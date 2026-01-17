क्रिस्टा, फॉर्च्यूनर, रूमियन से ज्यादा बिक रहीं ये 2 SUVs; डिमांड ऐसी की सामने ग्लैंजा, टैसर भी फेल

संक्षेप: टोयोटा की दिसंबर सेल्स का ब्रेकअप सामने आ गया है। कंपनी को पिछले महीने सालाना आधार पर ना सिर्फ शानदार ग्रोथ मिली। बल्कि उसके लगभग सभी मॉडल ने भी ग्रोथ दर्ज की। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 11 मॉडल बेच रही है। जिसमें ज्यादातर SUVs और MPVs शामिल हैं।

टोयोटा की दिसंबर सेल्स का ब्रेकअप सामने आ गया है। कंपनी को पिछले महीने सालाना आधार पर ना सिर्फ शानदार ग्रोथ मिली। बल्कि उसके लगभग सभी मॉडल ने भी ग्रोथ दर्ज की। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 11 मॉडल बेच रही है। जिसमें ज्यादातर SUVs और MPVs शामिल हैं। खासकर कंपनी के लिए 7-सीटर मॉडल शानदार परफॉर्म कर रहे हैं। कंपनी ने दिसंबर 2025 में कुल 34,157 यूनिट बेचीं। जबकि दिसंबर 2024 में कंपनी ने 24,887 गाड़ियां बची थीं। यानी उसने 9,270 यूनिट ज्यादा बेचीं। चलिए कंपनी की मॉडल वाइज सेल्स रिपोर्ट को देखते हैं।

टोयोटा मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप दिसंबर 2025 नं मॉडल दिसंबर 2025 दिसंबर 2024 अंतर ग्रोथ % YoY मार्केट शेयर % 1 हाइक्रॉस 7,162 5,960 1,202 20.17 20.97 2 हाइराइडर 7,022 4,770 2,252 47.21 20.56 3 ग्लैंजा 6,451 3,487 2,964 85 18.89 4 टैसर 4,457 2,628 1,829 69.6 13.05 5 फॉर्च्यूनर 2,961 2,206 755 34.22 8.67 6 क्रिस्टा 2,737 3,740 -1,003 -26.82 8.01 7 रूमियन 2,727 1,775 952 53.63 7.98 8 हिलक्स 232 170 62 36.47 0.68 6 कैमरी 200 88 112 127.27 0.59 10 वेलफायर 141 63 78 123.81 0.41 11 LC300 67 0 67 - 0.2 टोटल 34,157 24,887 9,270 37.25 100

टोयोटा की मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप की बात करें तो हाइक्रॉस की दिसंबर 2025 में 7,162 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 5,960 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,202 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 20.17% की ईयरली ग्रोथ मिली। हाइराइडर की दिसंबर 2025 में 7,022 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 4,770 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,252 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 47.21% की ईयरली ग्रोथ मिली। ग्लैंजा की दिसंबर 2025 में 6,451 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 3,487 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,964 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 85% की ईयरली ग्रोथ मिली।

टैसर की दिसंबर 2025 में 4,457 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 2,628 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,829 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 69.6% की ईयरली ग्रोथ मिली। फॉर्च्यूनर की दिसंबर 2025 में 2,961 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 2,206 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 755 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 34.22% की ईयरली ग्रोथ मिली। क्रिस्टा की दिसंबर 2025 में 2,737 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 3,740 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,003 यूनिट कम बिकीं और इसे 26.82% की ईयरली डिग्रोथ मिली।

रूमियन की दिसंबर 2025 में 2,727 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 1,775 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 952 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 53.63% की ईयरली ग्रोथ मिली। हिलक्स की दिसंबर 2025 में 232 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में इसकी 170 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 62 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 36.47% की ईयरली ग्रोथ मिली।