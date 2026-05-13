टोयोटा की ये कार क्रैश टेस्ट में चारों खाने चित! सेफ्टी में 00 स्टार मिले; खरीदने से पहले जान लो नाम

ग्लोबल NCAP में इस कार एडल्ट सेफ्टी के लिए 00 स्टार रेटिंग मिली है। बता दें कि स्टारलेट असल में भारत में धड़ल्ले से बिकने वाली मारुति बलेनो (Maruti Baleno) का ही एक रीबैज्ड वर्जन है। इस कार का ग्लोबल NCAP साउथ अफ्रीका क्रैश टेस्ट किया गया था।

टोयोटा को उसकी स्टारलेट (Starlet) SUV ने क्रैश टेस्ट में काफी निराश किया है। दरअसल, ग्लोबल NCAP में इस कार एडल्ट सेफ्टी के लिए 00 स्टार रेटिंग मिली है। बता दें कि स्टारलेट असल में भारत में धड़ल्ले से बिकने वाली मारुति बलेनो (Maruti Baleno) का ही एक रीबैज्ड वर्जन है। इस कार का ग्लोबल NCAP साउथ अफ्रीका क्रैश टेस्ट किया गया था, जिसमें ये पूरी तरह फेल हो गई। ये भारत में बना साउथ अफ्रीका-स्पेसिफिक मॉडल था, जबकि बच्चों की सुरक्षा के मामले में इसे 3 स्टार रेटिंग मिली।

भारत में यही गाड़ी टोयोटा द्वारा मारुति सुजुकी के साथ अपनी पार्टनरशिप के तहत ग्लैंजा नाम से बेची जाती है, जबकि साउथ अफ्रीका जैसे एक्सपोर्ट मार्केट में इसे टोयोटा स्टारलेट ब्रांडिंग के साथ बेचा जाता है। टेस्ट किए गए वर्जन में स्टैंडर्ड तौर पर डुअल फ्रंट एयरबैग और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) दिए गए थे, लेकिन इसमें साइड कर्टेन एयरबैग और साइड चेस्ट एयरबैग की कमी थी। ग्लोबल NCAP की रिपोर्ट में गाड़ी की बनावट की मजबूती और साइड से होने वाले असर से सुरक्षा से जुड़ी कई चिंताओं को उजागर किया गया है।

फुटवेल एरिया और बॉडीशेल, दोनों को ही अस्थिर माना गया और कहा गया कि वे और ज्यादा दबाव झेलने में सक्षम नहीं हैं। सामने से होने वाले क्रैश टेस्ट के दौरान, ड्राइवर और पैसेंजर के सिर की सुरक्षा को ठीक-ठाक से लेकर अच्छा माना गया, जबकि छाती की सुरक्षा को ठीक-ठाक बताया गया। हालांकि, घुटनों की सुरक्षा को औसत से कम माना गया, क्योंकि डैशबोर्ड के पीछे मौजूद खतरनाक चीजों से उनके टकराने की संभावना थी।

साइड से होने वाले असर के टेस्ट में सिर और छाती, दोनों की सुरक्षा के मामले में खराब रेटिंग मिली। हालांकि, गाड़ी में स्टैंडर्ड तौर पर साइड हेड प्रोटेक्शन एयरबैग नहीं दिए गए थे, इसलिए साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट नहीं किया गया। बच्चों की सुरक्षा के मामले में सामने से होने वाले असर के दौरान तीन साल के बच्चे की डमी का सिर गाड़ी के अंदरूनी हिस्से से टकरा गया, जबकि साइड से होने वाले असर के टेस्ट में भी डमी का सिर चोट की चपेट में आ गया। बच्चों की सेफ्टी के लिए इसे 49 में से 29.33 पॉइंट के साथ 3-स्टार रेटिंग मिली।