टोयोटा की ये कार खरीदने का बढ़िया मौका, कंपनी ₹7.35 लाख का डिस्काउंट दे रही; कीमत इतनी रह गई

टोयोटा की ये कार खरीदने का बढ़िया मौका, कंपनी ₹7.35 लाख का डिस्काउंट दे रही; कीमत इतनी रह गई

संक्षेप:

टोयोटा फरवरी 2026 में अपनी सबसे लग्जरी और महंगी वेलफायर कार पर शानदार डिस्काउंट लेकर आई है। दरअसल, इस महीने वेलफायर खरीदने पर ग्राहकों को कुल 7.35 लाख रुपए तक के बेनिफिट मिल रहे हैं। इसके बेनिफिट की बात करें तो 40,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस, 40,000 रुपए का कॉर्पोरेट रेफरल मिलेगा।

Feb 12, 2026 08:47 am IST
टोयोटा वेलफायर के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

टोयोटा वेलफायर में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल में 2.5-लीटर इनलाइन चार-सिलेंडर डीओएचसी इंजन मिलता है, जो 142 किलोवाट का अधिकतम पावर आउटपुट और 240 एनएम का अधिकतम टॉर्क जेनरेट करता है। इंजन को इलेक्ट्रिक मोटर और हाइब्रिड बैटरी के साथ जोड़ा गया है, जिससे कम एमिशन होता है। सेल्फ-चार्जिंग स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक मॉडल को जीरो एमिशन मोड पर 40% दूरी और 60% समय तक चलने में सक्षम माना जाता है। कंपनी का दावा है कि यह 19.28 किमी. प्रति लीटर का माइलेज देती है।

इसे तीन एक्सटीरियर कलर ऑप्शन प्लैटिनम पर्ल व्हाइट, जेट ब्लैक और प्रेशियस मेटल में पेश किया गया है। वेलफायर पर तीन इंटीरियर कलर ऑप्शन सनसेट ब्राउन, न्यूट्रल बेज और ब्लैक हैं। इस लक्जरी एमपीवी में सीटों के बीच की दूरी बढ़ने से यह अब अधिक स्पेशियस हो गई है। ड्राइविंग पोजीशन में अपडेट कर आगे और सेकेंड रो की सीटों के बीच की दूरी बढ़ा दी गई है। सीटों की तीसरी लाइन पर साइड क्वार्टर ट्रिम और पिछले डोर के ट्रिम को पतला बनाया गया है।

अंदर एक बहुत लंबा ओवरहेड कंसोल है, जिसे रूफ के बीच में लगाया गया है। इसमें यात्रियों की सुविधा के लिए कई कंट्रोल दिए गए हैं। इसमें 15 जेबीएल स्पीकर, एपल कार प्ले और एंड्रॉइड ऑटो कॉम्पेबिलिटी के साथ 14-इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। एक्जीक्यूटिव लाउंज 14 इंच की पिछली सीट काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। मॉडल में ऑटोमैटिक मूनरूफ शेड्स के साथ पुल-डाउन साइड सन ब्लाइंड्स फीचर्स है, जो रूफ से ज्यादा धूप नहीं आने देता है। सेकेंड रो की सीट्स में मसाज फंक्शन के साथ-साथ प्री-सेट मोड भी मिलता है।

यह मॉडल अब रिमोट डोर लॉक/अनलॉक, एयर कंडीशनिंग, इमरजेंसी सर्विस, व्हीकल डायग्नोस्टिक्स, ड्राइवर मॉनिटरिंग अलर्ट जैसी 60 से अधिक कनेक्टेड फीचर्स से लैस है। टोयोटा का यह मॉडल सेफ्टी में एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम (ADAS) जैसे फीचर्स से लैस है। अन्य सेफ्टी फीचर्स में यह क्रूज कंट्रोल, लेन ट्रेस असिस्टेंस, हाई बीम एलईडी हेडलैंप और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर जैसे फीचर्स के साथ आती है।

डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

