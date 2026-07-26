Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Toyota की तीन नई गाड़ियां, एक का माइलेज 35 kmpl से भी ज्यादा, लिस्ट में नई हाइक्रॉस भी

By Kumar Prashant Singh
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

टोयोटा जल्द भारत में 3 नई हाइब्रिड कारें  कारें लाएगी। इनमें नए लुक और फीचर्स के साथ इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट, 35kmpl+ माइलेज वाली टाइजर हाइब्रिड, और ADAS सेफ्टी के साथ हाइराइडर फेसलिफ्ट शामिल हैं।

Toyota
टोयोटा
Toyota Urban Cruiser Hyryder
केवल
14,370/माह से शुरू
सिर्फ 1 मिनट में जानें
कोई शुल्क नहीं
100% सुरक्षित

टोयोटा की हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जबर्दस्त है। अब कंपनी अपनी इसी टेक्नोलॉजी से लैस नई गाड़ियों को इंडियन मार्केट में लाने की तैयारी कर रही है। आने वाले समय में टोयोटा अपनी कई पॉप्युलर गाड़ियों के नए हाइब्रिड मॉडल लॉन्च करने की तैयारी में है। इनमें इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट, अर्बन क्रूजर टाइजर हाइब्रिड और अर्बन क्रूजर हाइराइडर फेसलिफ्ट शामिल हैं। आइए जानते हैं इन तीनों अपकमिंग हाइब्रिड गाड़ियों के बारे में।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Mahindra Thar ROXX
Mahindra Thar ROXX
₹ 12.39 - 22.82 लाख
EMI केवल16,200/ माह
पात्रता जांचें
Honda Elevate
Honda Elevate
₹ 11.6 - 16.67 लाख
EMI केवल15,167/ माह
पात्रता जांचें
Toyota Glanza
Toyota Glanza
₹ 6.39 - 9.15 लाख
EMI केवल8,355/ माह
पात्रता जांचें
Mahindra XUV 3XO
Mahindra XUV 3XO
₹ 7.54 - 14.88 लाख
EMI केवल9,859/ माह
पात्रता जांचें
Mahindra XUV 7XO
Mahindra XUV 7XO
₹ 13.66 - 24.92 लाख
EMI केवल17,861/ माह
पात्रता जांचें
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.49 लाख
EMI केवल24,712/ माह
पात्रता जांचें

टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट

टोयोटा ने भारत में इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट की टेस्टिंग शुरू कर दी है। हाल ही में सामने आए स्पाई फोटोज से पता चलता है कि MPV के एक्सटीरियर में कई बदलाव किए जाएंगे। नई हाइक्रॉस का फ्रंट डिजाइन काफी हद तक आने वाली नई टोयोटा हाइलक्स से इंस्पायर्ड हो सकता है। इसमें नई ग्रिल, अपडेटेड बंपर और फ्रंट लुक में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इंटीरियर की बात करें तो कंपनी केबिन लेआउट में बड़े बदलाव करने की बजाय फीचर्स को अपग्रेड करेगी। इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 360-डिग्री कैमरा, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, पैनोरमिक सनरूफ, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स, फ्रंट और रियर वेंटिलेटेड सीट्स जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलने की उम्मीद है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Toyota Urban Cruiser Hyryder

Toyota Urban Cruiser Hyryder

₹ 10.99 - 20.19 लाख

EMI केवल14,370/ माह
पात्रता जांचें
Toyota Urban Cruiser Taisor

Toyota Urban Cruiser Taisor

₹ 7.76 - 13.06 लाख

EMI केवल10,146/ माह
पात्रता जांचें
Toyota Urban Cruiser Ebella

Toyota Urban Cruiser Ebella

₹ 23.6 लाख

EMI केवल30,857/ माह
पात्रता जांचें
Toyota Innova Hycross

Toyota Innova Hycross

₹ 18.86 - 30.83 लाख

EMI केवल24,660/ माह
पात्रता जांचें
Toyota Land Cruiser

Toyota Land Cruiser

₹ 2.18 - 2.25 करोड़

EMI केवल2,85,039/ माह
पात्रता जांचें
ये भी पढ़ें:बड़ा धमाका करने की तैयारी में टाटा, नए अवतार में वापस आ सकती है सूमो

इंजन ऑप्शन्स में कोई बदलाव नहीं होगा। इसमें मौजूदा 2.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन ही ऑफर किया जाएगा, जो 173 PS की पावर और 204 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ CVT गियरबॉक्स मिलेगा। वहीं, 2.0-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन करीब 184 PS की पावर देगा और इसमें e-CVT ट्रांसमिशन मिलेगा।

टोयोटा अर्बन क्रूजर टाइजर हाइब्रिड

मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स हाइब्रिड के बाद अब टोयोटा भी अर्बन क्रूजर टाइजर हाइब्रिड लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। टाइजर, फ्रॉन्क्स पर बेस्ड है, इसलिए इसमें मारुति सुजुकी की नई सीरीज हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलने की उम्मीद है। यह सिस्टम टोयोटा के मौजूदा स्ट्रॉन्ग सिस्टम से अलग होगा। इस टेक्नोलॉजी में 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन सीधे व्हील्स को पावर देने की बजाय जनरेटर का काम करेगा, जबकि गाड़ी को चलाने का काम इलेक्ट्रिक मोटर करेगी। इससे कार चलाने का एक्सपीरियंस काफी हद तक इलेक्ट्रिक वीइकल जैसा होगा। रिपोर्ट्स के अनुसार, यह हाइब्रिड सिस्टम 35 kmpl से ज्यादा माइलेज दे सकता है। डिजाइन में बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है।

ये भी पढ़ें:होंडा की बड़ी तैयारी, आने वाली हैं ये तीन दमदार कार, लिस्ट में 0 Alpha EV भी

टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर फेसलिफ्ट

टोयोटा ने अर्बन क्रूजर हाइराइडर को 2022 में लॉन्च किया था और यह मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट की शुरुआती स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में से एक रही है। अब कंपनी इसका फेसलिफ्ट मॉडल लाने की तैयारी कर रही है। नई हाइराइडर फेसलिफ्ट में नई ग्रिल, अपडेटेड बंपर और नए अलॉय व्हील्स जैसे हल्के डिजाइन बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि, एक्सटीरियर में बहुत बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। फीचर्स की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा अपडेट Level-2 ADAS और वेंटिलेटेड सीट्स हो सकते हैं। इसके अलावा बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और कई नए प्रीमियम फीचर्स भी ऑफर किए जा सकते हैं। इंजन ऑप्शन्स में बदलाव की संभावना नहीं है।

ये भी पढ़ें:पियाजियो का धमाका! जून में बिकीं 3,741 यूनिट्स गाड़ियां; यह स्कूटर बना नंबर-1
Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।