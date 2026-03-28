₹11 लाख की इस SUV के पीछे ऐसे पड़े ग्राहक, एक बार फिर बना दिया नंबर-1; माइलेज 28Km

टोयोटा की मॉडल वाइज सेल्स का डेटा सामने आ गया है। कंपनी ने पिछले महीने यानी फरवरी 2026 में कुल 30,734 गाड़ियां बेचीं। वहीं, उसे सालाना आधार पर 16.62% की ग्रोथ मिली। कंपनी के लिए एक बार फिर हाइराइडर सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। इसे पिछले महीने 9,359 ग्राहक मिले।

टोयोटा की मॉडल वाइज सेल्स का डेटा सामने आ गया है। कंपनी ने पिछले महीने यानी फरवरी 2026 में कुल 30,734 गाड़ियां बेचीं। वहीं, उसे सालाना आधार पर 16.62% की ग्रोथ मिली। कंपनी के लिए एक बार फिर हाइराइडर सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। इसे पिछले महीने 9,359 ग्राहक मिले। इसे सालाना आधार पर 116% की ग्रोथ मिली। वहीं, कंपनी के पास इसका कुल मार्केट शेयर 30% रहा। बता दें कि इसकी एक्स-शोरूम कीमत 10,99,000 रुपए से शुरू है। वहीं, हाइब्रिड वैरिएंट का माइलेज 27.97 kmpl है। कंपनी की सबसे लग्जरी, प्रीमियम और महंगी कार वेलफायर को 663% की सालाना ग्रोथ मिली। चलिए एक बार कंपनी के सभी मॉडल की सेल्स डेटा को देखते हैं।

टोयोटा मॉडल वाइज सेल्स फरवरी 2026 नं मॉडल फरवरी 2026 फरवरी 2025 अंतर ग्रोथ % YoY मार्केट शेयर % 1 हाइराइडर 9,359 4,314 5,045 116.94 30.45 2 हाइक्रॉस 6,041 5,622 419 7.45 19.66 3 ग्लैंजा 3,212 4,596 -1,384 -30.11 10.45 4 फॉर्च्यूनर 3,076 2,876 200 6.95 10.01 5 टैसर 2,854 3,604 -750 -20.81 9.29 6 रूमियन 2,817 2,099 718 34.21 9.17 7 क्रिस्टा 2,662 2827 -165 -5.84 8.66 8 हिलक्स 318 189 129 68.25 1.03 9 कैमरी 203 209 -6 -2.87 0.66 10 वेलफायर 145 19 126 663.16 0.47 11 LC300 47 0 47 - 0.15 टोटल 30,734 26,355 4,379 16.62 100

टोयोटा की मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो हाइराइडर की फरवरी 2026 में 9,359 यूनिट बिकीं। जबकि, फरवरी 2025 में इसकी 4,314 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 5,045 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 116.94% की सालाना ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 30.45% रहा। हाइक्रॉस की फरवरी 2026 में 6,041 यूनिट बिकीं। जबकि, फरवरी 2025 में इसकी 5,622 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 419 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 7.45% की सालाना ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 19.66% रहा।

ग्लैंजा की फरवरी 2026 में 3,212 यूनिट बिकीं। जबकि, फरवरी 2025 में इसकी 4,596 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,384 यूनिट कम बिकीं और इसे 30.11% की सालाना डिग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 10.45% रहा। फॉर्च्यूनर की फरवरी 2026 में 3,076 यूनिट बिकीं। जबकि, फरवरी 2025 में इसकी 2,876 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 200 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 6.95% की सालाना ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 10.01% रहा।

टैसर की फरवरी 2026 में 2,854 यूनिट बिकीं। जबकि, फरवरी 2025 में इसकी 3,604 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 750 यूनिट कम बिकीं और इसे 20.81% की सालाना डिग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 9.29% रहा। रूमियन की फरवरी 2026 में 2,817 यूनिट बिकीं। जबकि, फरवरी 2025 में इसकी 2,099 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 718 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 34.21% की सालाना ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 9.17% रहा।

क्रिस्टा की फरवरी 2026 में 2,662 यूनिट बिकीं। जबकि, फरवरी 2025 में इसकी 2827 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 165 यूनिट कम बिकीं और इसे 5.84% की सालाना डिग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 8.66% रहा। हिलक्स की फरवरी 2026 में 318 यूनिट बिकीं। जबकि, फरवरी 2025 में इसकी 189 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 129 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 68.25% की सालाना ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 1.03% रहा।