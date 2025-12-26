Hindustan Hindi News
फ्रोंक्स का 'बाजार खाने' वाली ये SUV हुई टैक्स फ्री! ग्राहकों के ₹1.05 लाख बच रहे, इतने में मिल रही कार

कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट यानी CSD पर जवानों से सिर्फ 14% GST ही लिया जाता है। Cars24 के मुताबिक, टोयोटा टैसर की CSD पर शुरुआती कीमत सिर्फ 6.65 लाख रुपए है। जबकि इसकी एक्स-शोरूम कीमत 7.22 लाख रुपए है। यानी यहां पर ये 57 हजार रुपए सस्ती है।

Dec 26, 2025 02:24 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
साल 2025 खत्म होने में अब चंद दिन ही बाकी है। दिसंबर के साथ कई ऐसे ऑफर्स भी खत्म हो जाएंगे जिनके चलते इस महीने कार सस्ती मिल रही हैं। दरअसल, इस साल कारों पर लगने वाले GST स्लैब में बदलाव किया गया है। जिसके चलते कई कारों की कीमतें काफी कम हो गई हैं। GST कम होने का असर आर्मी कैंटीन पर मिलने वाली कारों पर भी हुआ है। दरअसल, कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट यानी CSD पर जवानों से सिर्फ 14% GST ही लिया जाता है। Cars24 के मुताबिक, टोयोटा टैसर की CSD पर शुरुआती कीमत सिर्फ 6.65 लाख रुपए है। जबकि इसकी एक्स-शोरूम कीमत 7.22 लाख रुपए है। यानी यहां पर ये 57 हजार रुपए सस्ती है। वहीं, वैरिएंट के आधार पर करीब 1.05 लाख रुपए तक का टैक्स बचाया जा सकता है।

टोयोटा टैसर की CSD और एक्स-शोरूम कीमतें
वैरिएंटCSD प्राइसएक्स-शोरूमअंतर
टैसर ई एमटी₹6.65 लाख₹7.22 लाख₹57 हजार
टैसर एस एएमटी₹7.86 लाख₹8.53 लाख₹67 हजार
टैसर जी एमटी₹9.02 लाख₹9.80 लाख₹78 हजार
टैसर जी एटी₹10.03 लाख₹11.08 लाख₹1.05 लाख
टैसर वी एटी₹11.09 लाख₹11.92 लाख₹83 हजार
टैसर वी एमटी₹9.80 लाख₹10.64 लाख₹84 हजार

कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (CSD) रक्षा मंत्रालय के तहत भारत सरकार का एकमात्र सरकारी स्वामित्व वाला उद्यम है। भारत में अहमदाबाद, बागडोगरा, दिल्ली, जयपुर, कोलकाता और मुंबई जैसे शहरों में 34 CSD डिपो हैं। यह भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा संचालित है। भारतीय आबादी के एक चुनिंदा हिस्से को भोजन, चिकित्सा वस्तुओं, घरेलू आवश्यकताओं और यहां तक ​​कि कारों को अफॉर्डेबल कीमतों के साथ बेचते हैं। CSD से कार खरीदने के लिए एलिजेबल ग्राहकों में सर्विंग और रिटायर्ड सशस्त्र बल कर्मी, सैन्य कर्मियों की विधवाएं और भूतपूर्व सैनिक और डिफेंस सिविलियन शामिल हैं।

ये भी पढ़ें:मिनी स्कॉर्पियो N या छोटी थार, महिंद्रा विजन S के नए स्पाई शॉट ने मचाया तहलका!

अर्बन क्रूजर टैसर के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

टोयोटा टैसर को मारुति फ्रोंक्स के प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। इसका डायमेंशन फ्रोंक्स के जैसा ही है, लेकिन एक खास नए लुक के लिए इसमें नया फ्रंट दिया गया है। कूप-स्टाइल सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी में चमकदार ब्लैक कलर में तैयार एक नया और बोल्ड हनीकॉम्ब मेश ग्रिल, सेंटर में आकर्षक टोयोटा लोगो के साथ नए ट्विन LED DRLs मिलते हैं। एसयूवी में अपडेटेड LED टेललाइट्स भी हैं, जो बूट पर एक लाइट बार के माध्यम से जुड़ती हैं, जबकि मॉडल में नए स्टाइल वाले एलॉय व्हील भी हैं।

केबिन काफी हद तक मारुति सुजुकी फ्रोंक्स के जैसा है, जिसमें 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और सेंटर में MID यूनिट के साथ ट्विन-पॉड इंस्ट्रूमेंट कंसोल है। केबिन में नया डुअल-टोन ट्रीटमेंट दिया गया है, जबकि लगभग सभी अन्य फीचर्स को शामिल किया गया है। इसमें ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी, एक 360-डिग्री कैमरा, हेड-अप डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल, DRLs के साथ ऑटोमैटिक LED हेडलैंप जैसे कई फीचर्स से लैस है। इस सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी में 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप और रियर एसी वेंट भी मिलते हैं।

ये भी पढ़ें:क्रेटा का 'सिंहासन हिलाने' आ रहीं 2 नई SUV, दोनों में मिलेंगे एक जैसे फीचर्स

टैसर को 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड और 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ पेश किया गया है। इसमें मिलने वाला 1.2 इंजन 89bhp की पावर और 113nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है, जबकि टर्बोचार्ज्ड यूनिट 99bhp की पावर और 148nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। ट्रांसमिशन ऑप्शन में दोनों पावर इंजनों के साथ 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, जबकि ऑटोमैटिक रूप से एस्पिरेटेड मोटर को 5-स्पीड AMT और टर्बो पेट्रोल को 6-स्पीड टॉर्क कनवर्टर मिलता है। इसमें सीएनजी पावरट्रेन भी उपलब्ध है।

