क्रिस्टा, फॉर्च्यूनर, हाइक्रॉस या रुमियन नहीं, बल्कि 28Km माइलेज वाली यह हाइब्रिड SUV बनी नंबर-1

टोयोटा के पोर्टफोलियो में सस्ती कार से लेकर महंगे और लग्जरी मॉडल भी शामिल है। हालांकि, कंपनी के लिए हाइराइडर सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनी हुई है। ये कार कई शानदार फीचर्स से लैस है। वहीं, हाइब्रिड इंजन से इसका माइलेज करीब 28Kmpl तक है।

टोयोटा की मॉडल वाइज सितंबर सेल्स का डेटा सामने आ गया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 12 मॉडल बेच रही हैं। जिसमें हैचबैक, MPV और SUV के साथ पिकअप ट्रक भी शामिल हैं। कंपनी के पोर्टफोलियो में सस्ती कार से लेकर महंगे और लग्जरी मॉडल भी शामिल है। हालांकि, कंपनी के लिए हाइराइडर सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनी हुई है। ये कार कई शानदार फीचर्स से लैस है। वहीं, हाइब्रिड इंजन से इसका माइलेज करीब 28Kmpl तक है। ये एक 5-सीटर कार है। इसकी डिमांड के सामने कंपनी के दूसरे मॉडल जैसे हाइक्रॉस, क्रिस्टा, फॉर्च्यूनर के साथ रुमियन भी पीछे छूट गए। चलिए अब कंपनी की मॉडल वाइज सेल्स पर नजर डालते हैं।

टोयोटा मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप सितंबर 2026 (YoY) नं मॉडल सितंबर 2026 सितंबर 2025 अंतर ग्रोथ % YoY मार्केट शेयर % 1 हाइराइडर 7,115 7,608 -493 -6.48 28.43 2 हाइक्रॉस 4,595 6,436 -1,841 -28.6 18.36 3 क्रिस्टा 3,413 3,347 66 1.97 13.64 4 फॉर्च्यूनर 3,185 2,783 402 14.44 12.73 5 टैसर 3,097 2,297 800 34.83 12.37 6 रुमियन 2,481 829 1,652 199.28 9.91 7 हिलक्स 376 219 157 71.69 1.5 8 कैमरी 240 137 103 75.18 0.96 9 ग्लैंजा 189 3,299 -3,110 -94.27 0.76 10 ईबेला 166 0 166 - 0.66 11 वेलफायर 112 107 5 4.67 0.45 12 LC300 58 27 31 114.81 0.23 टोटल 25,027 27,089 -2,062 -7.61 100

टोयोटा मॉडल वाइज साल-दर-साल (YoY) सेल्स ब्रेकअप की बात करें तो हाइराइडर की सितंबर 2026 में 7,115 यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2025 में इसकी 7,608 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 493 यूनिट कम बिकीं और इसे 6.48% की डिग्रोथ मिली। हाइक्रॉस की सितंबर 2026 में 4,595 यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2025 में इसकी 6,436 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,841 यूनिट कम बिकीं और इसे 28.6% की डिग्रोथ मिली। क्रिस्टा की सितंबर 2026 में 3,413 यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2025 में इसकी 3,347 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 66 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 1.97% की ग्रोथ मिली।

फॉर्च्यूनर की सितंबर 2026 में 3,185 यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2025 में इसकी 2,783 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 402 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 14.44% की ग्रोथ मिली। टैसर की सितंबर 2026 में 3,097 यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2025 में इसकी 2,297 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 800 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 34.83% की ग्रोथ मिली। रुमियन की सितंबर 2026 में 2,481 यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2025 में इसकी 829 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी ,652 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 199.28% की ग्रोथ मिली।

हिलक्स की सितंबर 2026 में 376 यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2025 में इसकी 219 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 157 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 71.69% की ग्रोथ मिली। कैमरी की सितंबर 2026 में 240 यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2025 में इसकी 137 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 103 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 75.18% की ग्रोथ मिली। ग्लैंजा की सितंबर 2026 में 189 यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2025 में इसकी 3,299 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 3,110 यूनिट कम बिकीं और इसे 94.27% की डिग्रोथ मिली।