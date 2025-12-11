जिन्हें अर्टिगा नहीं मिल रही, वो इस 7-सीटर को खरीद रहे; इस महीने ईयरएंड डिस्काउंट ने सस्ता भी बना दिया
टोयोटा के पोर्टफोलियो में सबसे सस्ती 7-सीटर कार रुमियन है। इसे मारुति अर्टिगा के प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। इस वजह से देखने में ये दोनों कार लगभग एक जैसी नजर आती हैं। हालांकि, इनके एक्सटीरियर और इंटीरियर में हल्के चेंजेस देखने को मिलते हैं। इस महीने कंपनी इस कार पर 30,000 रुपए का छोटा डिस्काउंट भी दे रही है। कंपनी इस पर 10,000 रुपए का सेल्स डिस्काउंट और 20,000 रुपए का एक्सचेंज या स्क्रैपेज बोनस दे रही है। इसका फायदा CNG मॉडल पर भी मिलेगा। बता दें कि रुमियन की एक्स-शोरूम कीमत वैरिएंट के हिसाब से 10,44,200 से 13,61,800 रुपए तक है।
|टोयोटा रुमियन की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0)
|1.5L Normal Petrol-Manual
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|चेंज %
|S
|Rs. 10,81,500
|Rs. 10,44,200
|-Rs. 37,300
|-3.45%
|G
|Rs. 11,97,500
|Rs. 11,56,200
|-Rs. 41,300
|-3.45%
|V
|Rs. 12,70,500
|Rs. 12,26,600
|-Rs. 43,900
|-3.46%
|1.5L Normal Petrol-Auto (TC)
|S
|Rs. 12,31,500
|Rs. 11,89,000
|-Rs. 42,500
|-3.45%
|G
|Rs. 13,37,500
|Rs. 12,91,300
|-Rs. 46,200
|-3.45%
|V
|Rs. 14,10,500
|Rs. 13,61,800
|-Rs. 48,700
|-3.45%
|1.5L Normal CNG-Manual
|S
|Rs. 11,76,500
|Rs. 11,35,900
|-Rs. 40,600
|-3.45%
रुमियन का इंजन और फीचर्स
रुमियन में 1.5-लीटर NA पेट्रोल इंजन और 1.5-लीटर पेट्रोल-CNG इंजन ऑप्शन देखने को मिलता है। इसका पहला इंजन पावरट्रेन 102bhp की पावर और 137Nm का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। यह 5-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड टॉर्क कनवर्टर के साथ आता है। वहीं, CNG पावरट्रेन में 87bhp की पावर और 121.5Nm का टॉर्क जनरेट करती है। यह पांच-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आती है। इसका 1.5-लीटर NA पेट्रोल मोटर 20.51kmpl तक का माइलेज देने में सक्षम है, जबकि CNG वैरिएंट 26.11km/kg का माइलेज देने में सक्षम है।
इसके फीचर्स की बात करें तो टोयोटा रुमियन वायरलेस मोबाइल कनेक्टिविटी के साथ 7-इंच की टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन, ऑडियो और कॉलिंग के लिए स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, सेकेंड रो पर लगे एसी वेंट और टोयोटा आई-कनेक्ट से लैस है। इसमें 55 से अधिक फीचर्स हैं। सेफ्टी के लिए इसमें डुअल फ्रंट एयरबैग, हिल होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, सेकेंड रो के लिए आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, रियर पार्किंग सेंसर और सीट बेल्ट रिमाइंडर मिलता है।
डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।
