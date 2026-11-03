टोयोटा, टाटा, रेनॉल्ट, निसान ला रही 4 नई 7-सीटर SUV, इसमें नई फार्च्यूनर भी; जल्द हो सकती है एंट्री

भारत में बड़ी और ज्यादा जगह वाली 7-सीटर SUV की मांग लगातार बढ़ रही है। यही वजह है कि टोयोटा, टाटा मोटर्स, महिंद्रा और हुंडई जैसी कंपनियां इस सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी हैं।

भारत में बड़ी और ज्यादा जगह वाली 7-सीटर SUV की मांग लगातार बढ़ रही है। यही वजह है कि टोयोटा, टाटा मोटर्स, महिंद्रा और हुंडई जैसी कंपनियां इस सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी हैं। अब आने वाले महीनों में ग्राहकों को कुछ नए ऑप्शन मिलने वाले हैं। अगले 6 महीने में भारतीय मार्केट में 4 नई 7-सीटर SUV लॉन्च हो सकती हैं। इनमें नई टोयोटा फॉर्च्यूनर से लेकर टाटा सफारी का इलेक्ट्रिक वर्जन तक शामिल है। इसके अलावा, रेनॉल्ट और निसान भी अपनी नई SUV लाने की तैयारी कर रही हैं। आइए जानते हैं इन चारों अपकमिंग SUV के बारे में विस्तार से।

नई टोयोटा फॉर्च्यूनर नई जनरेशन टोयोटा फॉर्च्यूनर का ग्लोबल डेब्यू 1 दिसंबर को हो सकता है। इसे भारत में 2027 में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। नई SUV का डिजाइन लेटेस्ट टोयोटा हीलक्स से मिलता-जुलता हो सकता है। इसमें बड़ी फ्रंट ग्रिल, नए LED हेडलैंप, नए बंपर और अलॉय व्हील मिल सकते हैं। केबिन में 12.3-इंच टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वेंटिलेटेड सीट्स और लेवल-2 ADAS जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है। इसमें मौजूदा 2.7-लीटर पेट्रोल और 2.8-लीटर डीजल इंजन मिल सकते हैं।

टाटा सफारी.ev टाटा सफारी.ev कंपनी की पहली 3-रो इलेक्ट्रिक SUV हो सकती है। इसे जनवरी 2027 में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। यह Acti.ev+ प्लेटफॉर्म पर बनेगी, जिसका इस्तेमाल टाटा हैरियर.ev में भी किया गया है। डिजाइन मौजूदा सफारी जैसा हो सकता है, लेकिन इसमें बंद ग्रिल, नए बंपर और EV बैजिंग जैसे बदलाव देखने को मिलेंगे। इसमें तीन स्क्रीन वाला डैशबोर्ड, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, 360-डिग्री कैमरा और लेवल-2 ADAS मिल सकते हैं। इसमें 65kWh और 75kWh बैटरी के साथ बड़ी 80kWh बैटरी का ऑप्शन भी मिल सकता है।

रेनॉल्ट बोरेल रेनॉल्ट बोरेल कंपनी की नई 7-सीटर SUV होगी, जो नई जनरेशन डस्टर के प्लेटफॉर्म पर बनेगी। इसमें तीन रो की सीटों के लिए लंबी बॉडी दी जाएगी। इसकी लंबाई करीब 4.5 मीटर हो सकती है। एसयूवी में बड़ी फ्रंट ग्रिल, LED हेडलैंप, कनेक्टेड टेललैंप और रूफ रेल्स मिल सकते हैं। केबिन में डुअल डिजिटल स्क्रीन, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है। इसमें 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिल सकता है, जो 163PS की पावर और 280Nm टॉर्क देगा।