₹1.20 करोड़ की इस कार को मिली 663% की ग्रोथ, एक साल पहले 19 ग्राहक मिले थे; अंदर से इतनी लग्जरी

Mar 28, 2026 11:14 am IST

टोयोटा ने फरवरी 2026 सेल्स की रिपोर्ट सामने आ गई है। कंपनी के लिए पिछले महीने यूं तो हाइराइडर सबसे ज्यादा बिकने वाली कार ही, लेकिन ईयरली ग्रोथ के मामले में उसकी सबसे लग्जरी और महंगी वेलफायर MPV ने सभी को पीछे छोड़ दिया। दरअसल, इस प्रीमियम MPV को 663% की YoY ग्रोथ मिली।

टोयोटा ने फरवरी 2026 सेल्स की रिपोर्ट सामने आ गई है। कंपनी के लिए पिछले महीने यूं तो हाइराइडर सबसे ज्यादा बिकने वाली कार ही, लेकिन ईयरली ग्रोथ के मामले में उसकी सबसे लग्जरी और महंगी वेलफायर MPV ने सभी को पीछे छोड़ दिया। दरअसल, इस प्रीमियम MPV को 663% की YoY ग्रोथ मिली। फरवरी 2024 में इसकी 19 यूनिट बिकी थीं, जो फरवरी 2026 में बढ़कर 145 यूनिट हो गईं। यानी इसकी 126 यूनिट ज्यादा बिकीं। बता दें कि इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 1.20 करोड़ रुपए से 1.30 करोड़ रुपए तक हैं। फरवरी 2020 में लॉन्च होने से लेकर फरवरी 2026 तक वेलफायर की कुल 4,659 यूनिट बिकी हैं।

टोयोटा मॉडल वाइज सेल्स फरवरी 2026 नं मॉडल फरवरी 2026 फरवरी 2025 अंतर ग्रोथ % YoY मार्केट शेयर % 1 हाइराइडर 9,359 4,314 5,045 116.94 30.45 2 हाइक्रॉस 6,041 5,622 419 7.45 19.66 3 ग्लैंजा 3,212 4,596 -1,384 -30.11 10.45 4 फॉर्च्यूनर 3,076 2,876 200 6.95 10.01 5 टैसर 2,854 3,604 -750 -20.81 9.29 6 रूमियन 2,817 2,099 718 34.21 9.17 7 क्रिस्टा 2,662 2827 -165 -5.84 8.66 8 हिलक्स 318 189 129 68.25 1.03 9 कैमरी 203 209 -6 -2.87 0.66 10 वेलफायर 145 19 126 663.16 0.47 11 LC300 47 0 47 - 0.15 टोटल 30,734 26,355 4,379 16.62 100

टोयोटा वेलफायर के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस टोयोटा वेलफायर में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल में 2.5-लीटर इनलाइन चार-सिलेंडर डीओएचसी इंजन मिलता है, जो 142 किलोवाट का अधिकतम पावर आउटपुट और 240 एनएम का अधिकतम टॉर्क जेनरेट करता है। इंजन को इलेक्ट्रिक मोटर और हाइब्रिड बैटरी के साथ जोड़ा गया है, जिससे कम एमिशन होता है। सेल्फ-चार्जिंग स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक मॉडल को जीरो एमिशन मोड पर 40% दूरी और 60% समय तक चलने में सक्षम माना जाता है। कंपनी का दावा है कि यह 19.28 किमी. प्रति लीटर का माइलेज देती है।

इसे तीन एक्सटीरियर कलर ऑप्शन प्लैटिनम पर्ल व्हाइट, जेट ब्लैक और प्रेशियस मेटल में पेश किया गया है। वेलफायर पर तीन इंटीरियर कलर ऑप्शन सनसेट ब्राउन, न्यूट्रल बेज और ब्लैक हैं। इस लक्जरी एमपीवी में सीटों के बीच की दूरी बढ़ने से यह अब अधिक स्पेशियस हो गई है। ड्राइविंग पोजीशन में अपडेट कर आगे और सेकेंड रो की सीटों के बीच की दूरी बढ़ा दी गई है। सीटों की तीसरी लाइन पर साइड क्वार्टर ट्रिम और पिछले डोर के ट्रिम को पतला बनाया गया है।

अंदर एक बहुत लंबा ओवरहेड कंसोल है, जिसे रूफ के बीच में लगाया गया है। इसमें यात्रियों की सुविधा के लिए कई कंट्रोल दिए गए हैं। इसमें 15 जेबीएल स्पीकर, एपल कार प्ले और एंड्रॉइड ऑटो कॉम्पेबिलिटी के साथ 14-इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। एक्जीक्यूटिव लाउंज 14 इंच की पिछली सीट काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। मॉडल में ऑटोमैटिक मूनरूफ शेड्स के साथ पुल-डाउन साइड सन ब्लाइंड्स फीचर्स है, जो रूफ से ज्यादा धूप नहीं आने देता है। सेकेंड रो की सीट्स में मसाज फंक्शन के साथ-साथ प्री-सेट मोड भी मिलता है।