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30Km का माइलेज देने वाली इस SUV पर आया ₹1.28 लाख का डिस्काउंट, कीमत घटकर इतनी हो गई

By Narendra Jijhontiya
लाइव हिन्दुस्तान
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टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर CNG में मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिलेगा। इसका माइलेज 26.6 KM/KG का है। जबकि ग्रैंड विटारा CNG का माइलेज भी इतना ही है। हाइराइडर स्ट्रांग-हाइब्रिड में 0.76 kWh लिथियम-आयन बैटरी पैक मिलता है, जो ARAI सर्टिफाइट 29.97 kmpl का माइलेज देती है।

Toyota Urban Cruiser Hyryder Benefits Up to Rs 127,500 In August 2026
इस SUV पर आया ₹1.28 लाख का डिस्काउंट
Toyota Urban Cruiser Hyryder
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टोयोटा ने अगस्त के लिए अपनी कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट का एलान कर दिया है। इसमें उसकी सबसे ज्यादा बिकने वाली अर्बन क्रूजर हाइराइड SUV भी शामिल हैं। कंपनी इस पर 127,500 रुपए तक के बेनिफिट दे रही है। इसके हाइब्रिड वर्जन पर 25,000 रुपए का कैश डिस्काउंट, 52,500 रुपए के फाइनेंस सब्सिडा, 50,000 रुपए का एक्सचेंज, 10,000 रुपए के स्पेशल एक्सचेंज और 25,000 रुपए का कॉर्पोरेट ऑफर शामिल है। वहीं, इसके निया ड्राइव और CNG वैरिएंट पर 15,000 रुपए का कैश डिस्काउंट, 52,500 रुपए के फाइनेंस सब्सिडा, 40,000 रुपए का एक्सचेंज, 10,000 रुपए के स्पेशल एक्सचेंज और 25,000 रुपए का कॉर्पोरेट ऑफर शामिल है। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 10.99 लाख से 20.19 लाख रुपए तक हैं।

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टोयोटा हाइराइडर की एक्स-शोरूम कीमतें
नंवैरिएंटट्रांसमिशनएक्स-शोरूम कीमत
1E MT 2WD NEODRIVEमैनुअल10,99,000
2S MT 2WD NEODRIVEमैनुअल12,51,000
3S AT 2WD NEODRIVEऑटोमैटिक13,77,000
4G(O) MT 2WD NEODRIVEमैनुअल14,51,000
5G(O) AT 2WD NEODRIVEऑटोमैटिक15,74,000
6V MT 2WD NEODRIVEमैनुअल16,02,000
7V MT 2WD NEODRIVEमैनुअल16,22,000
8V AT 2WD NEODRIVEऑटोमैटिक17,24,000
9V AT AWD NEODRIVEऑटोमैटिक18,72,000
10V AT AWD NEODRIVEऑटोमैटिक18,92,000
CNG वैरिएंट की कीमतें
1S MT 2WD CNGमैनुअल13,38,000
2G MT 2WD CNGमैनुअल15,34,000
हाइब्रिड वैरिएंट की कीमतें
1S e-Drive 2WD HYBRIDe-Drive16,77,000
2G(O) e-Drive 2WD HYBRIDe-Drive18,78,000
3G(O) e-Drive 2WD HYBRIDe-Drive18,98,000
4G(O) e-Drive 2WD HYBRIDe-Drive18,98,000
5V e-Drive 2WD HYBRIDe-Drive19,99,000
6V e-Drive 2WD HYBRIDe-Drive20,19,000
7V e-Drive 2WD HYBRIDe-Drive20,19,000

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अर्बन क्रूजर हाइराइडर के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर CNG में 1.5 लीटर K-सीरीज इंजन लगा है, जो कि 5500rpm पर 86.63 bhp पावर और 4200rpm पर 121.5Nm पीक टॉर्क जनरेट करता है। SUV के इंजन को 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। टोयोटा ने इससे पहले अपनी प्रीमियम हैचबैक ग्लैंजा को फैक्ट्री फिटेड CNG किट के साथ पेश किया था।

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टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर CNG में मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिलेगा। इसका माइलेज 26.6 KM/KG का है। जबकि ग्रैंड विटारा CNG का माइलेज भी इतना ही है। हाइराइडर स्ट्रांग-हाइब्रिड में 0.76 kWh लिथियम-आयन बैटरी पैक मिलता है, जो ARAI सर्टिफाइट 29.97 kmpl का माइलेज देती है।

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इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले के साथ 9-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, कनेक्टेड कार टेक, फुल-LED हेडलैंप, एम्बिएंट इंटीरियर लाइटिंग, 6 एयरबैग्स, EBD के साथ ABS, ESP (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम) मिलता है। इसमें 17-इंच की एलॉय व्हील के साथ टोयोटा का आई-कनेक्ट सॉफ्टवेयर भी मिलता है। जो आपकी ड्राइविंग को आसान बनाने का काम करेगा।

डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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