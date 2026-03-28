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₹1.20 करोड़ की इस कार को मिली 663% की ग्रोथ, एक साल पहले 19 ग्राहक मिले थे; अंदर से इतनी लग्जरी

Mar 28, 2026 11:14 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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टोयोटा ने फरवरी 2026 सेल्स की रिपोर्ट सामने आ गई है। कंपनी के लिए पिछले महीने यूं तो हाइराइडर सबसे ज्यादा बिकने वाली कार ही, लेकिन ईयरली ग्रोथ के मामले में उसकी सबसे लग्जरी और महंगी वेलफायर MPV ने सभी को पीछे छोड़ दिया। दरअसल, इस प्रीमियम MPV को 663% की YoY ग्रोथ मिली।

₹1.20 करोड़ की इस कार को मिली 663% की ग्रोथ, एक साल पहले 19 ग्राहक मिले थे; अंदर से इतनी लग्जरी
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टोयोटा ने फरवरी 2026 सेल्स की रिपोर्ट सामने आ गई है। कंपनी के लिए पिछले महीने यूं तो हाइराइडर सबसे ज्यादा बिकने वाली कार ही, लेकिन ईयरली ग्रोथ के मामले में उसकी सबसे लग्जरी और महंगी वेलफायर MPV ने सभी को पीछे छोड़ दिया। दरअसल, इस प्रीमियम MPV को 663% की YoY ग्रोथ मिली। फरवरी 2024 में इसकी 19 यूनिट बिकी थीं, जो फरवरी 2026 में बढ़कर 145 यूनिट हो गईं। यानी इसकी 126 यूनिट ज्यादा बिकीं। बता दें कि इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 1.20 करोड़ रुपए से 1.30 करोड़ रुपए तक हैं। फरवरी 2020 में लॉन्च होने से लेकर फरवरी 2026 तक वेलफायर की कुल 4,659 यूनिट बिकी हैं।

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टोयोटा मॉडल वाइज सेल्स फरवरी 2026
नंमॉडलफरवरी 2026फरवरी 2025अंतरग्रोथ % YoYमार्केट शेयर %
1हाइराइडर9,3594,3145,045116.9430.45
2हाइक्रॉस6,0415,6224197.4519.66
3ग्लैंजा3,2124,596-1,384-30.1110.45
4फॉर्च्यूनर3,0762,8762006.9510.01
5टैसर2,8543,604-750-20.819.29
6रूमियन2,8172,09971834.219.17
7क्रिस्टा2,6622827-165-5.848.66
8हिलक्स31818912968.251.03
9कैमरी203209-6-2.870.66
10वेलफायर14519126663.160.47
11LC30047047-0.15
टोटल30,73426,3554,37916.62100

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टोयोटा वेलफायर के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

टोयोटा वेलफायर में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल में 2.5-लीटर इनलाइन चार-सिलेंडर डीओएचसी इंजन मिलता है, जो 142 किलोवाट का अधिकतम पावर आउटपुट और 240 एनएम का अधिकतम टॉर्क जेनरेट करता है। इंजन को इलेक्ट्रिक मोटर और हाइब्रिड बैटरी के साथ जोड़ा गया है, जिससे कम एमिशन होता है। सेल्फ-चार्जिंग स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक मॉडल को जीरो एमिशन मोड पर 40% दूरी और 60% समय तक चलने में सक्षम माना जाता है। कंपनी का दावा है कि यह 19.28 किमी. प्रति लीटर का माइलेज देती है।

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इसे तीन एक्सटीरियर कलर ऑप्शन प्लैटिनम पर्ल व्हाइट, जेट ब्लैक और प्रेशियस मेटल में पेश किया गया है। वेलफायर पर तीन इंटीरियर कलर ऑप्शन सनसेट ब्राउन, न्यूट्रल बेज और ब्लैक हैं। इस लक्जरी एमपीवी में सीटों के बीच की दूरी बढ़ने से यह अब अधिक स्पेशियस हो गई है। ड्राइविंग पोजीशन में अपडेट कर आगे और सेकेंड रो की सीटों के बीच की दूरी बढ़ा दी गई है। सीटों की तीसरी लाइन पर साइड क्वार्टर ट्रिम और पिछले डोर के ट्रिम को पतला बनाया गया है।

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अंदर एक बहुत लंबा ओवरहेड कंसोल है, जिसे रूफ के बीच में लगाया गया है। इसमें यात्रियों की सुविधा के लिए कई कंट्रोल दिए गए हैं। इसमें 15 जेबीएल स्पीकर, एपल कार प्ले और एंड्रॉइड ऑटो कॉम्पेबिलिटी के साथ 14-इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। एक्जीक्यूटिव लाउंज 14 इंच की पिछली सीट काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। मॉडल में ऑटोमैटिक मूनरूफ शेड्स के साथ पुल-डाउन साइड सन ब्लाइंड्स फीचर्स है, जो रूफ से ज्यादा धूप नहीं आने देता है। सेकेंड रो की सीट्स में मसाज फंक्शन के साथ-साथ प्री-सेट मोड भी मिलता है।

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यह मॉडल अब रिमोट डोर लॉक/अनलॉक, एयर कंडीशनिंग, इमरजेंसी सर्विस, व्हीकल डायग्नोस्टिक्स, ड्राइवर मॉनिटरिंग अलर्ट जैसी 60 से अधिक कनेक्टेड फीचर्स से लैस है। टोयोटा का यह मॉडल सेफ्टी में एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम (ADAS) जैसे फीचर्स से लैस है। अन्य सेफ्टी फीचर्स में यह क्रूज कंट्रोल, लेन ट्रेस असिस्टेंस, हाई बीम एलईडी हेडलैंप और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर जैसे फीचर्स के साथ आती है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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