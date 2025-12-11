फ्रोंक्स नहीं मिल पा रही तो उसके जैसी ये SUV खरीद लो, अभी ₹49200 का डिस्काउंट

संक्षेप: टोयोटा के सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल की लिस्ट में एक नाम टैसर का भी शामिल है। इस SUV को मारुति फ्रोंक्स के प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। इसी वजह से हर महीने इसकी सेल्स भी जमकर हो रही है। कंपनी के पोर्टफोलियो में ये चौथी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार भी है।

टोयोटा के सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल की लिस्ट में एक नाम टैसर का भी शामिल है। इस SUV को मारुति फ्रोंक्स के प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। इसी वजह से हर महीने इसकी सेल्स भी जमकर हो रही है। कंपनी के पोर्टफोलियो में ये चौथी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार भी है। इस महीने कंपनी इस कार पर शानदार ईयरएंड डिस्काउंट लेकर आई है। जिसके चलते ग्राहकों को पूरे 49,200 रुपए का फायदा मिल रहा है। कंपनी इस कार पर 5 साल की वारंटी, एक्सचेंज/स्क्रैपेज और लॉयल्टी शामिल है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7,21,200 रुपए है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

टोयोटा टैसर पर डिस्काउंट दिसंबर 2025 वैरिएंट टाइप कुल बेनिफिट्स टर्बो MT ₹43,400 + लॉयल्टी नॉन-टर्बो ₹49,200 + लॉयल्टी CNG ₹30,000

अर्बन क्रूजर टैसर के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस टोयोटा टैसर को मारुति फ्रोंक्स के प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। इसका डायमेंशन फ्रोंक्स के जैसा ही है, लेकिन एक खास नए लुक के लिए इसमें नया फ्रंट दिया गया है। कूप-स्टाइल सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी में चमकदार ब्लैक कलर में तैयार एक नया और बोल्ड हनीकॉम्ब मेश ग्रिल, सेंटर में आकर्षक टोयोटा लोगो के साथ नए ट्विन LED DRLs मिलते हैं। एसयूवी में अपडेटेड LED टेललाइट्स भी हैं, जो बूट पर एक लाइट बार के माध्यम से जुड़ती हैं, जबकि मॉडल में नए स्टाइल वाले एलॉय व्हील भी हैं।

केबिन काफी हद तक मारुति सुजुकी फ्रोंक्स के जैसा है, जिसमें 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और सेंटर में MID यूनिट के साथ ट्विन-पॉड इंस्ट्रूमेंट कंसोल है। केबिन में नया डुअल-टोन ट्रीटमेंट दिया गया है, जबकि लगभग सभी अन्य फीचर्स को शामिल किया गया है। इसमें ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी, एक 360-डिग्री कैमरा, हेड-अप डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल, DRLs के साथ ऑटोमैटिक LED हेडलैंप जैसे कई फीचर्स से लैस है। इस सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी में 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप और रियर एसी वेंट भी मिलते हैं।

टैसर को 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड और 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ पेश किया गया है। इसमें मिलने वाला 1.2 इंजन 89bhp की पावर और 113nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है, जबकि टर्बोचार्ज्ड यूनिट 99bhp की पावर और 148nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। ट्रांसमिशन ऑप्शन में दोनों पावर इंजनों के साथ 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, जबकि ऑटोमैटिक रूप से एस्पिरेटेड मोटर को 5-स्पीड AMT और टर्बो पेट्रोल को 6-स्पीड टॉर्क कनवर्टर मिलता है। इसमें सीएनजी पावरट्रेन भी उपलब्ध है।

टोयोटा टैसर की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0) 1.2L Normal Petrol-Manual वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज % E Rs. 7,88,500 Rs. 7,21,200 -Rs. 67,300 -8.54% S Rs. 8,74,500 Rs. 7,99,900 -Rs. 74,600 -8.53% S Plus Rs. 9,10,500 Rs. 8,32,800 -Rs. 77,700 -8.53% 1.2L Normal Petrol-Auto (AMT) S Rs. 9,32,500 Rs. 8,52,900 -Rs. 79,600 -8.54% S Plus Rs. 9,68,500 Rs. 8,85,900 -Rs. 82,600 -8.53% 1.0L Turbo Petrol-Manual G Rs. 10,70,500 Rs. 9,79,200 -Rs. 91,300 -8.53% V Rs. 11,62,500 Rs. 10,63,300 -Rs. 99,200 -8.53% 1.0L Turbo Petrol-Auto (TC) G Rs. 12,10,500 Rs. 11,07,200 -Rs. 1,03,300 -8.53% V Rs. 13,02,500 Rs. 11,91,400 -Rs. 1,11,100 -8.53% 1.2L Normal CNG-Manual E Rs. 8,86,500 Rs. 8,10,900 -Rs. 75,600 -8.53%