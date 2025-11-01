Hindustan Hindi News
इस कंपनी की कारों को खरीदने में ग्राहक नहीं कर रहे कंजूसी, 38% की मंथली और 39% की सालाना ग्रोथ मिली

संक्षेप: टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (TKM) भारतीय बाजार में हर महीने तेजी से आगे बढ़ रही है। कंपनी ने अक्टूबर 2025 में एक बार फिर बेहतर सेल्स दर्ज की। कंपनी ने पिछले महीने कुल 42,892 यूनिट्स बेचीं, जो अक्टूबर 2024 में बेची गई 30,845 यूनिट्स की तुलना में 39% की सालाना ग्रोथ है।

Sat, 1 Nov 2025 02:35 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (TKM) भारतीय बाजार में हर महीने तेजी से आगे बढ़ रही है। कंपनी ने अक्टूबर 2025 में एक बार फिर बेहतर सेल्स दर्ज की। कंपनी ने पिछले महीने कुल 42,892 यूनिट्स बेचीं, जो अक्टूबर 2024 में बेची गई 30,845 यूनिट्स की तुलना में 39% की सालाना ग्रोथ है। इसमें घरेलू बाजारों में बेची गई 40,257 यूनिट्स और एक्सपोर्ट की गई 2,635 यूनिट्स शामिल हैं। महीने-दर-महीने बिक्री में भी सितंबर 2025 की 31,091 यूनिट्स की बिक्री की तुलना में 38% की मजबूत बढ़ोतरी देखी गई। फेस्टिव सीजन और SUV टैक्स स्ट्रक्चर में भारी कमी से भी कंपनी को फायदा मिला।

पिछले महीने की इस बेहतर बिक्री के बारे में बात करते हुए, सेल्स-सर्विस-यूज्ड कार बिजनेस के वाइस प्रेसिडेंट, वरिंदर वाधवा ने कहा, “हमारी ग्रोथ हमारे ऑपरेशंस में सहज तालमेल और कस्टमर-सेंट्रिक होने की अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है।" हाल ही में लॉन्च किए गए अर्बन क्रूजर हाइराइडर एयरो एडिशन और 2025 फॉर्च्यूनर लीडर एडिशन के फेस्टिव एडिशन को उनकी अनोखी स्टाइलिंग और प्रीमियम वैल्यू प्रपोजिशन के लिए जबरदस्त सराहना मिली है। ये मॉडल सभी ऑथराइज्ड डीलरशिप पर बुकिंग और डिलीवरी के लिए उपलब्ध हैं। ड्रम ताओ के साथ हमारे सहयोग ने कस्टमर के उत्साह और जुड़ाव को और बढ़ाया है।

इसके अलावा, फेस्टिव सीजन के दौरान अनुकूल आर्थिक माहौल, जिसे सरकार के दूरदर्शी GST सुधारों से और मजबूती मिली है। TKM में इसके परिणामस्वरूप कस्टमर पूछताछ और ऑर्डर में काफी वृद्धि हुई है, जिससे कुल मिलाकर हमारे प्रदर्शन में सुधार हुआ है।” अक्टूबर 2025 के महीने में टोयोटा ने अर्बन क्रूजर हाइराइडर एयरो एडिशन पेश किया। 16 अक्टूबर को लॉन्च किए गए इस मॉडल में एक लिमिटेड एडिशन स्टाइलिंग पैकेज मिलता है, जिसमें खरीदार अपनी गाड़ी को पर्सनलाइज करके उसकी अपील को बढ़ा सकते हैं।

इसी महीने की शुरुआत में टोयोटा ने स्पोर्टी डिजाइन और आकर्षक कलर ऑप्शन के साथ 2025 फॉर्च्यूनर लीडर एडिशन पेश किया। टोयोटा ने चंडीगढ़ में एक नया प्री-ओन्ड कार आउटलेट भी जोड़ा, जिससे यूज्ड कार सेगमेंट में उनकी मौजूदगी और बढ़ी है। टोयोटा के पास 2030 तक लॉन्च होने वाली 15 नई टोयोटा कारों के साथ इनोवेटिव प्लान भी हैं, जिनमें से दो SUV सेगमेंट में होंगी। बिक्री को और बढ़ाने के लिए, कंपनी ने महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में एक नई यूनिट स्थापित करके अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी का विस्तार किया है। यह नया प्लांट अपनी बिदादी फैसिलिटी के साथ मिलकर सालाना बिक्री को 1 मिलियन यूनिट से ऊपर ले जाने में मदद करेगा।

