Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Toyota Urban Cruiser BEV Introduced In Indonesia and India Launch Next, check all details
इंडोनेशिया में टोयोटा अर्बन क्रूजर BEV पेश, जानिए भारत में कब होगी लॉन्च

इंडोनेशिया में टोयोटा अर्बन क्रूजर BEV पेश, जानिए भारत में कब होगी लॉन्च

संक्षेप:

टोयोटा ने इंडोनेशिया के GJAW 2025 ऑटो शो में दो इलेक्ट्रिक SUV एक साथ पेश कर सबको चौंका दिया है। इसमें टोयोटा bZ4X और नई अर्बन क्रूजर BEV शामिल हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Tue, 25 Nov 2025 10:39 PMSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

इलेक्ट्रिक वाहनों की रफ्तार अब एशिया में भी तेज हो चुकी है। इसी कड़ी में टोयोटा (Toyota) ने इंडोनेशिया के GJAW 2025 ऑटो शो में दो इलेक्ट्रिक SUV एक साथ पेश कर सबको चौंका दिया है। इसमें टोयोटा bZ4X और नई अर्बन क्रूजर BEV शामिल हैं। दोनों को बेहद आक्रामक प्राइसिंग में उतारा गया है, जिससे EV सेगमेंट में नई हलचल मची है। खास बात यह है कि अर्बन क्रूजर BEV (Urban Cruiser BEV) भारत के लिए भी बेहद अहम मॉडल बनने वाली है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.49 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Renault Kiger
Renault Kiger
₹ 5.76 - 10.34 लाख
अभी ऑफर पाएं
Renault Triber
Renault Triber
₹ 5.76 - 8.6 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.54 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Nexon
Tata Nexon
₹ 7.32 - 14.05 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:मारुति की इस हैचबैक पर आधे लाख से ज्यादा की छूट, 30 km का है माइलेज

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Toyota Urban Cruiser EV

Toyota Urban Cruiser EV

₹ 20 - 25 लाख

मुझे सूचित करें
Toyota Urban Cruiser Hyryder

Toyota Urban Cruiser Hyryder

₹ 11.34 - 20.19 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Toyota bZ4X

Toyota bZ4X

₹ 70 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें
Toyota Vellfire

Toyota Vellfire

₹ 1.22 - 1.32 करोड़

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Toyota Camry

Toyota Camry

₹ 48.5 लाख से शुरू

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Toyota Fortuner

Toyota Fortuner

₹ 33.65 - 48.85 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

bZ4X: इंडोनेशिया में अब होगी सस्ती

टोयोटा (Toyota) ने bZ4X की स्थानीय असेंबली शुरू करने का एलान कर दिया है, जिससे इसकी कीमत पहले के मुकाबले काफी कम हो गई है। पहले जापान से इम्पोर्ट होने वाली यह SUV काफी महंगी पड़ती थी, लेकिन अब इसकी कीमत इंडोनेशिया में IDR 799 मिलियन (लगभग 42.93 लाख OTR Jakarta) हो गई है।

bZ4X – स्पेसिफिकेशन हाइलाइट्स

bZ4X में 73.11 kWh का बैटरी पैक मिलता है। इसमें 525 km तक की क्लेम्ड रेंज मिलती है। इसमें फ्रंट-व्हील ड्राइव सिस्टम मिलता है। इसमें एडवांस्ड कनेक्टेड फीचर्स और वाई-फाई हॉटस्पॉट मिलता है। यह SUV अब केवल कीमत की वजह से ही नहीं, बल्कि फीचर्स के मामले में भी EV सेगमेंट में जोरदार दबदबा बना सकती है।

अर्बन क्रूजर BEV– टोयोटा की नई कॉम्पैक्ट e-SUV

bZ4X के नीचे प्लेस की गई यह SUV इंडोनेशिया में पूरी तरह इम्पोर्ट (CBU) के रूप में लाई गई है। कीमत IDR 759 मिलियन (लगभग 40.78 लाख) रखी गई है, जिससे यह bZ4X से थोड़ा सस्ती पड़ती है। इसमें 61.1kWh का बैटरी पैक मिलता है। इसकी रेंज 426.7 km है। इसमें टोयोटा T इनटच कनेक्टिविटी मिलती है। ये SUV फीचर्स, रेंज और कीमत तीनों मामलों में वेल-बैलेंस्ड पैकेज साबित होती है।

भारत के लिए क्यों है यह मॉडल खास?

अर्बन क्रूजन BEV (Urban Cruiser BEV) को भारत में टोयोटा के पहले ऑल-इलेक्ट्रिक मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। इसे जनवरी 2025 में दिल्ली के BMGE इवेंट में शोकेस किया गया था, जो इसकी इंडिया लॉन्च की मजबूत संकेत देता है।

मारुति सुज़ुकी वाली DNA

यह वही Heartect e प्लेटफॉर्म पर बनी है, जिसका इस्तेमाल मारुति सुजुकी ई-विटारा (Maruti Suzuki e-Vitara) में भी होगा। दोनों मॉडल गुजरात के सुजुकी प्लांट में तैयार किए जाएंगे।कोस्ट और लोकलाइजेशन बढ़ने से भारतीय वर्जन की कीमत और भी आकर्षक होने की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें:मारुति की इस हैचबैक पर आधे लाख से ज्यादा की छूट, 30 km का है माइलेज

भारत में लॉन्च कब होगी?

उम्मीद की जा रही है कि अर्बन क्रूजर BEV (Urban Cruiser BEV) भारत में 2026 की पहली छमाही में लॉन्च होगी। यह सीधे टाटा नेक्सन ईवी (Tata Nexon EV), महिंद्रा XUV400, MG ZS EV, हुंडई क्रेटा ईवी (Hyundai Creta EV) को टक्कर देगी।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi Toyota

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।