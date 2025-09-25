Toyota Sales Breakup Aug 2025 Hyryder, HyCross, Glanza, Crysta, Taisor, Fortuner, check all details इस टोयोटा कार पर टूटे लोग, इनोवा, ग्लैंजा, टेजर, रुमियन को पीटोयोटा बिक्रीछे धकेल बनी नंबर-1; SUV सेगमेंट में इसका दबदबा, Auto Hindi News - Hindustan
टोयोटा की हायराइडर SUV को लोग जमकर खरीद रहे हैं। इस कार ने अपने ही कंपनी की इनोवा, ग्लैंजा, टेजर, रुमियन को पीछे धकेलकर नंबर-1 पर कब्जा कर लिया है। SUV सेगमेंट में इसका दबदबा देखने को मिल रहा है।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 25 Sep 2025 04:06 PM
टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने अगस्त 2025 के सेल्स आंकड़े जारी कर दिए हैं। कंपनी ने इस महीने कुल 29,302 यूनिट्स की बिक्री की है। यह पिछले साल अगस्त 2024 की तुलना में 2.49% की ग्रोथ है। कंपनी की बिक्री 28,589 यूनिट्स से बढ़कर 29,302 यूनिट्स तक पहुंच गई। हालांकि, जुलाई 2025 की तुलना में सेल्स में 9.29% की गिरावट है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले महीनों में GST 2.0 प्राइस कट का असर दिखेगा और सेल्स में तेजी आएगी।

टॉप पर टोयोटा हायराइडर– SUV का दम

टोयोटा हायराइडर (Hyryder) की अगस्त 2025 में सेल्स 9,100 यूनिट्स रही। इसकी YoY ग्रोथ +39.27% रही, जो पिछले साल 6,534 यूनिट्स की तुलना में ज्यादा है। इसकी MoM ग्रोथ +3.24% रही, जो जुलाई 2025 में 8,814 यूनिट्स की तुलना में ज्यादा है। इसका पोर्टफोलियो शेयर 31.06% रहा। यानी कंपनी की हर 3 कारों में से 1 हायराइडर (Hyryder) है। SUV सेगमेंट में इसका दबदबा लगातार बढ़ रहा है।

टोयोटा हायक्रॉस (HyCross) भी पीछे नहीं

टोयोटा हायक्रॉस (HyCross) की सेल्स 5,827 यूनिट्स रही। इसमें YoY ग्रोथ +11.29% रही और MoM ग्रोथ +0.34% रही। हायक्रॉस (HyCross) अब टोयोटा (Toyota) की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई है।

ग्लैंजा (Glanza) – प्रीमियम हैचबैक की बढ़ती डिमांड

प्रीमियम हैचबैक ग्लैंजा (Glanza) की सेल्स 5,102 यूनिट्स रही। इसकी बिक्री में YoY ग्रोथ +10.34% और MoM ग्रोथ +1.65% देखी गई। मारुति बलेनो (Maruti Baleno) का रीबैज वर्जन ग्लैंजा (Glanza) प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है।

क्रिस्टा और टेजर की मिक्स्ड बिक्री

टोयोटा इनोवा क्रिस्टा (Innova Crysta) की बिक्री 3,477 यूनिट्स रही। इसकी MoM बिक्री +4.98% रही, लेकिन सालना आधार पर बिक्री में गिरावट दर्ज की गई। टेजर (Taisor) की बिक्री 2,683 यूनिट्स रही। इसकी मासिक (MoM) बिक्री में +59.04% की उछाल और सालाना आधार पर YoY गिरावट देखने को मिली। क्रिस्टा (Crysta) अभी भी MPV सेगमेंट की भरोसेमंद गाड़ी बनी हुई है, जबकि टेजर (Taisor) ने MoM ग्रोथ से उम्मीदें जगाई हैं।

फॉर्च्यूनर (Fortuner), हायलुक्स (Hilux), कैमरी (Camry) और वेलफायर (Vellfire) की बिक्री में MoM गिरावट दर्ज की गई। फॉर्च्यूनर (Fortuner) की बिक्री 2,508 यूनिट्स रही। वहीं, हायलुक्स (Hilux) की बिक्री 260 यूनिट्स और कैमरी की बिक्री 158 यूनिट्स रही। इसके अलावा वेलफायर (Vellfire) की बिक्री 104 यूनिट्स रही। लक्जरी सेगमेंट की गाड़ियों की डिमांड अगस्त में कमजोर रही।

रुमियन (Rumion) और लैंड क्रूजर LC 300 के बिक्री की बात करें तो रुमियन (Rumion) की सिर्फ 68 यूनिट्स सेल हुई। वहीं, लैंड क्रूजर 300 (Land Cruiser LC 300) की 15 यूनिट्स (ZX और GR-S वैरिएंट) सेल हुई। रुमियन (Rumion) भारतीय ग्राहकों को रास नहीं आई, जबकि हाई-एंड लैंड क्रूजर (Land Cruiser) सिर्फ प्रीमियम क्लाइंट्स तक सिमटी हुई है।

