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₹11 लाख की इस SUV के पीछे ऐसे पड़े ग्राहक, एक बार फिर बना दिया नंबर-1; माइलेज 28Km

Mar 28, 2026 10:08 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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टोयोटा की मॉडल वाइज सेल्स का डेटा सामने आ गया है। कंपनी ने पिछले महीने यानी फरवरी 2026 में कुल 30,734 गाड़ियां बेचीं। वहीं, उसे सालाना आधार पर 16.62% की ग्रोथ मिली। कंपनी के लिए एक बार फिर हाइराइडर सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। इसे पिछले महीने 9,359 ग्राहक मिले।

₹11 लाख की इस SUV के पीछे ऐसे पड़े ग्राहक, एक बार फिर बना दिया नंबर-1; माइलेज 28Km

टोयोटा की मॉडल वाइज सेल्स का डेटा सामने आ गया है। कंपनी ने पिछले महीने यानी फरवरी 2026 में कुल 30,734 गाड़ियां बेचीं। वहीं, उसे सालाना आधार पर 16.62% की ग्रोथ मिली। कंपनी के लिए एक बार फिर हाइराइडर सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। इसे पिछले महीने 9,359 ग्राहक मिले। इसे सालाना आधार पर 116% की ग्रोथ मिली। वहीं, कंपनी के पास इसका कुल मार्केट शेयर 30% रहा। बता दें कि इसकी एक्स-शोरूम कीमत 10,99,000 रुपए से शुरू है। वहीं, हाइब्रिड वैरिएंट का माइलेज 27.97 kmpl है। कंपनी की सबसे लग्जरी, प्रीमियम और महंगी कार वेलफायर को 663% की सालाना ग्रोथ मिली। चलिए एक बार कंपनी के सभी मॉडल की सेल्स डेटा को देखते हैं।

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टोयोटा मॉडल वाइज सेल्स फरवरी 2026
नंमॉडलफरवरी 2026फरवरी 2025अंतरग्रोथ % YoYमार्केट शेयर %
1हाइराइडर9,3594,3145,045116.9430.45
2हाइक्रॉस6,0415,6224197.4519.66
3ग्लैंजा3,2124,596-1,384-30.1110.45
4फॉर्च्यूनर3,0762,8762006.9510.01
5टैसर2,8543,604-750-20.819.29
6रूमियन2,8172,09971834.219.17
7क्रिस्टा2,6622827-165-5.848.66
8हिलक्स31818912968.251.03
9कैमरी203209-6-2.870.66
10वेलफायर14519126663.160.47
11LC30047047-0.15
टोटल30,73426,3554,37916.62100

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टोयोटा की मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो हाइराइडर की फरवरी 2026 में 9,359 यूनिट बिकीं। जबकि, फरवरी 2025 में इसकी 4,314 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 5,045 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 116.94% की सालाना ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 30.45% रहा। हाइक्रॉस की फरवरी 2026 में 6,041 यूनिट बिकीं। जबकि, फरवरी 2025 में इसकी 5,622 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 419 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 7.45% की सालाना ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 19.66% रहा।

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ग्लैंजा की फरवरी 2026 में 3,212 यूनिट बिकीं। जबकि, फरवरी 2025 में इसकी 4,596 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,384 यूनिट कम बिकीं और इसे 30.11% की सालाना डिग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 10.45% रहा। फॉर्च्यूनर की फरवरी 2026 में 3,076 यूनिट बिकीं। जबकि, फरवरी 2025 में इसकी 2,876 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 200 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 6.95% की सालाना ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 10.01% रहा।

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टैसर की फरवरी 2026 में 2,854 यूनिट बिकीं। जबकि, फरवरी 2025 में इसकी 3,604 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 750 यूनिट कम बिकीं और इसे 20.81% की सालाना डिग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 9.29% रहा। रूमियन की फरवरी 2026 में 2,817 यूनिट बिकीं। जबकि, फरवरी 2025 में इसकी 2,099 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 718 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 34.21% की सालाना ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 9.17% रहा।

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क्रिस्टा की फरवरी 2026 में 2,662 यूनिट बिकीं। जबकि, फरवरी 2025 में इसकी 2827 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 165 यूनिट कम बिकीं और इसे 5.84% की सालाना डिग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 8.66% रहा। हिलक्स की फरवरी 2026 में 318 यूनिट बिकीं। जबकि, फरवरी 2025 में इसकी 189 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 129 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 68.25% की सालाना ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 1.03% रहा।

कैमरी की फरवरी 2026 में 203 यूनिट बिकीं। जबकि, फरवरी 2025 में इसकी 209 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 6 यूनिट कम बिकीं और इसे 2.87% की सालाना डिग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 0.66% रहा। वेलफायर की फरवरी 2026 में 145 यूनिट बिकीं। जबकि, फरवरी 2025 में इसकी 19 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 126 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 663.16% की सालाना ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 0.47% रहा। LC300 की फरवरी 2026 में 47 यूनिट बिकीं। जबकि, फरवरी 2025 में इसकी 0 यूनिट बिकी थीं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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