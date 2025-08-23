toyota urban cruiser bev is preparing to be launched in the market मार्केट में लॉन्च होने की तैयारी कर रही टोयोटा की पहली EV, रेंज 500 km से ज्यादा, Auto Hindi News - Hindustan
टॉयोटा ने अपनी नई इलेक्ट्रिक एसयूवी अर्बन क्रूजर बीईवी (Toyota Urban Cruiser) को भारत में भी शोकेस कर दिया है। कंपनी अब भारत में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार के लॉन्च की तैयारी शुरू हो चुकी है।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSat, 23 Aug 2025 05:03 PM
टॉयोटा ने अपनी नई इलेक्ट्रिक एसयूवी अर्बन क्रूजर बीईवी (Toyota Urban Cruiser) को भारत में भी शोकेस कर दिया है। कंपनी अब भारत में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार के लॉन्च की तैयारी शुरू हो चुकी है। कंपनी ने इस मॉडल को इस साल हुए भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में पेश किया था। खास बात यह है कि यह एसयूवी मारुति सुजुकी की ई-विटारा के साथ प्लेटफॉर्म शेयर करेगी और गुजरात के प्लांट में बनाई जाएगी। कंपनी की प्लानिंग है कि इसे साल 2025 की दूसरी छमाही में बाजार में उतारा जाए। हालांकि, उम्मीद है कि इसकी एंट्री इस साल के आखिर या 2026 की शुरुआत तक हो सकती है।

मिलेगा 500 km से ज्यादा रेंज

टॉयोटा अर्बन क्रूजर बीईवी में दो बैटरी पैक मिलेंगे जिनमें पहला 49 kWh वाला पैक जो 144 हॉर्सपावर की ताकत देगा और फ्रंट-व्हील ड्राइव सेटअप में आएगा। वहीं, बड़ा 61 kWh पैक भी मिलेगा जिसमें फ्रंट-व्हील ड्राइव और ऑल-व्हील ड्राइव दोनों का विकल्प होगा। ऑल-व्हील ड्राइव वर्जन की ताकत 184 हॉर्सपावर तक होगी। कंपनी का दावा है कि यह एसयूवी एक बार चार्ज करने पर 500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज देगी। साथ ही इसमें डीसी फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट दिया गया है जिससे बैटरी जल्दी चार्ज हो सके।

धांसू होगा कार का इंटीरियर

इंटीरियर पर नजर डालें तो इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा जो वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले से लैस होगा। इसके अलावा पूरी तरह डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 6-एयरबैग स्टैंडर्ड, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ड्राइव मोड्स और फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील जैसी कई आधुनिक खूबियां होंगी। खास बात यह है कि इसका केबिन ज्यादा स्पेशियस होगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया गया है जिससे बैटरी फिट करने के बावजूद जगह की कमी महसूस नहीं होगी।

Toyota Auto News Hindi

