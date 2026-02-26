₹1.38 करोड़ की इस लग्जरी कार को खरीदने ऐसे टूटे ग्राहक, ₹59.42 लाख का मॉडल पड़ गया फीका

देश के प्रीमियम MPV सेगमेंट में 2 कार ऐसी हैं जिन्हें सिर्फ लिमिटेड लोग ही खरीद पाते हैं। इसकी वजह इनकी कीमतों का लाखों और करोड़ों में होना है। फाइनेंशियल ईयर 2026 के पहले 10 महीने की रिपोर्ट में इस सेगमेंट में टोयोटा वेलफायर ने किआ कार्निवल को पीछे छोड़ दिया है।

देश के प्रीमियम MPV सेगमेंट में 2 कार ऐसी हैं जिन्हें सिर्फ लिमिटेड लोग ही खरीद पाते हैं। इसकी वजह इनकी कीमतों का लाखों और करोड़ों में होना है। फाइनेंशियल ईयर 2026 के पहले 10 महीने की रिपोर्ट में इस सेगमेंट में टोयोटा वेलफायर ने किआ कार्निवल को पीछे छोड़ दिया है। खास बात ये है कि इन दोनों कारों की सेल्स में लगभग दोगुना का अंतर है। सालाना आधार पर इन वेलफायर को ग्रोथ मिली है। आपको बता दें कि वेलफायर की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1.38 करोड़ रुपए है। जबकि, कार्निवल की एक्स-शोरूम कीमत 59.42 लाख से शुरू है। इसके बाद भी वेलफायर की डिमांड हाई रही है।

टोयोटा वेलफायर Vs किआ कार्निवल सेल वेलफायर की शानदार बिक्री इस बात का सबूत है कि बहुत ज्यादा कीमतें ग्राहकों को रोक नहीं सकती। इसके दो वैरिएंट की दिल्ली में ऑनरोड कीमतें 1.38 करोड़ और 1.49 करोड़ है। इस XL-साइज MPV ने मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के पहले 10 महीनों में 1,114 यूनिट्स बिकी हैं, जो YoY (अप्रैल 2024-जनवरी 2025: 790 यूनिट्स) से 41% ज्यादा है। इससे यह FY2025 की बिक्री (1,155 यूनिट्स) से सिर्फ़ 41 यूनिट्स कम रह जाती है और लॉन्च के बाद से इसकी कुल बिक्री 2,669 यूनिट्स हो गई है।

दूसरी तरफ, बड़ी और लग्ज़री किआ कार्निवल की इस दौरान 732 यूनिट बिकीं। ये पिछले साल के मुकाबले 18% कम है। इस मॉडल की दिल्ली में ऑनरोड कीमत 75.62 लाख रुपए है। FY2025 के आखिरी 6 महीनों में इसकी 1,361 यूनिट्स बिकी थीं। अक्टूबर 2024 में लॉन्च हुई किआ कार्निवल (लिमोसिन) अपनी पिछली किआ कार्निवल की विरासत को आगे बढ़ाती है। साथ ही, इसमें पैसेंजर कम्फर्ट को फिर से बेहतर बनाने के लिए बेहतर फीचर्स भी दिए गए हैं। यह बड़ी डीज़ल इंजन वाली MPV आराम और फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में बहुत अच्छी है और इसमें बैठने वालों को पूरी तरह से पैंपर करने की पूरी कोशिश की जाती है।

टोयोटा वेलफायर के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस टोयोटा वेलफायर में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल में 2.5-लीटर इनलाइन चार-सिलेंडर डीओएचसी इंजन मिलता है, जो 142 किलोवाट का अधिकतम पावर आउटपुट और 240 एनएम का अधिकतम टॉर्क जेनरेट करता है। इंजन को इलेक्ट्रिक मोटर और हाइब्रिड बैटरी के साथ जोड़ा गया है, जिससे कम एमिशन होता है। सेल्फ-चार्जिंग स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक मॉडल को जीरो एमिशन मोड पर 40% दूरी और 60% समय तक चलने में सक्षम माना जाता है। कंपनी का दावा है कि यह 19.28 किमी. प्रति लीटर का माइलेज देती है।

इसे तीन एक्सटीरियर कलर ऑप्शन प्लैटिनम पर्ल व्हाइट, जेट ब्लैक और प्रेशियस मेटल में पेश किया गया है। वेलफायर पर तीन इंटीरियर कलर ऑप्शन सनसेट ब्राउन, न्यूट्रल बेज और ब्लैक हैं। इस लक्जरी एमपीवी में सीटों के बीच की दूरी बढ़ने से यह अब अधिक स्पेशियस हो गई है। ड्राइविंग पोजीशन में अपडेट कर आगे और सेकेंड रो की सीटों के बीच की दूरी बढ़ा दी गई है। सीटों की तीसरी लाइन पर साइड क्वार्टर ट्रिम और पिछले डोर के ट्रिम को पतला बनाया गया है।

अंदर एक बहुत लंबा ओवरहेड कंसोल है, जिसे रूफ के बीच में लगाया गया है। इसमें यात्रियों की सुविधा के लिए कई कंट्रोल दिए गए हैं। इसमें 15 जेबीएल स्पीकर, एपल कार प्ले और एंड्रॉइड ऑटो कॉम्पेबिलिटी के साथ 14-इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। एक्जीक्यूटिव लाउंज 14 इंच की पिछली सीट काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। मॉडल में ऑटोमैटिक मूनरूफ शेड्स के साथ पुल-डाउन साइड सन ब्लाइंड्स फीचर्स है, जो रूफ से ज्यादा धूप नहीं आने देता है। सेकेंड रो की सीट्स में मसाज फंक्शन के साथ-साथ प्री-सेट मोड भी मिलता है।