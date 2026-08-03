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Toyota की 3 नई SUV, लिस्ट में न्यू जेनरेशन Fortuner और Land Cruiser FJ भी

By Kumar Prashant Singh
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टोयोटा आने वाले दिनों में टोयोटा भारत में कई नई एसयूवी लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इनमें न्यू जेनरेशन फॉर्च्यूनर, अर्बन क्रूजर हाइराइडर फेसलिफ्ट और लैंड क्रूजर FJ जैसे मॉडल शामिल हैं। आइए जानते हैं इन अपकमिंग एसयूवी के बारे में।

Land Cruiser FJ
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टोयोटा (Toyota) ने हाल ही में भारत में नई जनरेशन हाइलक्स (Hilux) को लॉन्च किया है। नई हाइलक्स को पूरी तरह बदला हुआ डिजाइन, ज्यादा मॉडर्न केबिन और कई नए फीचर्स मिले हैं। हालांकि, कंपनी का नया प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने का प्लान यहीं खत्म नहीं होता। आने वाले दिनों में टोयोटा भारत में कई नई एसयूवी लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इनमें न्यू जेनरेशन फॉर्च्यूनर, अर्बन क्रूजर हाइराइडर फेसलिफ्ट और लैंड क्रूजर FJ जैसे मॉडल शामिल हैं।

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टोयोटा की आने वाली एसयूवी में सबसे बड़ा लॉन्च नई जनरेशन फॉर्च्यूनर का होगा। मौजूदा समय में यह भारत की सबसे पॉप्युलर फुल-साइज लैडर-फ्रेम एसयूवी में से एक है। नई जनरेशन में इसे कई बड़े बदलाव मिलने की उम्मीद है। हाल ही में सामने आए फोटोज से पता चलता है कि नई फॉर्च्यूनर के डिजाइन में नई हाइलक्स से कई स्टाइलिंग एलिमेंट लिए जा सकते हैं। हालांकि, मैकेनिकल तौर पर कंपनी मौजूदा पावरट्रेन को ही आगे भी ऑफर कर सकती है। इसमें 2.8-लीटर डीजल और 2.7-लीटर पेट्रोल इंजन जारी रहने की उम्मीद है। नई फॉर्च्यूनर को भारत में 2027 के मिड में लॉन्च किया जा सकता है।

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टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर ने 2022 में लॉन्च होने के बाद मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट में अपनी अलग जगह बनाई है। खासतौर पर इसका स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन इसे अपने सेगमेंट की खास एसयूवी में शामिल करता है। अब कंपनी इसे बड़ा अपडेट देने की तैयारी कर रही है। हाइराइडर फेसलिफ्ट में बड़ा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और Level 2 ADAS जैसे फीचर्स शामिल किए जा सकते हैं। इसके मौजूदा पावरट्रेन, यानी 1.5-लीटर पेट्रोल, स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पेट्रोल और CNG ऑप्शन्स के जारी रहने की उम्मीद है। इसका फेसलिफ्ट मॉडल इस साल फेस्टिव सीजन के आसपास या 2026 के आखिर तक लॉन्च किया जा सकता है।

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Toyota Land Cruiser FJ

टोयोटा की तीसरी अपकमिंग एसयूवी लैंड क्रूजर FJ होगी। यह एक कॉम्पैक्ट लैडर-फ्रेम एसयूवी है। इसे कंपनी फॉर्च्यूनर के नीचे वाले सेगमेंट में ऑफर करेगी। इसका ग्लोबल डेब्यू पिछले साल जापान मोबिलिटी शो में हुआ था। यह टोयोटा के IMV प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी, जिसका इस्तेमाल फॉर्च्यूनर और हाइलक्स में भी किया जाता है। डिजाइन की बात करें, तो लैंड क्रूजर FJ में C-शेप LED DRLs, फ्लेयर्ड व्हील आर्च, रूफ रेल्स और टेलगेट पर माउंटेड स्पेयर व्हील जैसे रगेड डिजाइन एलिमेंट मिल सकते हैं। एसयूवी को ऑफ-रोडिंग कैपेसिटी पर भी खास फोकस के साथ तैयार किया जाएगा। ग्लोबल मार्केट में इसे पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ ऑफर किया जा सकता है, लेकिन भारत में फॉर्च्यूनर वाला 2.8-लीटर डीजल इंजन मिलने की संभावना ज्यादा है। इसकी भारत में एंट्री 2028 के आसपास हो सकती है।

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प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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