ग्लैंजा, टैसर, रुमियन या फॉर्च्यूनर को छोड़ इस कार पर टूट पड़े लोग; अक्टूबर में बनी नंबर-1; ये इनोवा नहीं

Fri, 14 Nov 2025 11:53 AM

टोयोटा की अक्टूबर सेल्स का ब्रेकअप सामने आ गया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 10 मॉडल बेच रही है। पिछले महीने उसके लिए अर्बन क्रूजर हाइराइडर सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। इसने अक्टूबर में अपनी इस साल की सबसे बड़ी सेल दर्ज की है। इसे 11,555 ग्राहक मिले। खास बात ये है कि सितंबर की तुलना में कंपनी के सभी मॉडल को ग्रोथ मिली है। बता दें कि कंपनी पोर्टफोलियो में सुजुकी के प्लेटफॉर्म पर तैयार कई मॉडल शामिल हैं। चलिए एक बार कंपनी के सेल्स ब्रेकअप पर नजर डालते हैं।

टोयोटा कार सेल्स ब्रेकअप अक्टूबर 2025 मॉडल अगस्त सितंबर अक्टूबर अर्बन क्रूजर हाइराइडर 9,100 7,608 11,555 इनोवा हाइक्रॉस 9,304 9,783 11,089 ग्लैंजा 5,102 3,299 6,162 टैसर 2,683 2,297 4,561 फॉर्च्यूनर 2,508 2,783 - रुमियन 68 829 3,075 हिलक्स 260 219 377 कैमरी 158 137 276 वेलफायर 104 107 168 लैंड क्रूजर 15 27 74 टोटल 29,302 27,089 37,337

टोयोटा की सेल्स ब्रेकअप की बात करें तो अर्बन क्रूजर हाइराइडर की अगस्त में 9,100 यूनिट और सितंबर में 7,608 यूनिट बिकी थीं। जबकि अक्टूबर में ये आंकड़ा 11,555 यूनिट का हो गया। इनोवा हाइक्रॉस की अगस्त में 9,304 यूनिट और सितंबर में 9,783 यूनिट बिकी थीं। जबकि अक्टूबर में ये आंकड़ा 11,089 यूनिट का हो गया। ग्लैंजा की अगस्त में 5,102 यूनिट और सितंबर में 3,299 यूनिट बिकी थीं। जबकि अक्टूबर में ये आंकड़ा 6,162 यूनिट का हो गया।

टैसर की अगस्त में 2,683 यूनिट और सितंबर में 2,297 यूनिट बिकी थीं। जबकि अक्टूबर में ये आंकड़ा 4,561 यूनिट का हो गया। फॉर्च्यूनर की अगस्त में 2,508 यूनिट और सितंबर में 2,783 यूनिट बिकी थीं। रुमियन की अगस्त में 68 यूनिट और सितंबर में 829 यूनिट बिकी थीं। जबकि अक्टूबर में ये आंकड़ा 3,075 यूनिट का हो गया। हिलक्स की अगस्त में 260 यूनिट और सितंबर में 219 यूनिट बिकी थीं। जबकि अक्टूबर में ये आंकड़ा 377 यूनिट का हो गया।