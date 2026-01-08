Hindustan Hindi News
भारत आ रही 500 km+ रेंज वाली टोयोटा की ये इलेक्ट्रिक कार, इस दिन होगी लॉन; जान लीजिए खासियत

भारत आ रही 500 km+ रेंज वाली टोयोटा की ये इलेक्ट्रिक कार, इस दिन होगी लॉन; जान लीजिए खासियत

संक्षेप:

टोयोटा 19 जनवरी को अपनी नई इलेक्ट्रिक SUV टोयोटा अर्बन क्रूजर ईवी (Toyota Urban Cruiser EV) को लॉन्च करने वाली है। माना जा रहा है कि बड़ा बैटरी पैक करीब 543 किलोमीटर तक की रेंज दे सकता है।

Jan 08, 2026 02:10 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Toyota Urban Cruiser EVarrow

टोयोटा इंडिया (Toyota India) भारतीय इलेक्ट्रिक कार बाजार में अपनी मौजूदगी और मजबूत करने जा रही है। इसी क्रम में कंपनी 19 जनवरी, 2026 को अपनी नई इलेक्ट्रिक SUV टोयोटा अर्बन क्रूजर ईवी (Toyota Urban Cruiser EV) को लॉन्च करने वाली है। यह कार असल में मारुति की आने वाली e Vitara का बैज-इंजीनियर्ड वर्जन होगी। लॉन्च के बाद अर्बन क्रूजर ईवी का मुकाबला सीधे हुंडई क्रेटा ईवी, महिंद्रा BE 6 और VinFast VF 6 जैसी मिड-साइज इलेक्ट्रिक SUV से होगा। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से।

मिल सकता है 543 किमी रेंज

बैटरी और मोटर ऑप्शन की बात करें तो अर्बन क्रूजर ईवी में वही सेटअप मिलने की उम्मीद है जो Maruti e Vitara में दिया जाएगा। इसमें 49kWh बैटरी के साथ 144bhp मोटर और 61kWh बैटरी के साथ 174bhp मोटर का ऑप्शन मिल सकता है। फिलहाल सिंगल चार्ज रेंज के ऑफिशियल आंकड़े सामने नहीं आए हैं। हालांकि, माना जा रहा है कि बड़ा बैटरी पैक ARAI साइकिल पर करीब 543 किलोमीटर तक की रेंज दे सकता है।

कुछ ऐसी हो सकती है डिजाइन

डिजाइन की बात करें तो इंटरनेशनल-स्पेक अर्बन क्रूजर ईवी, e Vitara से काफी मिलती-जुलती नजर आती है। इसमें स्लीक LED हेडलैंप्स और DRLs, बीच में ब्लैक ट्रिम से जुड़ा फ्रंट लुक और स्मूद बंपर दिया गया है जिसके किनारों पर वर्टिकल एयर वेंट्स मिलते हैं। इसके अलावा, इसमें एयरो-ऑप्टिमाइज्ड अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं, जो संभवतः 18-इंच साइज के होंगे। देखना दिलचस्प होगा कि भारत में लॉन्च होने वाली अर्बन क्रूजर ईवी में डिजाइन के स्तर पर कोई बदलाव किया जाता है या नहीं।

सेफ्टी और फीचर्स भी दमदार

केबिन के अंदर इसमें 10.1-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 10.25-इंच टचस्क्रीन, वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और Infinity साउंड सिस्टम जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलने की उम्मीद है। सेफ्टी के लिए इसमें लेवल-2 ADAS, 7-एयरबैग्स, 360-डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, चारों पहियों में डिस्क ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और AVAS जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
Toyota Electric Car Auto News Hindi

