डीजल-पेट्रोल की टेंशन खत्म! टोयोटा से निसान तक आ रहीं ये 5 नई 7-सीटर हाइब्रिड SUV, जानिए पूरी डिटेल्स
भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में इन दिनों हाइब्रिड गाड़ियों का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है। इलेक्ट्रिक और पेट्रोल गाड़ियों के बीच के इस 'मिडिल पाथ' यानी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को अब बड़े परिवार भी पसंद कर रहे हैं।
भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में इन दिनों हाइब्रिड गाड़ियों का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है। इलेक्ट्रिक और पेट्रोल गाड़ियों के बीच के इस 'मिडिल पाथ' यानी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को अब बड़े परिवार भी पसंद कर रहे हैं। यही वजह है कि टोयोटा, एमजी, रेनॉल्ट और निसान जैसी दिग्गज कंपनियां अब भारतीय सड़कों पर अपनी नई 7-सीटर हाइब्रिड एसयूवी उतारने की तैयारी में हैं। ये गाड़ियां न सिर्फ ज्यादा स्पेस और दमदार परफॉर्मेंस देंगी, बल्कि इनका माइलेज भी आपको हैरान कर देगा। आइए जानते हैं उन 5 शानदार मॉडलों के बारे में जो जल्द ही भारत में एंट्री करने वाले हैं।
JSW-Jetour T2 PHEV
जेएसडब्ल्यू (JSW) ग्रुप और चीन की चेरी (Chery) के साथ मिलकर आने वाली यह एसयूवी भारत में तहलका मचाने के लिए तैयार है। यह एक प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) गाड़ी होगी, जिसमें 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ एक बड़ी बैटरी मिलेगी। खास बात यह है कि यह गाड़ी सिर्फ इलेक्ट्रिक मोड पर करीब 100-130 किमी तक चल सकेगी। इसका बॉक्सि और मस्कुलर डिजाइन इसे 'मिनी डिफेंडर' जैसा लुक देता है जो ऑफ-रोडिंग के शौकीनों को खूब पसंद आएगा।
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Toyota Urban Cruiser Hyryder
₹ 10.99 - 20.19 लाख
ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं
MG Majestor
एमजी मोटर इंडिया अपनी फ्लैगशिप एसयूवी 'मैजेस्टर' को जल्द लॉन्च करने जा रही है। यह प्रीमियम 7-सीटर एसयूवी लेवल-2 ADAS फीचर्स और 360-डिग्री कैमरा जैसे मॉडर्न फीचर्स से लैस होगी। इसमें हाइब्रिड तकनीक के साथ रियर और फोर-व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिलने की उम्मीद है। एमजी अपनी इस गाड़ी के जरिए टोयोटा फॉर्च्यूनर और अपकमिंग बड़ी गाड़ियों को कड़ी टक्कर देने की तैयारी में है।
Toyota Urban Cruiser Hyryder
टोयोटा अपनी बेहद पॉपुलर हायराइडर का अब 7-सीटर वर्जन लाने जा रही है। वर्तमान में यह 5-सीटर मॉडल में आती है। हालांकि, बढ़ते कॉम्पिटिशन को देखते हुए कंपनी इसमें तीसरी रो जोड़ने वाली है। इसमें टोयोटा की भरोसेमंद 'स्ट्रांग हाइब्रिड' तकनीक मिलेगी, जो शहर के ट्रैफिक में भी 25-28 किमी/लीटर तक का शानदार माइलेज देने में सक्षम है।
Renault Boreal
रेनॉल्ट भारत में अपनी वापसी को मजबूत करने के लिए 'बोरियल' (Boreal) नाम की नई 7-सीटर एसयूवी पर काम कर रही है। यह गाड़ी ग्लोबल मार्केट में बिकने वाली नई डस्टर के प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। इसमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन मिलने की पूरी संभावना है, जो इसे चलाने के खर्च को काफी कम कर देगा। इसका लुक काफी बोल्ड और फ्यूचरिस्टिक होने वाला है, जो टाटा सफारी को चुनौती देगा।
Nissan Tekton
निसान भी रेनॉल्ट के साथ अपनी साझेदारी के तहत एक नई 7-सीटर एसयूवी 'टेक्टॉन' लाने की तैयारी में है। यह गाड़ी निसान की सिग्नेचर डिजाइन भाषा और ई-पावर (e-Power) हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आ सकती है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस और बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी होगी। भारतीय मार्केट में निसान इस गाड़ी को एक प्रीमियम फैमिली कार के तौर पर पेश करेगी।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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