toyota urban cruiser Taisor gets new bluish black colour with standard 6-airbag safety टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर में आया नया ब्लूइश ब्लैक कलर, साथ में स्टैंडर्ड 6-एयरबैग की सेफ्टी; जानिए खासियत
टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर में आया नया ब्लूइश ब्लैक कलर, साथ में स्टैंडर्ड 6-एयरबैग की सेफ्टी; जानिए खासियत

टोयोटा ने अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी अर्बन क्रूजर टैसर को और भी दमदार बना दिया है।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानTue, 12 Aug 2025 02:51 PM
टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर में आया नया ब्लूइश ब्लैक कलर, साथ में स्टैंडर्ड 6-एयरबैग की सेफ्टी; जानिए खासियत
Toyota Urban Cruiser Taisorarrow

टोयोटा ने अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी अर्बन क्रूजर टैसर (Urban Cruiser Taisor) को और भी दमदार बना दिया है। कंपनी ने इसमें दो बड़े बदलाव किए हैं। बता दें कि कंपनी ने इस एसयूवी में एक नया ब्लूइश ब्लैक कलर ऑप्शन जोड़ दिया है जो कार के लुक को और ज्यादा स्टाइलिश और प्रीमियम बना देता है। वहीं, अब इसके सभी वैरिएंट्स में 6-एयरबैग स्टैंडर्ड दे दिए गए हैं। ये नया कलर खासतौर पर उन ग्राहकों को पसंद आएगा जो थोड़ी स्पोर्टी और एलिगेंट फील चाहते हैं। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से।

मिलेगा स्टैंडर्ड 6-एयरबैग की सेफ्टी

सेफ्टी के मामले में भी टोयोटा ने बड़ा अपडेट दिया है। अब E, S, S+, G और V सभी वैरिएंट्स में 6-एयरबैग मिलेंगे। बता दें कि इनमें डुअल फ्रंट, साइड और कर्टन एयरबैग शामिल हैं। इससे गाड़ी के अंदर बैठे हर पैसेंजर को 360-डिग्री प्रोटेक्शन मिलता है। कंपनी का कहना है कि यह बदलाव उनकी ग्लोबल सेफ्टी फिलॉसफी और भारत में बढ़ती सेफ्टी डिमांड के हिसाब से किया गया है।

दमदार है एसयूवी का इंजन

परफॉर्मेंस की बात करें तो अर्बन क्रूजर टैसर दो इंजन ऑप्शन के साथ आती है। इनमें 1.2-लीटर K-सीरीज पेट्रोल और 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन शामिल हैं जो 22.79kmpl तक का माइलेज देते हैं। ट्रांसमिशन में 5-स्पीड मैनुअल, 5-स्पीड AMT और 6-स्पीड ऑटोमैटिक का ऑप्शन है। बता दें कि भारतीय मार्केट में टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7.77 लाख रुपये है।

धांसू हैं एसयूव के फीचर्स

दूसरी ओर फीचर्स के तौर पर एसयूवी में LED हेडलैम्प्स, ट्विन LED DRLs, क्रोम एक्सेंट वाली ट्रैपेजॉइडल ग्रिल, डुअल-टोन इंटीरियर, 60:40 स्प्लिट रियर सीट, रियर AC वेंट्स और वायरलेस Android Auto/Apple CarPlay वाला टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। वहीं, टॉप वैरिएंट में क्रूज कंट्रोल, पैडल शिफ्टर्स, वायरलेस चार्जिंग और स्मार्टवॉच कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स भी मिलते हैं।

