चीन ने छीनी टोयोटा की रफ्तार! नवंबर में अचानक गिर गई बिक्री, आंकड़ों ने खोल दी पोल

संक्षेप: टोयोटा (Toyota) के लिए नवंबर का महीना चुनौती भरा रहा। कंपनी की ग्लोबल बिक्री और उत्पादन दोनों में गिरावट दर्ज की गई, जिसका सबसे बड़ा कारण चीन में इलेक्ट्रिक और फ्यूल-एफिशिएंट कारों पर मिलने वाली सरकारी सब्सिडी का खत्म होना बताया जा रहा है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनियों में शामिल टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन (Toyota Motor Corp.) के लिए नवंबर का महीना चुनौती भरा रहा। कंपनी की ग्लोबल बिक्री और उत्पादन दोनों में गिरावट दर्ज की गई, जिसका सबसे बड़ा कारण चीन में इलेक्ट्रिक और फ्यूल-एफिशिएंट कारों पर मिलने वाली सरकारी सब्सिडी का खत्म होना बताया जा रहा है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

ग्लोबल सेल्स और प्रोडक्शन में गिरावट

टोयोटा (Toyota) ने जानकारी दी कि नवंबर में उसकी वैश्विक बिक्री 1.9% घटकर 9,65,919 यूनिट रह गई। वहीं, कुल उत्पादन में 3.4% की गिरावट आई और यह 9,34,001 यूनिट पर आ गया। इन आंकड़ों में टोयोटा (Toyota) के साथ-साथ उसकी सब्सिडियरी कंपनियां Daihatsu और Hino भी शामिल हैं।

चीन बना सबसे बड़ी चिंता

टोयोटा (Toyota) और उसकी प्रीमियम ब्रांड लेक्सस (Lexus) की चीन में बिक्री नवंबर में 12% गिर गई। कंपनी के मुताबिक, बड़े शहरों में ट्रेड-इन सब्सिडी खत्म हो जाने से डिमांड पर सीधा असर पड़ा। दरअसल, चीन सरकार की ये सब्सिडी इलेक्ट्रिक और कम ईंधन खपत वाली कारों को बढ़ावा देने के लिए दी जा रही थी।

इसके अलावा चीन और जापान के बीच बढ़े कूटनीतिक तनाव भी बिक्री पर असर डालते दिखे। नवंबर में जापान के एक मंत्री के बयान के बाद चीन ने अपने नागरिकों को जापान यात्रा से सतर्क रहने की चेतावनी दी थी।

अलग-अलग देशों में मिला-जुला प्रदर्शन

जहां चीन में गिरावट आई, वहीं कुछ देशों में टोयोटा (Toyota) की परफॉर्मेंस बेहतर रही।थाईलैंड में उत्पादन 15% बढ़ा और अमेरिका में 9% की बढ़त हो गई, लेकिन दूसरी ओर चीन में उत्पादन 14% घट गया। जापान में 9.7% की गिरावट और ब्रिटेन में 7.9% की कमी आई।

EV और हाइब्रिड पर बढ़ता दबाव

वैश्विक ऑटो इंडस्ट्री इस समय रेगुलेटरी बदलाव, ट्रेड टेंशन और आर्थिक अनिश्चितता से गुजर रही है। यूरोपियन यूनियन द्वारा पेट्रोल-डीजल कारों पर प्रस्तावित सख्त प्रतिबंध को कुछ हद तक नरम करने से रेगुलर कार निर्माताओं को राहत मिली है, लेकिन इससे चीनी EV कंपनियों को भी बड़ा मौका मिल सकता है। टोयोटा (Toyota) को हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में पहले से बढ़त हासिल है, लेकिन बदलते नियम और सब्सिडी पॉलिसी उसे भी प्रभावित कर रही हैं।

अमेरिका से जुड़ी नई चुनौतियां

टोयोटा (Toyota) हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर भी रही है, जहां कार और ऑटो पार्ट्स पर भारी टैरिफ की बात चल रही है। इसी बीच टोयोटा (Toyota) ने अमेरिका में बनी अपनी तीन कारों को जापान एक्सपोर्ट करने का फैसला लिया है, जिसे एक कूटनीतिक कदम माना जा रहा है।

दबाव में होंडा और निसान को राहत

टोयोटा (Toyota) की तरह होंडा (Honda) की नवंबर बिक्री भी प्रभावित हुई। कंपनी की बिक्री 15% घटकर 2,73,681 यूनिट रह गई, जिसमें चीन में 34% की भारी गिरावट शामिल है। सेमीकंडक्टर की कमी ने भी होंडा (Honda) के उत्पादन को नुकसान पहुंचाया। वहीं दूसरी ओर निसान (Nissan) के लिए चीन राहत लेकर आया, उसका चीन में उत्पादन 22% बढ़ गया, खासकर नए EV मॉडल N6 और N7 की स्ट्रॉन्ग डिमांड देखी जा रही है। हालांकि, निसान (Nissan) की वैश्विक बिक्री 4.9% घट गई।

क्या कहता है पूरा मामला?