खुलासा! सामने आया 7-सीटर कार का असली माइलेज, कंपनी के दावे से काफी अलग? यहां जानें सबकुछ

टोयोटा रुमियन के पेट्रोल ऑटोमैटिक वैरिएंट का रियल-वर्ल्ड माइलेज सामने आ गया है। इसके मुताबिक कार का सिटी माइलेज 14 किमी./लीटर रहा। आइए हाईवे का रियल माइलेज जानते हैं।

अगर आपका 7-सीटर फैमिली कार लेने का प्लान है और माइलेज आपकी पहली प्राथमिकता है, तो ये खबर आपके काम की है। रिपोर्ट के मुताबिक में टोयोटा रुमियन (Toyota Rumion) के पेट्रोल ऑटोमैटिक वैरिएंट का रियल-वर्ल्ड माइलेज सामने आ गया है और जो आंकड़े सामने आए हैं, वो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

कीमत और माइलेज

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (Toyota Kirloskar Motor) ने इस एमपीवी को 2023 में लॉन्च किया गया था। फिलहाल, इसकी कीमत ₹10.51 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। कंपनी के मुताबिक, CNG वर्जन का माइलेज 26.11 किमी./किग्रा तक है। वहीं, पेट्रोल मैनुअल की कीमत 20.51 किमी./लीटर और पेट्रोल ऑटोमैटिक (AT) का माइलेज 20.30 किमी./लीटर है।

हमारा रियल-वर्ल्ड माइलेज टेस्ट

कारवाले की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोल ऑटोमैटिक वर्जन को शहर और हाईवे दोनों पर चलाकर टेस्ट किया। इसके मुताबिक कार का सिटी माइलेज 14 किमी./लीटर रहा। वहीं, हाईवे का माइलेज 19 किमी./लीटर का रहा।

कुल औसत 16.55 किमी/लीटर

कुल औसत माइलेज की बात करें तो यह कंपनी के दावे से थोड़ा कम रहा, लेकिन 7-सीटर ऑटोमैटिक एमपीवी के हिसाब से आंकड़ा संतोषजनक कहा जा सकता है। इसकी कुल औसत माइलेज 16.55 किमी./लीटर रही।

इंजन और पावर

टोयोटा रुमियन (Rumion) में 1.5-लीटर, 4-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 102bhp की पावर और 139Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है। इसमें CNG वर्जन में पावर घटकर 87bhp और 121Nm हो जाती है।

किनसे है मुकाबला?

यह एमपीवी सीधे तौर पर मारुति सुजुकी अर्टिगा (Maruti Suzuki Ertiga) और किआ कैरेंस क्लैविस (Kia Carens Clavis) को टक्कर देती है। खास बात यह है कि रुमियन (Rumion) मूल रूप से अर्टिगा (Ertiga) पर आधारित है, लेकिन इसमें टोयोटा (Toyota) की ब्रांड वैल्यू और सर्विस नेटवर्क का फायदा मिलता है।

किसके लिए है सही ?

अगर आप एक फैमिली के लिए 7-सीटर कार चाहते हैं, तो ऑटोमैटिक गियरबॉक्स की सुविधा चाहते हैं। माइलेज और कम मेंटेनेंस को प्राथमिकता देते हैं, तो टोयोटा रुमियन (Toyota Rumion) एक संतुलित विकल्प बन सकती है।