बिक्री में गिरावट के बावजूद टोयोटा ने 31 दिनों में बेच डालीं 30 हजार से ज्यादा कारें, जानिए डिटेल्स

टोयोटा के लिए अक्टूबर, 2026 बिक्री के मामले में कुछ खास नहीं रहा। कंपनी की कुल बिक्री में सालाना आधार पर करीब 29.22 पर्सेंट की गिरावट दर्ज की गई। अक्टूबर में टोयोटा ने कुल 30,360 गाड़ियां बेचीं।

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के लिए अक्टूबर, 2026 बिक्री के मामले में कुछ खास नहीं रहा। कंपनी की कुल बिक्री में सालाना आधार पर करीब 29.22 पर्सेंट की गिरावट दर्ज की गई। अक्टूबर में टोयोटा ने कुल 30,360 गाड़ियां बेचीं। जबकि पिछले साल इसी महीने यह आंकड़ा 42,892 यूनिट था। हालांकि, सितंबर के मुकाबले कंपनी की बिक्री में 7.59 पर्सेंट की बढ़ोतरी हुई है। दिलचस्प बात यह है कि लगातार दूसरे महीने टोयोटा बिक्री के मामले में किआ इंडिया से पीछे रही। अब कंपनी कार बिक्री की रैंकिंग में छठे नंबर पर पहुंच गई है।

घरेलू मार्केट में भी घटी बिक्री टोयोटा ने अक्टूबर, 2026 में घरेलू मार्केट में कुल 29,521 गाड़ियां बेचीं। वहीं, पिछले साल अक्टूबर में कंपनी ने 40,257 यूनिट बेची थीं। इस तरह सालाना आधार पर घरेलू बिक्री में 26.67 पर्सेंट की गिरावट आई। हालांकि, सितंबर 2026 में बेची गई 25,027 यूनिट के मुकाबले अक्टूबर में कंपनी की बिक्री 17.96 पर्सेंट बढ़ी। दूसरी तरफ, कंपनी के एक्सपोर्ट में बड़ी गिरावट देखने को मिली। अक्टूबर में टोयोटा ने सिर्फ 839 गाड़ियां एक्सपोर्ट कीं। इस तरह एक्सपोर्ट में 68.16 पर्सेंट की गिरावट दर्ज की गई।

2026 की बिक्री में मामूली बढ़त टोयोटा की अक्टूबर में भले ही सालाना बिक्री घटी हो, लेकिन जनवरी से अक्टूबर, 2026 तक कंपनी का प्रदर्शन पॉजिटिव रहा। इस दौरान कंपनी ने कुल 3,25,274 गाड़ियां बेचीं। जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 3,15,716 यूनिट था। यानी कंपनी की कुल बिक्री में 3.03 पर्सेंट की बढ़ोतरी हुई। घरेलू मार्केट में कंपनी ने जनवरी से अक्टूबर के बीच 2,99,140 गाड़ियां बेचीं। यह पिछले साल की 2,87,338 यूनिट के मुकाबले 4.11 पर्सेंट ज्यादा है।

नई ग्लैंजा को मिल रहा अच्छा रिस्पॉन्स टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट (सेल्स, सर्विस और यूज्ड कार बिजनेस) सबरी मनोहर ने कहा कि त्योहारों के दौरान अलग-अलग बाजारों में ग्राहकों की दिलचस्पी अच्छी रही। उन्होंने बताया कि कंपनी अपने मॉडल्स, ग्राहकों को मिलने वाली सुविधाओं और बेहतर सर्विस पर ध्यान दे रही है। कंपनी के अनुसार, हाल ही में लॉन्च हुई नई ग्लैंजा को भी ग्राहकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हालांकि, कंपनी ने नई ग्लैंजा की अलग से बिक्री या बुकिंग का आंकड़ा नहीं बताया है।