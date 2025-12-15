Hindustan Hindi News
इस 7-सीटर के आगे फॉर्च्यूनर भी फेल, कंपनी की बेस्ट सेलर बनी! नवंबर में 9,295 लोगों ने खरीद डाला

संक्षेप:

नवंबर 2025 में टोयोटा (Toyota) की ओर से इनोवा (Innova) की बादशाहत कायम रही। इसके अलावा हायराइडर (Hyryder) और फॉर्च्यूनर (Fortuner) ने भी अपनी पकड़ मजबूत बनाई। आइए कंपनी की बिक्री रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं।

Dec 15, 2025 10:07 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
नवंबर 2025 में टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (Toyota Kirloskar Motor) ने भारतीय कार बाजार में एक बार फिर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई। कंपनी कुल 30,085 यूनिट्स की बिक्री के साथ ओवरऑल सेल्स चार्ट में 5वें स्थान पर रही और 7.2% मार्केट शेयर हासिल किया। इस दौरान टोयोटा ने 19% सालाना (YoY) ग्रोथ दर्ज की। हालांकि, मंथ-ऑन-मंथ (MoM) आधार पर बिक्री में 25% की गिरावट देखने को मिली, जो फेस्टिव सीजन के बाद आमतौर पर देखने को मिलती है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

इनोवा (Innova) बनी टोयोटा की सबसे बड़ी ताकत

टोयोटा की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार इनोवा (Innova) रेंज (हायक्रॉस + क्रिस्टा) रही। नवंबर 2025 में इसकी 9,295 यूनिट्स बिकीं, जो पिछले साल की तुलना में 18% ज्यादा है। हालांकि, अक्टूबर 2025 के मुकाबले इसमें 16% की गिरावट आई, लेकिन फिर भी फैमिली खरीदारों और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की वजह से इनोवा (Innova) की डिमांड मजबूत बनी हुई है।

अर्बन क्रूजर हायराइडर ने दिखाई शानदार छलांग

अर्बन क्रूजर हायराइडर (Urban Cruiser Hyryder) टोयोटा के लिए नवंबर की सबसे बड़ी हाइलाइट रही। इसकी 7,393 यूनिट्स बिकीं और यह कार 52% YoY ग्रोथ के साथ सबसे तेज बढ़ने वाले मॉडलों में शामिल रही। हाइब्रिड वैरिएंट्स की बढ़ती लोकप्रियता ने इसे मिड-साइज SUV सेगमेंट में मजबूत खिलाड़ी बना दिया है। हालांकि, अक्टूबर के मुकाबले बिक्री में 36% की गिरावट आई।

ग्लैंजा (Glanza) की स्थिर परफॉर्मेंस

टोयोटा की प्रीमियम हैचबैक ग्लैंजा (Glanza) ने नवंबर में 5,032 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। यह आंकड़ा 32% YoY ग्रोथ दिखाता है। बेहतरीन माइलेज और शहर के लिए अनुकूल साइज इसकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन, MoM आधार पर बिक्री 18% कम रही।

फॉर्च्यूनर (Fortuner) की पकड़ अब भी मजबूत

टोयोटा फॉर्च्यूनर (Toyota Fortuner) की नवंबर 2025 में 2,676 यूनिट्स बिकीं। इसमें 7% YoY और 8% MoM की हल्की गिरावट दर्ज की गई। इसके बावजूद फॉर्च्यूनर (Fortuner) आज भी अपने सेगमेंट की सबसे पॉपुलर और भरोसेमंद SUV बनी हुई है।

प्रीमियम और निच मॉडल्स का योगदान

टोयोटा के नीचे और प्रीमियम मॉडल्स जैसे कैमरी (Camry), हायलुक्स (Hilux), वेलफायर (Vellfire) और लैंड क्रूजर 300 (Land Cruiser 300) ने भी कुल बिक्री में योगदान दिया।

LC300 की 55 यूनिट्स बिकीं

कैमरी (Camry) और हायलुक्स (Hilux) ने कम वॉल्यूम के बावजूद सालाना आधार पर अच्छी ग्रोथ दिखाई

टोयोटा का आगे क्या प्लान?

टोयोटा आने वाले समय में अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को और मजबूत करने की तैयारी में है। कंपनी 2026 में अपनी पहली इलेक्ट्रिक SUV अर्बन क्रूजर (Urban Cruiser) BEV लॉन्च करने की योजना बना रही है, जिससे EV सेगमेंट में उसकी एंट्री होगी।

नवंबर 2025 में टोयोटा की परफॉर्मेंस यह दिखाती है कि कंपनी की हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, भरोसेमंद ब्रांड इमेज और मजबूत प्रोडक्ट लाइनअप उसे बाजार में स्थिर बनाए हुए हैं। हालांकि, फेस्टिव सीजन के बाद MoM गिरावट दिखी, लेकिन सालाना आधार पर टोयोटा की ग्रोथ यह साफ करती है कि आने वाले महीनों में ब्रांड की पकड़ और मजबूत हो सकती है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
