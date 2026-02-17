खुशखबरी! फ्रोंक्स को बराबर की टक्कर देने वाली इस कार पर आया बंपर डिस्काउंट, अभी लेने वालों को मिल रही तगड़ी डील
टोयोटा टेजर (Toyota Taisor) पर इस महीने आकर्षक ऑफर दे रही है, जिससे इसकी खरीद और भी किफायती हो गई है। ये कार फ्रोंक्स को बराबर की टक्कर देती है। आइए जानते हैं कि इस पर कितना फायदा मिल रहा है।
अगर आप स्टाइलिश, कॉम्पैक्ट और सिटी ड्राइव के लिए परफेक्ट क्रॉसओवर SUV ढूंढ रहे हैं, तो फरवरी 2026 आपके लिए अच्छा मौका लेकर आई है। जी हां, क्योंकि टोयोटा टेजर (Toyota Taisor) पर इस महीने आकर्षक ऑफर दिए जा रहे हैं, जिससे इसकी खरीद और भी किफायती हो गई है। कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर सेगमेंट में टेजर (Taisor) का मुकाबला मारुति फ्रोंक्स (Maruti Fronx) और टाटा पंच (Tata Punch) जैसी गाड़ियों से है और अब डिस्काउंट के साथ यह और भी मजबूत विकल्प बन गई है। आइए जानते हैं कि इस पर कितना फायदा मिल रहा है।
कितना मिल रहा है फायदा?
फरवरी 2026 में टोयोटा टेजर (Toyota Taisor) पर मिलने वाले ऑफर्स में एक्सचेंज बोनस, लॉयल्टी बेनिफिट शामिल हैं। इसके टर्बो वैरिएंट पर ₹25,000 तक का कैश डिस्काउंट मिल रहा है। हालांकि, कैश डिस्काउंट ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन एक्सचेंज और लॉयल्टी स्कीम के साथ कुल बचत अच्छी बन सकती है।
टर्बो वैरिएंट पर खास फायदा
टेजर (Taisor) का टर्बो इंजन वैरिएंट खासतौर पर युवाओं को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसमें बेहतर परफॉर्मेंस, तेज एक्सेलेरेशन, स्पोर्टी ड्राइविंग फील मिलता है। इस कार पर अभी मिलने वाला ₹25,000 तक का कैश डिस्काउंट इस वैरिएंट को और आकर्षक बना देता है।
शहर के लिए परफेक्ट क्यों?
टोयोटा टेजर (Toyota Taisor) उन लोगों के लिए बढ़िया विकल्प है, जो कॉम्पैक्ट साइज में SUV जैसा लुक चाहते हैं। इसके अलावा शहर में आसान ड्राइविंग और पार्किंग चाहते हैं और मॉडर्न फीचर्स और स्टाइल पसंद करते हैं या फिर भरोसेमंद ब्रांड वैल्यू चाहते हैं। यह खासतौर पर युवा और सिटी-फोकस्ड खरीदारों के बीच लोकप्रिय हो रही है।
