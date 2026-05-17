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करोड़ों की इस गाड़ी ने रचा इतिहास, भारतीय ग्राहकों ने आंख बंद कर खरीदीं 5,000 से ज्यादा कारें

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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टोयोटा वेलफायर ने भारत में एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। बता दें कि अप्रैल, 2026 तक वेलफायर की कुल बिक्री का आंकड़ा 5,000 यूनिट्स को पार करते हुए सीधे 5,001 यूनिट्स पर पहुंच गया है।

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भारतीय मार्केट में लग्जरी गाड़ियों का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा सबूत टोयोटा वेलफायर (Toyota Vellfire) ने दे दिया है। देश की इस बेहद महंगी और प्रीमियम लग्जरी एमपीवी (MPV) ने भारत में एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। बता दें कि अप्रैल, 2026 तक टोयोटा वेलफायर की कुल बिक्री का आंकड़ा 5,000 यूनिट्स को पार करते हुए सीधे 5,001 यूनिट्स पर पहुंच गया है। एक ऐसी गाड़ी जो बहुत ही खास और सीमित ग्राहकों के लिए आती है, यह मील का पत्थर छूना वाकई बहुत बड़ी और हैरान करने वाली कामयाबी है।

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लग्जरी लाउंज ऑन व्हील्स

टोयोटा वेलफायर को कभी भी आम जनता या मास-मार्केट के लिए नहीं बनाया गया था। इसके बजाय, कंपनी ने इसे एक 'चलता-फिरता लग्जरी लाउंज' के रूप में पेश किया है। इसकी तगड़ी कीमत और सीमित ग्राहकों के बावजूद, टोयोटा ने इस मॉडल के लिए भारतीय बाजार में एक जबरदस्त दीवानगी पैदा की है। अमीर और हाई-एंड खरीदार, जो बेहतरीन आराम, शानदार हाइब्रिड माइलेज और शोफर-ड्रिवन लग्जरी का मजा लेना चाहते हैं, उनकी यह पहली पसंद बन चुकी है।

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कैसा रहा वेलफायर का सफर?

टोयोटा वेलफायर का भारत में सफर साल 2019 और 2020 में बहुत धीमी रफ्तार के साथ शुरू हुआ था। शुरुआती महीनों में इसकी बहुत कम यूनिट्स बिकती थीं। लेकिन जैसे-जैसे समय बीता, रईस खरीदारों ने बड़ी लग्जरी सेडान कारों और एसयूवी (SUV) के बदले इस प्रीमियम एमपीवी को अपनाना शुरू कर दिया।

2023 में थोड़ी सुस्त रही रफ्तार

इस गाड़ी की बिक्री में पहली बड़ी छलांग मार्च 2023 में देखने को मिली। इस दौरान इसकी 239 यूनिट्स बिकीं। हालांकि, साल 2023 के बीच में इसकी रफ्तार थोड़ी सुस्त जरूर हुई। इसके बाद साल के आखिरी महीनों से इसने जो रफ्तार पकड़ी, वो 2024 और 2025 तक लगातार जारी रही।

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साल 2025 रहा सबसे शानदार

अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो मार्च, 2025 का महीना वेलफायर के इतिहास में सबसे सुनहरा रहा। इस अकेले महीने में कंपनी ने रिकॉर्ड तोड़ 346 यूनिट्स की बिक्री की, जो कि अब तक का सबसे बड़ा मंथली रिकॉर्ड है। वहीं, साल 2025 इस गाड़ी के लिए सबसे बेस्ट साल साबित हुआ, जिसमें कुल 1,359 यूनिट्स बेची गईं। इसने साफ कर दिया कि लग्जरी पसंद करने वाले लोगों के बीच इस गाड़ी की डिमांड कितनी तेजी से बढ़ी है।

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साल 2026 में भी जलवा बरकरार

इस प्रीमियम गाड़ी की डिमांड नए साल 2026 में भी थमी नहीं है। साल 2026 के शुरुआती चार महीनों में ही वेलफायर की 610 यूनिट्स बिक चुकी हैं। यह दिखाता है कि प्रीमियम एमपीवी सेगमेंट में इसका दबदबा आज भी कायम है। इसी शानदार परफॉर्मेंस की बदौलत अप्रैल 2026 तक इसने 5,001 यूनिट्स का जादुई आंकड़ा छू लिया है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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