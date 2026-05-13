टोयोटा की ये कार क्रैश टेस्ट में चारों खाने चित! सेफ्टी में 00 स्टार मिले; खरीदने से पहले जान लो नाम
ग्लोबल NCAP में इस कार एडल्ट सेफ्टी के लिए 00 स्टार रेटिंग मिली है। बता दें कि स्टारलेट असल में भारत में धड़ल्ले से बिकने वाली मारुति बलेनो (Maruti Baleno) का ही एक रीबैज्ड वर्जन है। इस कार का ग्लोबल NCAP साउथ अफ्रीका क्रैश टेस्ट किया गया था।
टोयोटा को उसकी स्टारलेट (Starlet) SUV ने क्रैश टेस्ट में काफी निराश किया है। दरअसल, ग्लोबल NCAP में इस कार एडल्ट सेफ्टी के लिए 00 स्टार रेटिंग मिली है। बता दें कि स्टारलेट असल में भारत में धड़ल्ले से बिकने वाली मारुति बलेनो (Maruti Baleno) का ही एक रीबैज्ड वर्जन है। इस कार का ग्लोबल NCAP साउथ अफ्रीका क्रैश टेस्ट किया गया था, जिसमें ये पूरी तरह फेल हो गई। ये भारत में बना साउथ अफ्रीका-स्पेसिफिक मॉडल था, जबकि बच्चों की सुरक्षा के मामले में इसे 3 स्टार रेटिंग मिली।
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Toyota Glanza
₹ 6.39 - 9.15 लाख
Hyundai i20
₹ 5.99 - 10.57 लाख
Tata Tiago NRG
₹ 7.2 - 8.75 लाख
Tata Altroz
₹ 6.3 - 10.77 लाख
Hyundai Grand i10 Nios
₹ 5.55 - 7.92 लाख
MG Comet EV
₹ 7.5 - 10 लाख
भारत में यही गाड़ी टोयोटा द्वारा मारुति सुजुकी के साथ अपनी पार्टनरशिप के तहत ग्लैंजा नाम से बेची जाती है, जबकि साउथ अफ्रीका जैसे एक्सपोर्ट मार्केट में इसे टोयोटा स्टारलेट ब्रांडिंग के साथ बेचा जाता है। टेस्ट किए गए वर्जन में स्टैंडर्ड तौर पर डुअल फ्रंट एयरबैग और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) दिए गए थे, लेकिन इसमें साइड कर्टेन एयरबैग और साइड चेस्ट एयरबैग की कमी थी। ग्लोबल NCAP की रिपोर्ट में गाड़ी की बनावट की मजबूती और साइड से होने वाले असर से सुरक्षा से जुड़ी कई चिंताओं को उजागर किया गया है।
फुटवेल एरिया और बॉडीशेल, दोनों को ही अस्थिर माना गया और कहा गया कि वे और ज्यादा दबाव झेलने में सक्षम नहीं हैं। सामने से होने वाले क्रैश टेस्ट के दौरान, ड्राइवर और पैसेंजर के सिर की सुरक्षा को ठीक-ठाक से लेकर अच्छा माना गया, जबकि छाती की सुरक्षा को ठीक-ठाक बताया गया। हालांकि, घुटनों की सुरक्षा को औसत से कम माना गया, क्योंकि डैशबोर्ड के पीछे मौजूद खतरनाक चीजों से उनके टकराने की संभावना थी।
साइड से होने वाले असर के टेस्ट में सिर और छाती, दोनों की सुरक्षा के मामले में खराब रेटिंग मिली। हालांकि, गाड़ी में स्टैंडर्ड तौर पर साइड हेड प्रोटेक्शन एयरबैग नहीं दिए गए थे, इसलिए साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट नहीं किया गया। बच्चों की सुरक्षा के मामले में सामने से होने वाले असर के दौरान तीन साल के बच्चे की डमी का सिर गाड़ी के अंदरूनी हिस्से से टकरा गया, जबकि साइड से होने वाले असर के टेस्ट में भी डमी का सिर चोट की चपेट में आ गया। बच्चों की सेफ्टी के लिए इसे 49 में से 29.33 पॉइंट के साथ 3-स्टार रेटिंग मिली।
ग्लोबल NCAP ने बताया कि टोयोटा ने उन्हें गाड़ी की ढुलाई और टेस्टिंग के दौरान जानकारी दी थी कि साउथ अफ्रीका-स्पेसिफिक स्टारलेट में कुछ और सेफ्टी फीचर्स जोड़े जा रहे हैं। अपडेटेड वर्जन में अब स्टैंडर्ड तौर पर साइड हेड और बॉडी एयरबैग दिए गए हैं। ग्लोबल NCAP ने इस बात की पुष्टि की है कि उसने इस अपडेटेड मॉडल को गुपचुप तरीके से खरीदा है और जल्द ही इसका टेस्ट करने की योजना बना रहा है, ताकि ग्राहक दोनों वर्जन की तुलना कर सकें।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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