए अब इस लग्जरी MPV के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस के बारे में जानते हैं।

टोयोटा वेलफायर के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस टोयोटा वेलफायर में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल में 2.5-लीटर इनलाइन चार-सिलेंडर डीओएचसी इंजन मिलता है, जो 142 किलोवाट का अधिकतम पावर आउटपुट और 240 एनएम का अधिकतम टॉर्क जेनरेट करता है। इंजन को इलेक्ट्रिक मोटर और हाइब्रिड बैटरी के साथ जोड़ा गया है, जिससे कम एमिशन होता है। सेल्फ-चार्जिंग स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक मॉडल को जीरो एमिशन मोड पर 40% दूरी और 60% समय तक चलने में सक्षम माना जाता है। कंपनी का दावा है कि यह 19.28 किमी. प्रति लीटर का माइलेज देती है।

इसे तीन एक्सटीरियर कलर ऑप्शन प्लैटिनम पर्ल व्हाइट, जेट ब्लैक और प्रेशियस मेटल में पेश किया गया है। वेलफायर पर तीन इंटीरियर कलर ऑप्शन सनसेट ब्राउन, न्यूट्रल बेज और ब्लैक हैं। इस लक्जरी एमपीवी में सीटों के बीच की दूरी बढ़ने से यह अब अधिक स्पेशियस हो गई है। ड्राइविंग पोजीशन में अपडेट कर आगे और सेकेंड रो की सीटों के बीच की दूरी बढ़ा दी गई है। सीटों की तीसरी लाइन पर साइड क्वार्टर ट्रिम और पिछले डोर के ट्रिम को पतला बनाया गया है।

अंदर एक बहुत लंबा ओवरहेड कंसोल है, जिसे रूफ के बीच में लगाया गया है। इसमें यात्रियों की सुविधा के लिए कई कंट्रोल दिए गए हैं। इसमें 15 जेबीएल स्पीकर, एपल कार प्ले और एंड्रॉइड ऑटो कॉम्पेबिलिटी के साथ 14-इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। एक्जीक्यूटिव लाउंज 14 इंच की पिछली सीट काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। मॉडल में ऑटोमैटिक मूनरूफ शेड्स के साथ पुल-डाउन साइड सन ब्लाइंड्स फीचर्स है, जो रूफ से ज्यादा धूप नहीं आने देता है। सेकेंड रो की सीट्स में मसाज फंक्शन के साथ-साथ प्री-सेट मोड भी मिलता है।

यह मॉडल अब रिमोट डोर लॉक/अनलॉक, एयर कंडीशनिंग, इमरजेंसी सर्विस, व्हीकल डायग्नोस्टिक्स, ड्राइवर मॉनिटरिंग अलर्ट जैसी 60 से अधिक कनेक्टेड फीचर्स से लैस है। टोयोटा का यह मॉडल सेफ्टी में एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम (ADAS) जैसे फीचर्स से लैस है। अन्य सेफ्टी फीचर्स में यह क्रूज कंट्रोल, लेन ट्रेस असिस्टेंस, हाई बीम एलईडी हेडलैंप और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर जैसे फीचर्स के साथ आती है।