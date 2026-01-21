टोयोटा की पहली इलेक्ट्रिक कार फुल चार्ज पर 543km दौड़ेगी, बेस वैरिएंट E1 में ही मिलेंगे इतने सारे फीचर्स
टोयोटा ने भारतीय बाजार के लिए अपनी पहली ऑल इलेक्ट्रिक कार अर्बन क्रूजर एबेला को लॉन्च कर दिया है। एक्सटीरियर डिजeइन में कुछ अंतर को छोड़कर, एबेला अपने बैज-इंजीनियर्ड वर्जन, मारुति ई विटारा जैसी दिखती है। अर्बन क्रूजर एबेला 3 ट्रिम लेवल E1, E2 और E3 में पेश की गई है। ट्रिम के आधार पर 49kWh या 61kWh बैटरी पैक के साथ आएगी। आइए अर्बन क्रूजर एबेला की रेंज और दूसरी डिटेल के बारे में जानते हैं।
टोयोटा अर्बन क्रूजर एबेला पावरट्रेन, रेंज और कलर्स
E1 ट्रिम सिर्फ 49kWh बैटरी पैक के साथ आता है, जबकि E2 और E3 में सिर्फ बड़ा 61kWh पैक मिलता है। इसकी ARAI-दावा की गई रेंज क्रमशः 440km और 543km है। दोनों बैटरी पैक में फ्रंट एक्सल-माउंटेड मोटर है जो छोटे पैक पर 144hp और 189Nm और 61kWh वर्जन पर 171hp और 189Nm पावर देती है।
इसे 9 एक्सटीरियर कलर ऑप्शन में खरीद पाएंगे। इसमें 5 मोनोटोन और चा4 डुअल टोन पेंट ऑप्शन मिलेंगे है। मोनोटोन कलर्स में स्पोर्टिन रेड, कैफे व्हाइट, एंटाइसिंग सिल्वर, गेमिंग ग्रे और ब्लूइश ब्लैक शामिल हैं। डुअल-टोन ऑप्शन में कैफे व्हाइट, स्पोर्टिन रेड, लैंड ब्रीज ग्रीन और एंटाइसिंग सिल्वर में ब्लैक रूफ मिलती है।
टोयोटा अर्बन क्रूजर एबेला के वैरिएंट वाइज फीचर्स की लिस्ट
|टोयोटा अर्बन क्रूजर ईबेला E1
|49kWh बैटरी पैक
10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम
10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले
वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो
4 स्पीकर
LED हेडलैंप और DRLs
एंबिएंट लाइटिंग
ड्राइव मोड
स्नो टेरेन मोड
ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल
एयर प्यूरीफायर
रियर AC वेंट
ऑटोमैटिक हेडलाइट्स
वन-टच अप/डाउन के साथ सभी पावर विंडो
कीलेस एंट्री और स्टार्ट
स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल
18-इंच एलॉय व्हील
रेन-सेंसिंग वाइपर
रियर वाइपर और वॉशर
फुल-साइज स्पेयर व्हील
शार्क-फिन एंटीना
इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल और एडजस्टेबल ORVMs
लेदर-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील
टिल्ट और टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्ट
आगे और पीछे आर्मरेस्ट
रिक्लाइनिंग और स्लाइडिंग रियर सीटें
सीटबैक पॉकेट (पैसेंजर साइड)
फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री
USB चार्जिंग सॉकेट
7 एयरबैग
डे/नाइट IRVM
ABS और EBD
स्टेबिलिटी कंट्रोल
हिल होल्ड कंट्रोल
आगे और पीछे पार्किंग सेंसर
रियर डिफॉगर
TPMS
|टोयोटा अर्बन क्रूजर ईबेला E2
|61kWh बैटरी पैक
E1 से ज्यादा फीचर्स
लगेज शेल्फ
रियर पार्किंग कैमरा
वायरलेस फोन चार्जर
|टोयोटा अर्बन क्रूजर ईबेला E3
|61kWh बैटरी पैक
E2 के ज्यादा फीचर्स
ऑटोमैटिक हेडलैंप लेवलिंग
वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें
लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री
सिंगल-पेन इलेक्ट्रिक सनरूफ
पावर्ड ड्राइवर सीट
360-डिग्री कैमरा
लेवल 2 ADAS
JBL साउंड सिस्टम
E1 ट्रिम अच्छी तरह से इक्विप्ड है। इसमें ज्यादातर बेसिक किट और सेफ्टी फीचर्स, इंफोटेनमेंट सिस्टम और ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो मिलते हैं। E2 ट्रिम, बड़ा बैटरी पैक देने के बावजूद, E1 ट्रिम की तुलना में उतने ज्यादा फीचर्स नहीं मिलते हैं। टॉप E3 ट्रिम ना सिर्फ बड़ा बैटरी पैक लाता है, बल्कि इसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, पावर्ड ड्राइवर सीट, लेवल 2 ADAS और सनरूफ जैसे ज्यादा कम्फर्टेबल फीचर्स भी मिलते हैं।
