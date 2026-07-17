धड़ल्ले से बिकने वाली ये SUV हो गई ₹1.82 लाख सस्ती, जुलाई तक ही मिलेगा फायदा; 30Km का माइलेज
कंपनी इस पर सबसे ज्यादा 1,82,500 रुपए तक के बेनिफिट दे रही है। ग्राहकों को इस महीने ये कार खरीदने पर 25,000 रुपए का कैश डिस्काउंट, 20,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस और 20,000 रुपए का वेलकम बोनस मिलेगा। इसके अलावा, डीलरएंड पर एक्सचेंज बोनस, लॉयल्टी बेनिफिट का फायदा भी मिलेगा।
टोयोटा ने जुलाई के बचे हुए दिनों के लिए अपनी कुछ कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट का एलान कर दिया है। इसमें उसकी सबसे ज्यादा बिकने वाली अर्बन क्रूजर हाइराइड SUV भी शामिल हैं। कंपनी इस पर सबसे ज्यादा 1,82,500 रुपए तक के बेनिफिट दे रही है। ग्राहकों को इस महीने ये कार खरीदने पर 25,000 रुपए का कैश डिस्काउंट, 20,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस और 20,000 रुपए का वेलकम बोनस मिलेगा। इसके अलावा, डीलरएंड पर एक्सचेंज बोनस, लॉयल्टी बेनिफिट का फायदा भी मिलेगा। बता दें कि कंपनी ने इसकी कीमत में 32,000 रुपए तक का इजाफा भी किया है। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 10.99 लाख से 20.19 लाख रुपए तक हैं।
|टोयोटा हाइराइडर की एक्स-शोरूम कीमतें जुलाई 2026
|नं
|वैरिएंट
|ट्रांसमिशन
|एक्स-शोरूम कीमत
|1
|E MT 2WD NEODRIVE
|मैनुअल
|10,99,000
|2
|S MT 2WD NEODRIVE
|मैनुअल
|12,51,000
|3
|S AT 2WD NEODRIVE
|ऑटोमैटिक
|13,77,000
|4
|G(O) MT 2WD NEODRIVE
|मैनुअल
|14,51,000
|5
|G(O) AT 2WD NEODRIVE
|ऑटोमैटिक
|15,74,000
|6
|V MT 2WD NEODRIVE
|मैनुअल
|16,02,000
|7
|V MT 2WD NEODRIVE
|मैनुअल
|16,22,000
|8
|V AT 2WD NEODRIVE
|ऑटोमैटिक
|17,24,000
|9
|V AT AWD NEODRIVE
|ऑटोमैटिक
|18,72,000
|10
|V AT AWD NEODRIVE
|ऑटोमैटिक
|18,92,000
|CNG वैरिएंट की कीमतें
|1
|S MT 2WD CNG
|मैनुअल
|13,38,000
|2
|G MT 2WD CNG
|मैनुअल
|15,34,000
|हाइब्रिड वैरिएंट की कीमतें
|1
|S e-Drive 2WD HYBRID
|e-Drive
|16,77,000
|2
|G(O) e-Drive 2WD HYBRID
|e-Drive
|18,78,000
|3
|G(O) e-Drive 2WD HYBRID
|e-Drive
|18,98,000
|4
|G(O) e-Drive 2WD HYBRID
|e-Drive
|18,98,000
|5
|V e-Drive 2WD HYBRID
|e-Drive
|19,99,000
|6
|V e-Drive 2WD HYBRID
|e-Drive
|20,19,000
|7
|V e-Drive 2WD HYBRID
|e-Drive
|20,19,000
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₹ 10.99 - 20.19 लाख
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अर्बन क्रूजर हाइराइडर के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर CNG में 1.5 लीटर K-सीरीज इंजन लगा है, जो कि 5500rpm पर 86.63 bhp पावर और 4200rpm पर 121.5Nm पीक टॉर्क जेनरेट करता है। SUV के इंजन को 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। टोयोटा ने इससे पहले अपनी प्रीमियम हैचबैक ग्लैंजा को फैक्ट्री फिटेड CNG किट के साथ पेश किया था।
टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर CNG में मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिलेगा। इसका माइलेज 26.6 KM/KG का है। जबकि ग्रैंड विटारा CNG का माइलेज भी इतना ही है। हाइराइडर स्ट्रांग-हाइब्रिड में 0.76 kWh लिथियम-आयन बैटरी पैक मिलता है, जो ARAI सर्टिफाइट 29.97 kmpl का माइलेज देती है।
इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले के साथ 9-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, कनेक्टेड कार टेक, फुल-LED हेडलैंप, एम्बिएंट इंटीरियर लाइटिंग, 6 एयरबैग्स, EBD के साथ ABS, ESP (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम) मिलता है। इसमें 17-इंच की एलॉय व्हील के साथ टोयोटा का आई-कनेक्ट सॉफ्टवेयर भी मिलता है। जो आपकी ड्राइविंग को आसान बनाने का काम करेगा।
डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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