Toyota ने दिया झटका, 24 हजार रुपये तक महंगी हुई कंपनी की सबसे अफोर्डेबल कार

Apr 23, 2026 01:35 pm IST

टोयोटा ने अपनी Urban Cruiser Taisor को महंगा कर दिया है। कंपनी ने अर्बन क्रूजर टायसर की कीमतों में 24 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी की है। हालांकि, कुछ मॉडल ऐसे भी हैं जिनकी कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

टोयोटा ने ग्राहकों को तगड़ा झटका दिया है। कारवाले की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने अपनी Urban Cruiser Taisor को महंगा कर दिया है। कुछ दिन पहले ही टोयोटा ने अर्बन क्रूजर हाइराइडर और हाइलक्स की कीमतों को रिवाइज किया था और कंपनी की भारत में बिकने वाला सबसे अफोर्डेबल मॉडल भी महंगा हो गया है। रिपोर्ट की अनुसार टोयोटा ने अर्बन क्रूजर टायसर की कीमतों में 24 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी की है। आइए जानते हैं डीटेल।

22 और 24 हजार रुपये महंगे हुए ये वेरिएंट सबसे टॉप-स्पेक V 1.0 टर्बो-पेट्रोल AT और V 1.0 टर्बो-पेट्रोल AT ड्यूल-टोन वेरिएंट से शुरू करें तो, टायसर के इन वेरिएंट की कीमत में 24 हजार रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद G 1.0 टर्बो-पेट्रोल AT का नंबर आता है, जिसकी कीमत अब पिछली कीमत से 22 हजार रुपये अधिक हो गई है।

इन वेरियंट की कीमत में 20 हजार रुपये की बढ़ोतरी इसी तरह टोयोटा टायसर के V 1.0 टर्बो-पेट्रोल MT, V 1.0 टर्बो-पेट्रोल MT ड्यूल-टोन और G 1.0 टर्बो-पेट्रोल MT वेरिएंट की कीमतों में 20 हजार रुपये की बढ़ोतरी की गई है। दूसरे सभी वेरिएंट की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। टोयोटा टायसर की शुरुआती कीमत 7.25 लाख रुपये है, जबकि टॉप मॉडल की कीमत अब 12.63 लाख रुपये है (सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं)। टोयोटा ने इनोवा हाइक्रॉस, फॉर्च्यूनर, इनोवा क्रिस्टा और फॉर्च्यूनर लेजेंडर सहित अन्य मॉडलों की कीमतों में भी बदलाव किया है।

आने वाली है 7 सीटर हाइराइडर टोयोटा अपनी पॉप्युलर अर्बन क्रूजर हाइराइडर का 7 सीटर वर्जन लाने वाला है। यह एक फैमिली एसयूवी होगी। इसे कंपनी इस साल के सेकेंड हाफ में फेस्टिव सीजन के आसपास लॉन्च कर सकती है। इसके टेस्ट म्यूल को रोजड्स पर कई बार देखा गया है। टेस्ट म्यूल को देख कर कहा जा सकता है कि एसयूवी लंबे रियर ओवरहैंग और स्ट्रेच्ड साइड प्रोफाइल वाली होगी।

मेकैनिकली इसमें मौजूदा हाइराइडर के इंजन ऑप्शन ही मिलेंगे। इनमें माइल्ड-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से लैस 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन शामिल है, जो 103 बीएचपी पावर जेनरेट करता है। इसके अलावा इसमें एक मजबूत हाइब्रिड सेटअप भी है जो टोटल 116 बीएचपी की ताकत पैदा करता है। इसे ऑल-वील ड्राइव सिस्टम के साथ भी ऑफर किया जाएगा। इसकी कीमत 16 लाख रुपये से 24 लाख रुपये के बीच हो सकती है।