Toyota की नई ऑफ-रोडर EV, 375hp की ताकत, 30 मिनट में 10-80% तक चार्ज

Feb 18, 2026 03:28 pm IST
टोयोटा ने अपने नए इलेक्ट्रिक वीइकल, 2026 bZ Woodland को अनवील किया है। यह नया मॉडल छोटी bZ एसयूवी का ज्यादा रगेड वर्जन और 2023 में लॉन्च हुई ओरिजिनल bZ4X का अपग्रेड है। यह 375hp की ताकत ऑफर करता है।

Toyota की नई ऑफ-रोडर EV, 375hp की ताकत, 30 मिनट में 10-80% तक चार्ज

टोयोटा और ईवी फैन्स के लिए गुड न्यूज है। मार्केट में टोयोटा ने अपने नए इलेक्ट्रिक वीइकल, 2026 bZ Woodland को अनवील किया है। यह नया मॉडल छोटी bZ एसयूवी का ज्यादा रगेड वर्जन और 2023 में लॉन्च हुई ओरिजिनल bZ4X का अपग्रेड है। वैगन जैसे डिजाइन के बावजूद, bZ वुडलैंड में दमदार इंजन और बड़ा केबिन है, जो इसे सिटी रोड्स के साथ-साथ ऑफ-रोड एडवेंचर के लिए एक आइडियल फैमिली कार बनाता है।

bZ वुडलैंड में ड्यूल-मोटर पावरट्रेन

bZ वुडलैंड में ड्यूल-मोटर पावरट्रेन है। यह जबर्दस्त 375hp की ताकत पैदा करता है, जो स्टैंडर्ड bZ मॉडल से 37hp ज्यादा है। इसमें 67kWh का बैटरी पैक लगा है, जो इसके छोटे मॉडल की 52kWh यूनिट से बड़ी है। हालांकि, एक्सट्रा मोटर, ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस और वुडलैंड मॉडल के अधिक वजन के कारण इसकी रेंज छोटे मॉडल के मुकाबले थोड़ी कम है।

टेस्ला सुपरचार्जर के कंपैटिबल NACS पोर्ट

bZ वुडलैंड में टेस्ला सुपरचार्जर के कंपैटिबल NACS पोर्ट दिया गया है, लेकिन DC फास्ट चार्जिंग की मैक्सिमम कैपेसिटी 150kW तक लिमिटेड है। इससे बैटरी लगभग 30 मिनट में 10-80% तक चार्ज हो जाती है। कंपनी की इस नई ईवी में 2026 bZ में इंट्रोड्यूस किया गया ऑनबोर्ड चार्जर भी है, जिससे लेवल 2 चार्जिंग में सात घंटे लगते हैं। टोयोटा अपने ग्राहकों को घर पर यूज के लिए चार्जिंग केबल और नॉन-टेस्ला DC फास्ट चार्जर के लिए CCS-से-NACS अडैप्टर दे रही है।

Photo: driving

पिछले मॉडल से 5.6 इंच लंबी

bZ वुडलैंड और bZ SUV का प्लेटफॉर्म और फ्रंट-एंड स्टाइलिंग एक जैसा है। इसमें टोयोटा की LED हैमरहेड डे-टाइम रनिंग लाइट्स हैं, जो इसे एक खास लुक देती हैं। यह गाड़ी अपने पिछले मॉडल से 5.6 इंच लंबी है। साथ ही इसमें सीधा D-पिलर, पूरी चौड़ाई वाली टेललाइट डिजाइन और ज्यादा मस्कुलर रियर बंपर है। ये बदलाव इसे ईवी मार्केट में मौजूद दूसरी गाड़ियों से अलग बनाते हैं।

14 इंच का टचस्क्रीन और डिजिटल गेज क्लस्टर

इलेक्ट्रिक वीइकल होने के बावजूद, bZ वुडलैंड 8.3 इंच के ग्राउंड क्लीयरेंस के साथ ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर आसानी से चल सकती है। इसके इलेक्ट्रिक मोटर चढ़ाई के लिए जरूरी टॉर्क देते हैं, जबकि X-मोड सिस्टम ढलान पर उतरते समय ट्रैक्शन और स्पीड कंट्रोल को मैनेज करता है। केबिन स्टैंडर्ड bZ जैसा है। इसके आसान नेविगेशन के लिए 14 इंच का टचस्क्रीन और डिजिटल गेज क्लस्टर दिया गया है। कार में ऑफर किए जा रहे अडिशनल फीचर्स में ड्यूल वायरलेस चार्जिंग पैड, हीटेड फ्रंट सीट, हीटेड स्टीयरिंग वील, पैनोरमिक सनरूफ और जेबीएल का 9-स्पीकर सिस्टम शामिल है।

(Main Photo: arstechnica)

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।

Toyota Auto News Hindi

