543 किमी रेंज, 7-एयरबैग सेफ्टी, टोयोटा अर्बन क्रूजर इबेला मचाने आ रही है धूम; कीमतों का खुलासा जल्द

Feb 20, 2026 06:55 pm IST

भारतीय ईवी मार्केट में जल्द ही एक नया नाम जुड़ने वाला है। अपनी सिस्टर कार मारुति ई विटारा की कीमतों के ऐलान के बाद अब टोयोटा भारत में अर्बन क्रूजर इबेला की कीमतों से जल्द पर्दा उठा सकती है। टोयोटा अर्बन क्रूजर इबेला (Toyota Urban Cruiser Ebella) उन ग्राहकों को टारगेट करेगी जो पेट्रोल-डीजल से हटकर अब EV की ओर शिफ्ट होना चाहते हैं। अनुमान है कि इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 16.5 लाख रुपये हो सकती है। जबकि टॉप वैरिएंट 21 लाख रुपये से ऊपर जा सकता है। बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी है जिससे साफ है कि कंपनी इसे लेकर काफी कॉन्फिडेंट है। आइए जानते हैं पूरी खबर के बारे में विस्तार से।

543 किमी का मिलेगा रेंज पावर और परफॉर्मेंस की बात करें तो टोयोटा अर्बन क्रूजर इबेला में दो बैटरी ऑप्शन मिलेंगे। इसमें 49 kWh और 61 kWh की LFP (लिथियम-आयरन-फॉस्फेट) बैटरी दी जाएगी जो फ्रंट-एक्सल मोटर के साथ आएगी। छोटा बैटरी पैक 142bhp की पावर देता है जबकि बड़ा बैटरी पैक 171.5bhp और 189Nm का टॉर्क जनरेट करता है। दोनों ही वैरिएंट AC चार्जिंग के साथ-साथ CCS2 DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेंगे। लॉन्ग-रेंज वैरिएंट की दावा की गई ARAI रेंज 543 किलोमीटर तक है।

केबिन में मिलेगा प्रीमियम फील केबिन के अंदर भी टोयोटा ने पूरा फोकस प्रीमियम फील पर रखा है। इसमें 10.25-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और 10.1-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जो वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट करता है। हाई वैरिएंट्स में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, एम्बिएंट लाइटिंग, पैनोरमिक ग्लास रूफ, वायरलेस चार्जिंग और JBL का प्रीमियम साउंड सिस्टम दिया जाएगा। पीछे की सीट्स स्लाइड और रिक्लाइन भी हो सकती हैं जिससे लंबा सफर ज्यादा आरामदायक बनेगा।