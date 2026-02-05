अब इस 7-सीटर को खरीदने में ₹6800 ज्यादा लगेंगे, लागू हो गईं नई कीमतें; पहले ₹10.44 लाख थी कीमत
टोयोटा ने अपनी मोस्ट पॉपुलर 7-सीटर रुमियन की कीमतों में इजाफा कर दिया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10,44,200 रुपए से शुरू होती हैं। हालांकि, अब कंपनी ने इसकी कीमतों में 6,800 रुपए का इजाफा किया है। ये लगभग 0.59% तक की बढ़ोतरी है।
टोयोटा ने अपनी मोस्ट पॉपुलर 7-सीटर रुमियन की कीमतों में इजाफा कर दिया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10,44,200 रुपए से शुरू होती हैं। हालांकि, अब कंपनी ने इसकी कीमतों में 6,800 रुपए का इजाफा किया है। ये लगभग 0.59% तक की बढ़ोतरी है। बता दें कि कंपनी ने इस कार को मारुति सुजुकी अर्टिगा के प्लेटफॉर्म पर तैयार किया है। रुमियन के CNG वैरिएंट वैरिएंट की डिमांड भी काफी ज्यादा है। फाइनेंशियल ईयर 2025 के दौरान इसके CNG वैरिएंट की 11,137 यूनिट बिकी थीं। बता दें कि नई कीमतें कंपनी ने तुरंत प्रभाव से लागू कर दी हैं।
|टोयोटा रुमियन की एक्स-शोरूम की मौजूदा कीमतें
|1.5L Normal Petrol-Manual
|वैरिएंट
|कीमत
|S
|Rs. 10,44,200
|G
|Rs. 11,56,200
|V
|Rs. 12,26,600
|1.5L Normal Petrol-Auto (TC)
|S
|Rs. 11,89,000
|G
|Rs. 12,91,300
|V
|Rs. 13,61,800
|1.5L Normal CNG-Manual
|S
|Rs. 11,35,900
रुमियन का इंजन और फीचर्स
रुमियन में 1.5-लीटर NA पेट्रोल इंजन और 1.5-लीटर पेट्रोल-CNG इंजन ऑप्शन देखने को मिलता है। इसका पहला इंजन पावरट्रेन 102bhp की पावर और 137Nm का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। यह 5-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड टॉर्क कनवर्टर के साथ आता है। वहीं, CNG पावरट्रेन में 87bhp की पावर और 121.5Nm का टॉर्क जनरेट करती है। यह पांच-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आती है। इसका 1.5-लीटर NA पेट्रोल मोटर 20.51kmpl तक का माइलेज देने में सक्षम है, जबकि CNG वैरिएंट 26.11km/kg का माइलेज देने में सक्षम है।
इसके फीचर्स की बात करें तो टोयोटा रुमियन वायरलेस मोबाइल कनेक्टिविटी के साथ 7-इंच की टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन, ऑडियो और कॉलिंग के लिए स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, सेकेंड रो पर लगे एसी वेंट और टोयोटा आई-कनेक्ट से लैस है। इसमें 55 से अधिक फीचर्स हैं। सेफ्टी के लिए इसमें डुअल फ्रंट एयरबैग, हिल होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, सेकेंड रो के लिए आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, रियर पार्किंग सेंसर और सीट बेल्ट रिमाइंडर मिलता है।
