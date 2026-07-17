भारतीय मार्केट में 5 धाकड़ SUV लाने जा रही टोयोटा, इनमें नई फॉर्च्यूनर भी शामिल; जानिए कब होंगी लॉन्च

टोयोटा भारतीय मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए एक बड़ा प्लान तैयार कर रही है। कंपनी आने वाले कुछ सालों में भारत में अपने एसयूवी (SUV) पोर्टफोलियो का बड़ा विस्तार करने जा रही है।

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दिग्गज कार निर्माता टोयोटा भारतीय मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए एक बड़ा प्लान तैयार कर रही है। कंपनी आने वाले कुछ सालों में भारत में कई नए मॉडलों के साथ अपने एसयूवी (SUV) पोर्टफोलियो का बड़ा विस्तार करने जा रही है। भारतीय ग्राहकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए कंपनी अलग-अलग कीमत और बॉडी स्टाइल में नई गाड़ियां पेश करेगी। इन कारों में नए मॉडलों के अलावा पॉपुलर कारों के फेसलिफ्ट वर्जन भी होंगे। आइए जानते हैं टोयोटा की ऐसी ही मोस्ट-अवेटेडट 5 आगामी दमदार SUV के बारे में विस्तार से।

7-सीटर टोयोटा कोरोला टोयोटा भारत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर कोरोला क्रॉस के तीन-रो यानी 7-सीटर वैरिएंट पर काम कर रही है। यह बड़ी एसयूवी कंपनी के मॉडर्न टीएनजीए-सी प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। स्टैंडर्ड मॉडल की तुलना में इसका व्हीलबेस 150 मिमी लंबा होगा। इसमें 2.0-लीटर नेचुरलीु एस्पिरेटेड पेट्रोल और 2.0-लीटर स्ट्रांग हाइब्रिड इंजन का ऑप्शन मिल सकता है। भारत में इसका प्रोडक्शन साल 2028 या 2029 के आसपास बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया वाले नए प्लांट में शुरू होने की उम्मीद है।

नेक्स्ट-जेनरेशन टोयोटा फॉर्च्यूनर भारत की सबसे पॉपुलर एसयूवी फॉर्च्यूनर का नेक्स्ट-जेनरेशन मॉडल जल्द मार्केट में एंट्री की तैयारी कर रहा है। इसके टेस्ट प्रोटोटाइप को विदेशों में भी देखा जा चुका है। यह धाकड़ एसयूवी कंपनी के 9th-जेन हिल्क्स प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। नई फॉर्च्यूनर में ग्राहकों को बिल्कुल नया शार्प डिजाइन, पूरी तरह से बदला हुआ मॉडर्न केबिन और कई एडवांस फीचर्स मिलेंगे। इसे अगले साल लॉन्च किया जा सकता है।

7-सीटर टोयोटा हाइराइडर टोयोटा अपनी मौजूदा अर्बन क्रूजर हाइराइडर को एक बड़े 7-सीटर सेगमेंट में अपग्रेड करने की तैयारी कर रही है। इस नए मॉडल का सीधा मुकाबला महिंद्रा XUV700, टाटा सफारी और हुंडई अल्काजार जैसी बड़ी गाड़ियों से होगा। कार के फ्रंट लुक को काफी हद तक मौजूदा हाइराइडर जैसा ही रखा जाएगा। इसमें मौजूदा मॉडल की तरह ही ग्राहकों को भरोसेमंद स्ट्रांग हाइब्रिड इंजन का ऑप्शन मिलता रहेगा।

टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो टोयोटा ग्लोबल मार्केट में धूम मचाने वाली अपनी प्रीमियम एसयूवी लैंड क्रूजर प्राडो को भारत में लाने पर विचार कर रही है। इसे पूरी तरह से निर्मित इकाई (CBU) के रूप में भारत आयात किया जाएगा। यह प्रीमियम कार लाइनअप में मशहूर लैंड क्रूजर 300 के ठीक नीचे पोजीशन की जाएगी। इसमें दमदार पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ फोर-व्हील-ड्राइव (4WD) सिस्टम स्टैंडर्ड तौर पर मिलता है।