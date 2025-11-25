इंडोनेशिया में टोयोटा अर्बन क्रूजर BEV पेश, जानिए भारत में कब होगी लॉन्च

संक्षेप: टोयोटा ने इंडोनेशिया के GJAW 2025 ऑटो शो में दो इलेक्ट्रिक SUV एक साथ पेश कर सबको चौंका दिया है। इसमें टोयोटा bZ4X और नई अर्बन क्रूजर BEV शामिल हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Tue, 25 Nov 2025 10:39 PM

इलेक्ट्रिक वाहनों की रफ्तार अब एशिया में भी तेज हो चुकी है। इसी कड़ी में टोयोटा (Toyota) ने इंडोनेशिया के GJAW 2025 ऑटो शो में दो इलेक्ट्रिक SUV एक साथ पेश कर सबको चौंका दिया है। इसमें टोयोटा bZ4X और नई अर्बन क्रूजर BEV शामिल हैं। दोनों को बेहद आक्रामक प्राइसिंग में उतारा गया है, जिससे EV सेगमेंट में नई हलचल मची है। खास बात यह है कि अर्बन क्रूजर BEV (Urban Cruiser BEV) भारत के लिए भी बेहद अहम मॉडल बनने वाली है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

bZ4X: इंडोनेशिया में अब होगी सस्ती

टोयोटा (Toyota) ने bZ4X की स्थानीय असेंबली शुरू करने का एलान कर दिया है, जिससे इसकी कीमत पहले के मुकाबले काफी कम हो गई है। पहले जापान से इम्पोर्ट होने वाली यह SUV काफी महंगी पड़ती थी, लेकिन अब इसकी कीमत इंडोनेशिया में IDR 799 मिलियन (लगभग 42.93 लाख OTR Jakarta) हो गई है।

bZ4X – स्पेसिफिकेशन हाइलाइट्स

bZ4X में 73.11 kWh का बैटरी पैक मिलता है। इसमें 525 km तक की क्लेम्ड रेंज मिलती है। इसमें फ्रंट-व्हील ड्राइव सिस्टम मिलता है। इसमें एडवांस्ड कनेक्टेड फीचर्स और वाई-फाई हॉटस्पॉट मिलता है। यह SUV अब केवल कीमत की वजह से ही नहीं, बल्कि फीचर्स के मामले में भी EV सेगमेंट में जोरदार दबदबा बना सकती है।

अर्बन क्रूजर BEV– टोयोटा की नई कॉम्पैक्ट e-SUV

bZ4X के नीचे प्लेस की गई यह SUV इंडोनेशिया में पूरी तरह इम्पोर्ट (CBU) के रूप में लाई गई है। कीमत IDR 759 मिलियन (लगभग 40.78 लाख) रखी गई है, जिससे यह bZ4X से थोड़ा सस्ती पड़ती है। इसमें 61.1kWh का बैटरी पैक मिलता है। इसकी रेंज 426.7 km है। इसमें टोयोटा T इनटच कनेक्टिविटी मिलती है। ये SUV फीचर्स, रेंज और कीमत तीनों मामलों में वेल-बैलेंस्ड पैकेज साबित होती है।

भारत के लिए क्यों है यह मॉडल खास?

अर्बन क्रूजन BEV (Urban Cruiser BEV) को भारत में टोयोटा के पहले ऑल-इलेक्ट्रिक मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। इसे जनवरी 2025 में दिल्ली के BMGE इवेंट में शोकेस किया गया था, जो इसकी इंडिया लॉन्च की मजबूत संकेत देता है।

मारुति सुज़ुकी वाली DNA

यह वही Heartect e प्लेटफॉर्म पर बनी है, जिसका इस्तेमाल मारुति सुजुकी ई-विटारा (Maruti Suzuki e-Vitara) में भी होगा। दोनों मॉडल गुजरात के सुजुकी प्लांट में तैयार किए जाएंगे।कोस्ट और लोकलाइजेशन बढ़ने से भारतीय वर्जन की कीमत और भी आकर्षक होने की उम्मीद है।

भारत में लॉन्च कब होगी?