क्रिस्टा, फॉर्च्यूनर, हाइक्रॉस या रुमियन नहीं, बल्कि 28Km माइलेज वाली यह हाइब्रिड SUV बनी नंबर-1
टोयोटा के पोर्टफोलियो में सस्ती कार से लेकर महंगे और लग्जरी मॉडल भी शामिल है। हालांकि, कंपनी के लिए हाइराइडर सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनी हुई है। ये कार कई शानदार फीचर्स से लैस है। वहीं, हाइब्रिड इंजन से इसका माइलेज करीब 28Kmpl तक है।
टोयोटा की मॉडल वाइज सितंबर सेल्स का डेटा सामने आ गया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 12 मॉडल बेच रही हैं। जिसमें हैचबैक, MPV और SUV के साथ पिकअप ट्रक भी शामिल हैं। कंपनी के पोर्टफोलियो में सस्ती कार से लेकर महंगे और लग्जरी मॉडल भी शामिल है। हालांकि, कंपनी के लिए हाइराइडर सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनी हुई है। ये कार कई शानदार फीचर्स से लैस है। वहीं, हाइब्रिड इंजन से इसका माइलेज करीब 28Kmpl तक है। ये एक 5-सीटर कार है। इसकी डिमांड के सामने कंपनी के दूसरे मॉडल जैसे हाइक्रॉस, क्रिस्टा, फॉर्च्यूनर के साथ रुमियन भी पीछे छूट गए। चलिए अब कंपनी की मॉडल वाइज सेल्स पर नजर डालते हैं।
|टोयोटा मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप सितंबर 2026 (YoY)
|नं
|मॉडल
|सितंबर 2026
|सितंबर 2025
|अंतर
|ग्रोथ % YoY
|मार्केट शेयर %
|1
|हाइराइडर
|7,115
|7,608
|-493
|-6.48
|28.43
|2
|हाइक्रॉस
|4,595
|6,436
|-1,841
|-28.6
|18.36
|3
|क्रिस्टा
|3,413
|3,347
|66
|1.97
|13.64
|4
|फॉर्च्यूनर
|3,185
|2,783
|402
|14.44
|12.73
|5
|टैसर
|3,097
|2,297
|800
|34.83
|12.37
|6
|रुमियन
|2,481
|829
|1,652
|199.28
|9.91
|7
|हिलक्स
|376
|219
|157
|71.69
|1.5
|8
|कैमरी
|240
|137
|103
|75.18
|0.96
|9
|ग्लैंजा
|189
|3,299
|-3,110
|-94.27
|0.76
|10
|ईबेला
|166
|0
|166
|-
|0.66
|11
|वेलफायर
|112
|107
|5
|4.67
|0.45
|12
|LC300
|58
|27
|31
|114.81
|0.23
|टोटल
|25,027
|27,089
|-2,062
|-7.61
|100
टोयोटा मॉडल वाइज साल-दर-साल (YoY) सेल्स ब्रेकअप की बात करें तो हाइराइडर की सितंबर 2026 में 7,115 यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2025 में इसकी 7,608 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 493 यूनिट कम बिकीं और इसे 6.48% की डिग्रोथ मिली। हाइक्रॉस की सितंबर 2026 में 4,595 यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2025 में इसकी 6,436 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,841 यूनिट कम बिकीं और इसे 28.6% की डिग्रोथ मिली। क्रिस्टा की सितंबर 2026 में 3,413 यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2025 में इसकी 3,347 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 66 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 1.97% की ग्रोथ मिली।
फॉर्च्यूनर की सितंबर 2026 में 3,185 यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2025 में इसकी 2,783 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 402 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 14.44% की ग्रोथ मिली। टैसर की सितंबर 2026 में 3,097 यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2025 में इसकी 2,297 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 800 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 34.83% की ग्रोथ मिली। रुमियन की सितंबर 2026 में 2,481 यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2025 में इसकी 829 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी ,652 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 199.28% की ग्रोथ मिली।
हिलक्स की सितंबर 2026 में 376 यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2025 में इसकी 219 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 157 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 71.69% की ग्रोथ मिली। कैमरी की सितंबर 2026 में 240 यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2025 में इसकी 137 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 103 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 75.18% की ग्रोथ मिली। ग्लैंजा की सितंबर 2026 में 189 यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2025 में इसकी 3,299 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 3,110 यूनिट कम बिकीं और इसे 94.27% की डिग्रोथ मिली।
ईबेला की सितंबर 2026 में 166 यूनिट बिकीं। वेलफायर की सितंबर 2026 में 112 यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2025 में इसकी 107 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 5 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 4.67% की ग्रोथ मिली। LC300 की सितंबर 2026 में 58 यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2025 में इसकी 27 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 31 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 114.81% की ग्रोथ मिली। इस तरह कंपनी ने सितंबर 2026 में कुल 25,027 यूनिट बेचीं। जबकि, सितंबर 2025 में ये आंकड़ा 27,089 यूनिट का था। यानी कंपनी की 2,062 यूनिट कम बिकीं और 7.61% की डिग्रोथ मिली।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें