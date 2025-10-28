Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Toyota Sales Breakup Sept 2025 Hyryder, HyCross, Crysta, Glanza, Taisor, Hilux, check all details
टोयोटा की इस हाइब्रिड SUV ने मारी बाजी, लोगों ने खरीद-खरीदकर बनाया नंबर-1; ये हायक्रॉस या क्रिस्टा नहीं

टोयोटा की इस हाइब्रिड SUV ने मारी बाजी, लोगों ने खरीद-खरीदकर बनाया नंबर-1; ये हायक्रॉस या क्रिस्टा नहीं

संक्षेप: सितंबर 2025 में टोयोटा की बिक्री में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। कंपनी की हायराइडर (Hyryder) और हायक्रॉस (HyCross) जैसे मॉडल का जलवा देखने को मिला। आइए सेल्स रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं।

Tue, 28 Oct 2025 01:32 AMSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (Toyota Kirloskar Motor) ने सितंबर 2025 में शानदार बिक्री के आंकड़े दर्ज किए हैं। फेस्टिव सीजन (त्योहारी मौसम), GST रिफॉर्म्स और खास तौर पर हायराइडर (Hyryder) और हायक्रॉस (HyCross) की बढ़ती डिमांड ने कंपनी की ग्रोथ को एक नई रफ्तार दी है। पिछले साल की तुलना में इस साल सितंबर में बिक्री में 13.81% की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें कुल 27,089 यूनिट्स की बिक्री हुई। आइए सेल्स रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Renault Kiger
Renault Kiger
₹ 5.76 - 10.34 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.49 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Renault Triber
Renault Triber
₹ 5.76 - 8.6 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.54 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Nexon
Tata Nexon
₹ 7.32 - 14.05 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:किआ ने निकाला अर्टिगा का तोड़! लॉन्च किया 7-सीटर कैरेंस का CNG मॉडल, कीमत इतनी

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Toyota Innova Crysta

Toyota Innova Crysta

₹ 19.99 - 26.82 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Toyota Glanza

Toyota Glanza

₹ 6.9 - 10 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Toyota Urban Cruiser Taisor

Toyota Urban Cruiser Taisor

₹ 7.76 - 13.06 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Toyota Hilux

Toyota Hilux

₹ 30.4 - 37.9 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Toyota Land Cruiser

Toyota Land Cruiser

₹ 2.31 - 2.41 करोड़

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Toyota Land Cruiser 250

Toyota Land Cruiser 250

₹ 1 करोड़ से शुरू

मुझे सूचित करें

सितंबर 2025: कौन आगे, कौन पीछे?

टोयोटा के लिए सितंबर 2025 की बिक्री के आंकड़े काफी दिलचस्प रहे। महीने-दर-महीने (MoM) बिक्री में 2.40% की मामूली वृद्धि देखने को मिली, लेकिन कुछ मॉडलों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया।

ये भी पढ़ें:खतरे में मारुति का ताज! अपनी SUVs के दम पर इस कंपनी ने मार्केट में मचाई सनसनी

1- हायराइडर ने संभाली कमान

टोयोटा हायराइडर (Hyryder) सितंबर में कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली मॉडल रही। इसकी 7,608 यूनिट्स बिकीं, जो पिछले साल के मुकाबले 41.28% की शानदार YoY वृद्धि है। हालांकि, अगस्त 2025 की 9,100 यूनिट्स की बिक्री की तुलना में MoM बिक्री में 16.40% की गिरावट आई है।

2- हायक्रॉस का बढ़ता क्रेज

हाल ही में 5-स्टार भारत NCAP सेफ्टी रेटिंग हासिल करने वाली हायक्रॉस (HyCross) की डिमांड लगातार बढ़ रही है। 6,436 यूनिट्स की बिक्री के साथ इसने 39.73% की YoY और 10.45% की MoM वृद्धि दर्ज की है।

3- रुमियन ने चौंकाया

रुमियन (Rumion) ने बिक्री के मामले में एक बड़ा उलटफेर किया, जहां पिछले साल के मुकाबले इसकी बिक्री 57.88% कम रही, वहीं अगस्त 2025 में बेची गई सिर्फ 68 यूनिट्स की तुलना में सितंबर में 829 यूनिट्स बिके। यह 1119.12% की ज़बरदस्त महीने-दर-महीने वृद्धि है।

4- फॉर्च्यूनर (Fortuner) और अन्य का प्रदर्शन

फॉर्च्यूनर (Fortuner) पर कंपनी ने खास ध्यान दिया, जिसके परिणामस्वरूप इसकी बिक्री में YoY और MoM दोनों आधार पर मजबूत वृद्धि हुई और कुल 2,783 यूनिट्स बिकीं। इनोवा क्रिस्टा (Innova Crysta) और ग्लैंजा (Glanza) की बिक्री में महीने-दर-महीने गिरावट देखने को मिली, लेकिन ग्लैंजा (Glanza) ने सालाना आधार पर मामूली बढ़त दर्ज की।

हायलुक्स (Hilux) और कैमरी (Camry) ने भी पिछले साल की तुलना में मजबूत मांग देखी, जबकि वेलफायर (Vellfire) और LC300 की MoM मांग भी बेहतर हुई।

तीसरी तिमाही (Q3 2025) का प्रदर्शन

जुलाई से सितंबर 2025 तक की तीसरी तिमाही (Q3) टोयोटा के लिए शानदार रही। कंपनी ने Q3 2025 में कुल 85,550 यूनिट्स बेचीं, जो Q3 2024 की तुलना में 4.43% की वृद्धि है। इसमें हाइब्रिड का बोलबाला रहा। हायराइडर (Hyryder) की बिक्री में 31.98% बढ़ोतरी (25,522 यूनिट्स) हुई।

ये भी पढ़ें:किआ ने निकाला अर्टिगा का तोड़! लॉन्च किया 7-सीटर कैरेंस का CNG मॉडल, कीमत इतनी

हायक्रॉस (HyCross) की बिक्री 22.19% (18,070 यूनिट्स) बढ़ी। प्रीमियम कारों में भी ग्रोथ देखने को मिली। फॉर्च्यूनर (Fortuner) ने Q3 में 18.54% की वृद्धि दर्ज की (8,524 यूनिट्स), और Camry की बिक्री भी 12.04% बढ़ी। इनोवा क्रिस्टा (Innova Crysta) की बिक्री में Q3 2024 की तुलना में 21.19% की तेज गिरावट आई, जो दर्शाता है कि ग्राहकों का ध्यान हायक्रॉस (HyCross) की ओर शिफ्ट हुआ है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi Toyota

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।