महंगी हो गई Toyota की पॉप्युलर मिड-साइड SUV, इन वेरिएंट्स की बढ़ी कीमत

Apr 21, 2026 06:09 pm IST

टोयोटा ने अपनी पॉप्युलर मिड-साइज एसयूवी Urban Cruiser Hyryder को महंगा कर दिया है। कंपनी ने अर्बन क्रूजर हाइराइडर की कीमत को वेरिएंट के आधार पर 5 हजार रुपये बढ़ा दिया है। आइए जानते हैं डीटेल।

टोयोटा (Toyota) की मिड-साइज एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो अब आपके ज्यादा पैसे खर्च होंगे। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने अपनी पॉप्युलर मिड-साइज एसयूवी Urban Cruiser Hyryder को महंगा कर दिया है। एनडीटीवी ऑटो की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने अर्बन क्रूजर हाइराइडर की कीमत को वेरिएंट के आधार पर 5 हजार रुपये बढ़ा दिया है। बेस E 1.5 Petrol MT की कीमत अभी भी 10.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। इसी तरह कंपनी ने टॉप-एंड वेरिएंट की कीमत कीमत (एक्स-शोरूम 20.19 लाख रुपये) में भी कोई बदलाव नहीं किया है।

इन वेरिएंट की बढ़ी कीमत एंट्री-लेवल E 1.5 पेट्रोल MT, S 1.5 पेट्रोल MT, S 1.5 पेट्रोल AT, S 1.5 CNG MT, G 1.5 CNG MT, V हाइब्रिड 1.5 e-CVT और V हाइब्रिड 1.5 e-CVT ड्यूल-टोन वेरिएंट की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। लाइनअप के बाकी सभी वेरिएंट की कीमतों में 5 हजार रुपये की बढ़ोतरी की गई है। टोयोटा की यह SUV E, S, V और G ट्रिम्स में उपलब्ध है, जो अलग-अलग वेरिएंट ऑफर करते हैं।

लाइनअप में कई इंजन ऑप्शन हाइराइडर लाइनअप में कई इंजन ऑप्शन मौजूद हैं, इनमें कोई मैकेनिकल बदलाव नहीं किया गया है। ऑप्शन्स में 1.5-लीटर पेट्रोल माइल्ड-हाइब्रिड, 1.5-लीटर पेट्रोल-सीएनजी कॉम्बो, दमदार 1.5-लीटर हाइब्रिड और ऑल-वील ड्राइव वाला माइल्ड-हाइब्रिड पेट्रोल शामिल हैं। ये इंजन मैनुअल, ऑटोमैटिक औक ई-सीवीटी ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ आते हैं।

1.5 लीटर का TNGA एटकिंसन साइकिल इंजन 92 हॉर्सपावर और 122 एनएम का टॉर्क जेनरेट करता है और इसे eCVT ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। यह इंजन 79 हॉर्सपावर और 141 एनएम का टॉर्क जेनरेट करने वाली इलेक्ट्रिक मोटर से जुड़ा है, जिससे टोटल आउटपुट 114 हॉर्सपावर का मिलता है। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम 177.6V लिथियम-आयन बैटरी से लैस है और टोयोटा का दावा है कि यह पावरफुल हाइब्रिड पावरट्रेन 27.97 किमी प्रति लीटर का माइलेज देता है।

इसके अलावा, हाइराइडर में 1.5-लीटर K15C इंजन वाला माइल्ड-हाइब्रिड पावरट्रेन है, जो नई ब्रेजा, XL6 और अर्टिगा जैसे मॉडल्स में भी मौजूद है। यह इंजन 103 हॉर्सपावर और 137 एनएम का टॉर्क जेनरेट करता है। यह 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के ऑप्शन के साथ उपलब्ध है। 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन वाले माइल्ड-हाइब्रिड इंजन में ऑल-वील ड्राइव (AWD) का ऑप्शन भी उपलब्ध है।