इस 7-सीटर के सामने फॉर्च्यूनर, हाइराइडर, ग्लैंजा, हिलक्स जैसे मॉडल हर बार हो रहे फिसड्डी! फिर बनी नंबर-1

नई दिल्ली. टोयोटा किर्लोस्कर मोटर की जुलाई सेल्स का ब्रेकअप डेटा सामने आ गया है। कंपनी के लिए एक बार फिर उसकी पॉपुलर 7-सीटर MPV इनोवा हाइक्रॉस रही। खास बात ये रही कि कंपनी के सभी लग्जरी और महंगे मॉडल की मंथली डिमांड में उछाल देखने को मिला। जिसकी वजह से टोयोटा ने जुलाई में 9,159 गाड़ियां बेच डालीं, जो जून में 26,453 यूनिट थी। कंपनी की बिक्री में इनोवा हाइक्रॉस के अलावा अर्बन क्रूजर हाइराइडर, ग्लैंजा और फॉर्च्यूनर का भी अहम रोल रहा। जबकि उसके पोर्टफोलियो की सबसे लग्जरी और महंगी कार वेलफायर MPV की सेल्स में भी गजब की ग्रोथ रही। चलिए कंपनी के सेल्स ब्रेकअप पर एक नजर डालते हैं।

टोयोटा सेल्स ब्रेकअप जुलाई 2025 मॉडल जुलाई 2025 जून 2025 इनोवा हाइक्रॉस 9,119 8,802 अर्बन क्रूजर हाइराइडर 8,814 7,462 ग्लैंजा 5,019 2,938 फॉर्च्यूनर 3,233 2,743 टैसर 1,687 2,408 रुमियन 576 1,415 हिलक्स 370 349 कैमरी 161 180 वेलफायर 180 156 टोटल 29,159 26,453

टोयाटा के सेल्स ब्रेकअप की बात करें तो इनोवा हाइक्रॉस की जुलाई 2025 में 9,119 यूनिट बिकीं। जबकि जून 2025 में इसकी 8,802 यूनिट बिकी थीं। अर्बन क्रूजर हाइराइडर की जुलाई 2025 में 8,814 यूनिट बिकीं। जबकि जून 2025 में इसकी 7,462 यूनिट बिकी थीं। ग्लैंजा की जुलाई 2025 में 5,019 यूनिट बिकीं। जबकि जून 2025 में इसकी 2,938 यूनिट बिकी थीं। फॉर्च्यूनर की जुलाई 2025 में 3,233 यूनिट बिकीं। जबकि जून 2025 में इसकी 2,743 यूनिट बिकी थीं। टैसर की जुलाई 2025 में 1,687 यूनिट बिकीं। जबकि जून 2025 में इसकी 2,408 यूनिट बिकी थीं।

रुमियन की जुलाई 2025 में 576 यूनिट बिकीं। जबकि जून 2025 में इसकी 1,415 यूनिट बिकी थीं। हिलक्स की जुलाई 2025 में 370 यूनिट बिकीं। जबकि जून 2025 में इसकी 349 यूनिट बिकी थीं। कैमरी की जुलाई 2025 में 161 यूनिट बिकीं। जबकि जून 2025 में इसकी 180 यूनिट बिकी थीं। वेलफायर की जुलाई 2025 में 180 यूनिट बिकीं। जबकि जून 2025 में इसकी 156 यूनिट बिकी थीं। इस तरह टोयोटा ने जुलाई 2025 में 29,159 गाड़ियां बेचीं। जबकि जून 2025 में इसकी 26,453 यूनिट बिकी थीं।

इनोवा हाइक्रॉस एक्सक्लूसिव एडिशन के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस इनोवा हाइक्रॉस एक्सक्लूसिव एडिशन में ब्लैक रूफ के साथ नया डुअल-टोन एक्सटीरियर फिनिश और दो शेड्स सुपर व्हाइट या पर्ल व्हाइट का ऑप्शन दिया गया है। ग्रिल, एलॉय व्हील्स, फ्रंट और रियर बंपर गार्निश, व्हील आर्क क्लैडिंग और विंग मिरर के लिए नया ग्लॉस ब्लैक फिनिश भी दिया गया है। टोयोटा ने 'इनोवा' लेटरिंग के साथ बोनट एम्बलम और पीछे की तरफ एक एक्सक्लूसिव एडिशन बैज भी जोड़ा है।

इसके इंटीरियर की बात करें तो डैशबोर्ड, डोर पैड और सीट अपहोल्स्ट्री के लिए डुअल-टोन फिनिश है। इक्युपमेंट की बात करें तो इसमें टोयोटा ने एक एयर प्यूरीफायर, एक वायरलेस चार्जर और एक फुटवेल लैंप को जोड़ा है। पावर्ड ओटोमन के साथ सेकेंड रो की कैप्टन सीटें, फ्रंट वेंटिलेटेड सीटें, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ और ADAS सूट जैसे फीचर्स ZX (O) से भी बरकरार रखी गई हैं।