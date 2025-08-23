मार्केट में लॉन्च होने की तैयारी कर रही टोयोटा की पहली EV, रेंज 500 km से ज्यादा

टॉयोटा ने अपनी नई इलेक्ट्रिक एसयूवी अर्बन क्रूजर बीईवी (Toyota Urban Cruiser) को भारत में भी शोकेस कर दिया है। कंपनी अब भारत में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार के लॉन्च की तैयारी शुरू हो चुकी है।

टॉयोटा ने अपनी नई इलेक्ट्रिक एसयूवी अर्बन क्रूजर बीईवी (Toyota Urban Cruiser) को भारत में भी शोकेस कर दिया है। कंपनी अब भारत में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार के लॉन्च की तैयारी शुरू हो चुकी है। कंपनी ने इस मॉडल को इस साल हुए भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में पेश किया था। खास बात यह है कि यह एसयूवी मारुति सुजुकी की ई-विटारा के साथ प्लेटफॉर्म शेयर करेगी और गुजरात के प्लांट में बनाई जाएगी। कंपनी की प्लानिंग है कि इसे साल 2025 की दूसरी छमाही में बाजार में उतारा जाए। हालांकि, उम्मीद है कि इसकी एंट्री इस साल के आखिर या 2026 की शुरुआत तक हो सकती है।

मिलेगा 500 km से ज्यादा रेंज टॉयोटा अर्बन क्रूजर बीईवी में दो बैटरी पैक मिलेंगे जिनमें पहला 49 kWh वाला पैक जो 144 हॉर्सपावर की ताकत देगा और फ्रंट-व्हील ड्राइव सेटअप में आएगा। वहीं, बड़ा 61 kWh पैक भी मिलेगा जिसमें फ्रंट-व्हील ड्राइव और ऑल-व्हील ड्राइव दोनों का विकल्प होगा। ऑल-व्हील ड्राइव वर्जन की ताकत 184 हॉर्सपावर तक होगी। कंपनी का दावा है कि यह एसयूवी एक बार चार्ज करने पर 500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज देगी। साथ ही इसमें डीसी फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट दिया गया है जिससे बैटरी जल्दी चार्ज हो सके।