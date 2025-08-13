Toyota Sales Breakup July 2025 Innova Hycross Dominate Hyryder, Glanza, Fortuner इस 7-सीटर के सामने फॉर्च्यूनर, हाइराइडर, ग्लैंजा, हिलक्स जैसे मॉडल हर बार हो रहे फिसड्डी! फिर बनी नंबर-1, Auto Hindi News - Hindustan
इस 7-सीटर के सामने फॉर्च्यूनर, हाइराइडर, ग्लैंजा, हिलक्स जैसे मॉडल हर बार हो रहे फिसड्डी! फिर बनी नंबर-1

टोयोटा की बिक्री में इनोवा हाइक्रॉस के अलावा अर्बन क्रूजर हाइराइडर, ग्लैंजा और फॉर्च्यूनर का भी अहम रोल रहा। जबकि उसके पोर्टफोलियो की सबसे लग्जरी और महंगी कार वेलफायर MPV की सेल्स में भी गजब की ग्रोथ रही। चलिए कंपनी के सेल्स ब्रेकअप पर एक नजर डालते हैं।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानWed, 13 Aug 2025 12:13 PM
नई दिल्ली. टोयोटा किर्लोस्कर मोटर की जुलाई सेल्स का ब्रेकअप डेटा सामने आ गया है। कंपनी के लिए एक बार फिर उसकी पॉपुलर 7-सीटर MPV इनोवा हाइक्रॉस रही। खास बात ये रही कि कंपनी के सभी लग्जरी और महंगे मॉडल की मंथली डिमांड में उछाल देखने को मिला। जिसकी वजह से टोयोटा ने जुलाई में 9,159 गाड़ियां बेच डालीं, जो जून में 26,453 यूनिट थी। कंपनी की बिक्री में इनोवा हाइक्रॉस के अलावा अर्बन क्रूजर हाइराइडर, ग्लैंजा और फॉर्च्यूनर का भी अहम रोल रहा। जबकि उसके पोर्टफोलियो की सबसे लग्जरी और महंगी कार वेलफायर MPV की सेल्स में भी गजब की ग्रोथ रही। चलिए कंपनी के सेल्स ब्रेकअप पर एक नजर डालते हैं।

टोयोटा सेल्स ब्रेकअप जुलाई 2025
मॉडलजुलाई 2025जून 2025
इनोवा हाइक्रॉस9,1198,802
अर्बन क्रूजर हाइराइडर8,8147,462
ग्लैंजा5,0192,938
फॉर्च्यूनर3,2332,743
टैसर1,6872,408
रुमियन5761,415
हिलक्स370349
कैमरी161180
वेलफायर180156
टोटल29,15926,453

टोयाटा के सेल्स ब्रेकअप की बात करें तो इनोवा हाइक्रॉस की जुलाई 2025 में 9,119 यूनिट बिकीं। जबकि जून 2025 में इसकी 8,802 यूनिट बिकी थीं। अर्बन क्रूजर हाइराइडर की जुलाई 2025 में 8,814 यूनिट बिकीं। जबकि जून 2025 में इसकी 7,462 यूनिट बिकी थीं। ग्लैंजा की जुलाई 2025 में 5,019 यूनिट बिकीं। जबकि जून 2025 में इसकी 2,938 यूनिट बिकी थीं। फॉर्च्यूनर की जुलाई 2025 में 3,233 यूनिट बिकीं। जबकि जून 2025 में इसकी 2,743 यूनिट बिकी थीं। टैसर की जुलाई 2025 में 1,687 यूनिट बिकीं। जबकि जून 2025 में इसकी 2,408 यूनिट बिकी थीं।

रुमियन की जुलाई 2025 में 576 यूनिट बिकीं। जबकि जून 2025 में इसकी 1,415 यूनिट बिकी थीं। हिलक्स की जुलाई 2025 में 370 यूनिट बिकीं। जबकि जून 2025 में इसकी 349 यूनिट बिकी थीं। कैमरी की जुलाई 2025 में 161 यूनिट बिकीं। जबकि जून 2025 में इसकी 180 यूनिट बिकी थीं। वेलफायर की जुलाई 2025 में 180 यूनिट बिकीं। जबकि जून 2025 में इसकी 156 यूनिट बिकी थीं। इस तरह टोयोटा ने जुलाई 2025 में 29,159 गाड़ियां बेचीं। जबकि जून 2025 में इसकी 26,453 यूनिट बिकी थीं।

इनोवा हाइक्रॉस एक्सक्लूसिव एडिशन के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

इनोवा हाइक्रॉस एक्सक्लूसिव एडिशन में ब्लैक रूफ के साथ नया डुअल-टोन एक्सटीरियर फिनिश और दो शेड्स सुपर व्हाइट या पर्ल व्हाइट का ऑप्शन दिया गया है। ग्रिल, एलॉय व्हील्स, फ्रंट और रियर बंपर गार्निश, व्हील आर्क क्लैडिंग और विंग मिरर के लिए नया ग्लॉस ब्लैक फिनिश भी दिया गया है। टोयोटा ने 'इनोवा' लेटरिंग के साथ बोनट एम्बलम और पीछे की तरफ एक एक्सक्लूसिव एडिशन बैज भी जोड़ा है।

इसके इंटीरियर की बात करें तो डैशबोर्ड, डोर पैड और सीट अपहोल्स्ट्री के लिए डुअल-टोन फिनिश है। इक्युपमेंट की बात करें तो इसमें टोयोटा ने एक एयर प्यूरीफायर, एक वायरलेस चार्जर और एक फुटवेल लैंप को जोड़ा है। पावर्ड ओटोमन के साथ सेकेंड रो की कैप्टन सीटें, फ्रंट वेंटिलेटेड सीटें, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ और ADAS सूट जैसे फीचर्स ZX (O) से भी बरकरार रखी गई हैं।

एक्सक्लूसिव एडिशन टॉप-स्पेक ZX(O) ट्रिम पर आधारित है जो केवल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ आता है। इसमें हुड के नीचे आपको एक 2.0-लीटर, चार-सिलेंडर स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन मिलता है जो कुल 186hp का पावर और 206Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ये एक e-CVT से जुड़ा हुआ है। टोयोटा हाइब्रिड के लिए 23.24kpl की फ्यूल इफीसियंसी का दावा करती है।

