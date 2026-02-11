543 KM रेंज, 8 साल की वारंटी, 2 बैटरी ऑप्शन; तहलका मचाने आ रही टोयोटा की धाकड़ एबेला SUV, जानिए खासियत
टोयोटा अर्बन क्रूजर एबेला (Toyota Urban Cruiser Ebella) जल्द लॉन्च होने वाली है। इसकी रेंज 543KM है। इसमें दो बैटरी ऑप्शन और जबरदस्त फीचर्स देखने को मिलेंगे। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (Toyota Kirloskar Motor) अब भारत में अपनी इलेक्ट्रिक SUV लाइनअप को लॉन्च करने जा रही है। कंपनी जल्द ही टोयोटा अर्बन क्रूजर एबेला (Toyota Urban Cruiser Ebella) को लॉन्च करने वाली है और इसकी बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। इस इलेक्ट्रिक SUV की शुरुआती कीमत करीब ₹17 लाख (एक्स-शोरूम) रहने की उम्मीद है। खास बात यह है कि इसका टॉप वैरिएंट एक बार चार्ज करने पर 543 किमी. तक की ARAI सर्टिफाइड रेंज देने का दावा करती है। आइए इसकी खासियत जानते हैं।
दो बैटरी ऑप्शन
टोयोटा अर्बन क्रूजर एबेला (Toyota Urban Cruiser Ebella) दो बैटरी विकल्पों के साथ आती है। इसमें एक 49 kWh का बैटरी पैक है, जो 142bhp की पावर और फ्रंट-व्हील ड्राइव (FWD) सिस्टम के साथ आती है। ये ईवी डेली सिटी और हाईवे के लिए यह बेहतर विकल्प है।
इसमें दूसरा बैटरी पैक (लॉन्ग रेंज) 61 kWh का मिलता है, जो 171.5 bhp की पावर और 189 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसकी रेंज 543KM तक है। इसमें AC चार्जिंग और CCS2 DC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट सिस्टम मिलता है। ये दोनों बैटरी पैक LFP (Lithium Iron Phosphate) टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं, जो ज्यादा सुरक्षित और लंबे समय तक टिकाऊ मानी जाती है।
Heartect-e प्लेटफॉर्म पर तैयार
यह SUV सुजुकी (Suzuki) के साथ मिलकर विकसित किए गए Heartect-e EV प्लेटफॉर्म पर बनी है। ये स्केलेबल आर्किटेक्चर, बेहतर बैटरी इंटीग्रेशन, मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर के साथ आती है। भारत में इसकी मैन्युफैक्चरिंग गुजरात स्थित सुजुकी (Suzuki) प्लांट में होगी, जहां ई-विटारा (e Vitara) भी बनती है।
डिजाइन – मॉडर्न और बोल्ड
अर्बन क्रूजर एबेला (Urban Cruiser Ebella) का लुक काफी आकर्षक और मॉडर्न है। इसमें स्लिक LED लाइटिंग, बोल्ड फ्रंट ग्रिल, 18-इंच अलॉय व्हील, ड्यूल-टोन कलर ऑप्शन मिलता है। इसमें SUV जैसा ऊंचा और दमदार स्टांस मिलता है। हालांकि, इसका डिजाइन सुजुकी ई-विटारा (Suzuki e Vitara) से मिलता-जुलता नजर आता है।
इंटीरियर भी हाई-टेक
इसके कैबिन में आपको 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, पैनोरमिक ग्लास रूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, JBL प्रीमियम साउंड सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग, स्लाइड और रिक्लाइन फंक्शन वाली रियर सीट मिलती है।
सेफ्टी में भी नंबर-1
सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें 7 एयरबैग (स्टैंडर्ड), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, मजबूत बॉडी शेल मिलते हैं। इसके टॉप वैरिएंट E3 में एडवांस सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे। इसमें एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल, कॉलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग, लेन असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, 360° कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं।
वारंटी और सर्विस सपोर्ट
टोयोटा (Toyota) ने EV ग्राहकों के लिए खास प्लान भी तैयार किए हैं। इसमें 8 साल की बैटरी वारंटी, बैटरी-ऐज-ए-सर्विस प्लान (Battery-as-a-Service), गारंटीड बायबैक प्रोग्राम मिलता है। इसके लिए 500+ डीलरशिप EV सर्विस के लिए तैयार हैं और 2,500 से ज्यादा प्रशिक्षित टेक्नीशियन हैं।
