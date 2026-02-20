Hindustan Hindi News
543 किमी रेंज, 7-एयरबैग सेफ्टी, टोयोटा अर्बन क्रूजर इबेला मचाने आ रही है धूम; कीमतों का खुलासा जल्द

Feb 20, 2026 06:55 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय ईवी मार्केट में जल्द ही एक नया नाम जुड़ने वाला है। अपनी सिस्टर कार मारुति ई विटारा की कीमतों के ऐलान के बाद अब टोयोटा भारत में अर्बन क्रूजर इबेला की कीमतों से जल्द पर्दा उठा सकती है।

भारतीय ईवी मार्केट में जल्द ही एक नया नाम जुड़ने वाला है। अपनी सिस्टर कार मारुति ई विटारा की कीमतों के ऐलान के बाद अब टोयोटा भारत में अर्बन क्रूजर इबेला की कीमतों से जल्द पर्दा उठा सकती है। टोयोटा अर्बन क्रूजर इबेला (Toyota Urban Cruiser Ebella) उन ग्राहकों को टारगेट करेगी जो पेट्रोल-डीजल से हटकर अब EV की ओर शिफ्ट होना चाहते हैं। अनुमान है कि इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 16.5 लाख रुपये हो सकती है। जबकि टॉप वैरिएंट 21 लाख रुपये से ऊपर जा सकता है। बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी है जिससे साफ है कि कंपनी इसे लेकर काफी कॉन्फिडेंट है। आइए जानते हैं पूरी खबर के बारे में विस्तार से।

543 किमी का मिलेगा रेंज

पावर और परफॉर्मेंस की बात करें तो टोयोटा अर्बन क्रूजर इबेला में दो बैटरी ऑप्शन मिलेंगे। इसमें 49 kWh और 61 kWh की LFP (लिथियम-आयरन-फॉस्फेट) बैटरी दी जाएगी जो फ्रंट-एक्सल मोटर के साथ आएगी। छोटा बैटरी पैक 142bhp की पावर देता है जबकि बड़ा बैटरी पैक 171.5bhp और 189Nm का टॉर्क जनरेट करता है। दोनों ही वैरिएंट AC चार्जिंग के साथ-साथ CCS2 DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेंगे। लॉन्ग-रेंज वैरिएंट की दावा की गई ARAI रेंज 543 किलोमीटर तक है।

केबिन में मिलेगा प्रीमियम फील

केबिन के अंदर भी टोयोटा ने पूरा फोकस प्रीमियम फील पर रखा है। इसमें 10.25-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और 10.1-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जो वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट करता है। हाई वैरिएंट्स में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, एम्बिएंट लाइटिंग, पैनोरमिक ग्लास रूफ, वायरलेस चार्जिंग और JBL का प्रीमियम साउंड सिस्टम दिया जाएगा। पीछे की सीट्स स्लाइड और रिक्लाइन भी हो सकती हैं जिससे लंबा सफर ज्यादा आरामदायक बनेगा।

मिलेगा 7-एयरबैग की सेफ्टी

सेफ्टी और प्लेटफॉर्म के मामले में भी यह SUV किसी से पीछे नहीं है। अर्बन क्रूजर इबेला Heartect-e प्लेटफॉर्म पर बनी है, जिसे Suzuki Motor Corporation के साथ मिलकर डेवलप किया गया है। इसमें स्टैंडर्ड तौर पर 7-एयरबैग, ESC और मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर मिलेगा। टॉप E3 वैरिएंट में ADAS फीचर्स जैसे अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन-कीप असिस्ट, ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग, रियर क्रॉस-ट्रैफिक अलर्ट और 360-डिग्री कैमरा भी दिया जाएगा। साथ ही, 8 साल की बैटरी वारंटी और देशभर में 500 से ज्यादा EV-रेडी डीलरशिप इसका बड़ा प्लस पॉइंट मानी जा रही है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

Electric Car Auto News Hindi

