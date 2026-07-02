भूल जाओ पुरानी कीमतें, कंपनी ने एक झटके में इस SUV कर दिया ₹23500 महंगा; इतनी हो गई नई कीमत
जुलाई में टोयोटा की कार खरीदने के लिए आपको ज्यादा रुपए खर्च करने होंगे। कंपनी के प्राइस हाइक वाली लिस्ट में टैसर SUV भी शामिल है। कंपनी ने इसकी कीमत में 23,500 रुपए तक का मैक्सिमम बढ़ोतरी की है। टैसर की वेरिएंट के आधार पर लगभग 2.5% की बढ़ोतरी की गई है।
टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (TKM) ने अपने पोर्टफिलियो में शामिल कारों की कीमतों में इजाफा कर दिया है। यानी अब जुलाई में टोयोटा की कार खरीदने के लिए आपको ज्यादा रुपए खर्च करने होंगे। कंपनी के प्राइस हाइक वाली लिस्ट में टैसर SUV भी शामिल है। कंपनी ने इसकी कीमत में 23,500 रुपए तक का मैक्सिमम बढ़ोतरी की है। टैसर की वेरिएंट के आधार पर लगभग 2.5% की बढ़ोतरी की गई है। अब इस कार की नई एक्स-शोरूम कीमतें 7.25 लाख रुपए से 12.63 लाख रुपए तक हो गई हैं। कंपनी के दावे के मुताबिक, इसका माइलेज 22.8Km/l तक है।
अर्बन क्रूजर टैसर के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
टोयोटा टैसर को मारुति फ्रोंक्स के प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। इसका डायमेंशन फ्रोंक्स के जैसा ही है, लेकिन एक खास नए लुक के लिए इसमें नया फ्रंट दिया गया है। कूप-स्टाइल सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी में चमकदार ब्लैक कलर में तैयार एक नया और बोल्ड हनीकॉम्ब मेश ग्रिल, सेंटर में आकर्षक टोयोटा लोगो के साथ नए ट्विन LED DRLs मिलते हैं। एसयूवी में अपडेटेड LED टेललाइट्स भी हैं, जो बूट पर एक लाइट बार के माध्यम से जुड़ती हैं, जबकि मॉडल में नए स्टाइल वाले एलॉय व्हील भी हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Toyota Urban Cruiser Taisor
₹ 7.76 - 13.06 लाख
Kia Sonet
₹ 7.32 - 14.17 लाख
Hyundai Venue N Line
₹ 10.65 - 15.48 लाख
Maruti Suzuki Fronx
₹ 6.85 - 11.98 लाख
Nissan Magnite
₹ 5.65 - 11.13 लाख
Citroen C3X
₹ 7.91 - 9.9 लाख
केबिन काफी हद तक मारुति सुजुकी फ्रोंक्स के जैसा है, जिसमें 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और सेंटर में MID यूनिट के साथ ट्विन-पॉड इंस्ट्रूमेंट कंसोल है। केबिन में नया डुअल-टोन ट्रीटमेंट दिया गया है, जबकि लगभग सभी अन्य फीचर्स को शामिल किया गया है। इसमें ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी, एक 360-डिग्री कैमरा, हेड-अप डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल, DRLs के साथ ऑटोमैटिक LED हेडलैंप जैसे कई फीचर्स से लैस है। इस सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी में 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप और रियर एसी वेंट भी मिलते हैं।
टोयोटा टैसर का माइलेज टेस्ट
टैसर का टर्बो-पेट्रोल इंजन 100hp का पावर देता है और जब इसे 6-स्पीड ऑटो के साथ जोड़ा जाता है। कंपनी इसे लेकर 19.86Kmpl के माइलेज का दावा करती है। ऐसे में ऑटोकार इंडिया के रियल माइलेज टेस्ट में टैसर AT ने शहर के अंदर 10.17Kmpl और हाईवे पर 15.35Kmpl का माइलेज दिया। इस तरह इसका औसत माइलेज 12.76Kmpl रहा। यानी कंपनी के किए गए दावे से इसका रियल माइलेज 7.1Kmpl कम रहा। यानी ये कंपनी के दावे से काफी कम रहा।
माइल्ड-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से लैस टैसर टर्बो को एक्स्ट्रा टॉर्क असिस्ट और फ्यूल बचाने में मदद के लिए एक ऑटो इंजन स्टॉप-स्टार्ट सिस्टम का फायदा मिलता है। टैसर AT का 1060kg का कम कर्ब वेट भी एफिशिएंसी में मदद करता है। हालांकि, हमारे टेस्ट के दौरान 35-40 डिग्री C के बीच हाई एम्बिएंट टेम्परेचर का मतलब था कि AC केबिन को ठंडा रखने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था, जिससे एफिशिएंसी पर असर पड़ा।
टैसर टर्बो-पेट्रोल मैनुअल का रियल-वर्ल्ड फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट भी किया गया, जिसके दौरान इसने शहर में 10.9Kmpl और हाईवे पर 16.7Kmpl का माइलेज दिया। दूसरी तरफ, मारुति फ्रोंक्स मैनुअल में सिटी पर 13.5Kmpl और हाईवे पर 20Kmpl और AMT के साथ 13Kmpl (सिटी) और 18.8Kmpl (हाईवे) देती है। यानी माइलेज में मारुति टैसर से ज्यादा बेहतर नजर आती है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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