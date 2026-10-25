थोड़ा कर लीजिए इंतजार! अगले 2 महीने में 2 धाकड़ कारें लाने जा रही टोयोटा, इनमें नई फॉर्च्यूनर भी

टोयोटा भारतीय मार्केट में साल 2026 के आखिर में दो बड़ी गाड़ियों के साथ धमाका करने की तैयारी में है। इनमें कंपनी की पॉपुलर MPV इनोवा हाइक्रॉस के फेसलिफ्ट मॉडल के साथ नई जनरेशन फॉर्च्यूनर शामिल है।

टोयोटा भारतीय मार्केट में साल 2026 के आखिर में दो बड़ी गाड़ियों के साथ धमाका करने की तैयारी में है। कंपनी नवंबर में अपनी पॉपुलर MPV इनोवा हाइक्रॉस का फेसलिफ्ट मॉडल पेश कर सकती है। वहीं, नई जनरेशन की फॉर्च्यूनर का ग्लोबल डेब्यू 1 दिसंबर, 2026 को होने वाला है। नई फॉर्च्यूनर को भारत में 2027 की शुरुआत में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। इन दोनों गाड़ियों में डिजाइन से लेकर फीचर्स तक कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अगर आप नई टोयोटा खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो जानिए इन दोनों गाड़ियों में क्या-क्या नया मिलने की उम्मीद है।

टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस को लॉन्च के बाद पहली बार बड़ा अपडेट मिलने वाला है। इसके फ्रंट में नई ग्रिल, बदला हुआ बंपर और अपडेटेड LED हेडलैंप मिल सकते हैं। इसके अलावा, नए अलॉय व्हील और पीछे की लाइट्स में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि, गाड़ी का ओवरऑल लुक पहले जैसा ही रहने की उम्मीद है। केबिन में सबसे बड़ा बदलाव 10.1-इंच की जगह नई 12.3-इंच की बड़ी टचस्क्रीन के रूप में मिल सकता है। हाइब्रिड मॉडल में 12.3-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिया जा सकता है। साथ ही, नया कनेक्टेड कार सिस्टम, 360-डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जिंग और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है।

इनोवा हाइक्रॉस का इंजन इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट में मौजूदा इंजन ऑप्शन जारी रह सकते हैं। इसमें 2.0-लीटर पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 173bhp की पावर और 204Nm का टॉर्क देता है। वहीं, 2.0-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल में पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर मिलेगी। इसका कुल पावर आउटपुट 184bhp है। हाइब्रिड मॉडल में e-CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है। फिलहाल इंजन और गियरबॉक्स में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है।

नई जनरेशन टोयोटा फॉर्च्यूनर नई जनरेशन की फॉर्च्यूनर इस साल के आखिर में टोयोटा की सबसे बड़ी पेशकश हो सकती है। कंपनी 1 दिसंबर, 2026 को इसका ग्लोबल डेब्यू करेगी। जबकि भारत में इसकी लॉन्चिंग 2027 की शुरुआत में होने की उम्मीद है। नई SUV में बड़ी फ्रंट ग्रिल, नए हेडलैंप, ऊंचा बोनट और ज्यादा दमदार बंपर मिल सकता है। इसके अलावा नए अलॉय व्हील, बदला हुआ टेलगेट और नई LED टेललैंप भी दिए जा सकते हैं। कुल मिलाकर डिजाइन पहले से ज्यादा मॉडर्न हो सकता है।