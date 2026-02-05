Hindustan Hindi News
Toyota Rumion Price Hike Up To Rs 6800 In February 2026
अब इस 7-सीटर को खरीदने में ₹6800 ज्यादा लगेंगे, लागू हो गईं नई कीमतें; पहले ₹10.44 लाख थी कीमत

अब इस 7-सीटर को खरीदने में ₹6800 ज्यादा लगेंगे, लागू हो गईं नई कीमतें; पहले ₹10.44 लाख थी कीमत

संक्षेप:

टोयोटा ने अपनी मोस्ट पॉपुलर 7-सीटर रुमियन की कीमतों में इजाफा कर दिया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10,44,200 रुपए से शुरू होती हैं। हालांकि, अब कंपनी ने इसकी कीमतों में 6,800 रुपए का इजाफा किया है। ये लगभग 0.59% तक की बढ़ोतरी है।

Feb 05, 2026 04:21 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
Toyota Rumionarrow

टोयोटा ने अपनी मोस्ट पॉपुलर 7-सीटर रुमियन की कीमतों में इजाफा कर दिया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10,44,200 रुपए से शुरू होती हैं। हालांकि, अब कंपनी ने इसकी कीमतों में 6,800 रुपए का इजाफा किया है। ये लगभग 0.59% तक की बढ़ोतरी है। बता दें कि कंपनी ने इस कार को मारुति सुजुकी अर्टिगा के प्लेटफॉर्म पर तैयार किया है। रुमियन के CNG वैरिएंट वैरिएंट की डिमांड भी काफी ज्यादा है। फाइनेंशियल ईयर 2025 के दौरान इसके CNG वैरिएंट की 11,137 यूनिट बिकी थीं। बता दें कि नई कीमतें कंपनी ने तुरंत प्रभाव से लागू कर दी हैं।

टोयोटा रुमियन की एक्स-शोरूम की मौजूदा कीमतें
1.5L Normal Petrol-Manual
वैरिएंटकीमत
SRs. 10,44,200
GRs. 11,56,200
VRs. 12,26,600
1.5L Normal Petrol-Auto (TC)
SRs. 11,89,000
GRs. 12,91,300
VRs. 13,61,800
1.5L Normal CNG-Manual
SRs. 11,35,900

Toyota Rumion

Toyota Rumion

₹ 10.44 - 13.62 लाख

...

Maruti Suzuki Ertiga

Maruti Suzuki Ertiga

₹ 8.8 - 12.94 लाख

...

Maruti Suzuki XL6

Maruti Suzuki XL6

₹ 11.52 - 14.47 लाख

...

Volkswagen Taigun Facelift

Volkswagen Taigun Facelift

₹ 12 - 21 लाख

...

Kia Carens

Kia Carens

₹ 10.99 - 12.77 लाख

...

Kia Syros

Kia Syros

₹ 8.67 - 15.94 लाख

...

रुमियन का इंजन और फीचर्स

रुमियन में 1.5-लीटर NA पेट्रोल इंजन और 1.5-लीटर पेट्रोल-CNG इंजन ऑप्शन देखने को मिलता है। इसका पहला इंजन पावरट्रेन 102bhp की पावर और 137Nm का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। यह 5-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड टॉर्क कनवर्टर के साथ आता है। वहीं, CNG पावरट्रेन में 87bhp की पावर और 121.5Nm का टॉर्क जनरेट करती है। यह पांच-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आती है। इसका 1.5-लीटर NA पेट्रोल मोटर 20.51kmpl तक का माइलेज देने में सक्षम है, जबकि CNG वैरिएंट 26.11km/kg का माइलेज देने में सक्षम है।

ये भी पढ़ें:₹7.31 लाख की SUV का पूरा देश हुआ दीवाना, देखते ही देखते 10 लाख घरों तक पहुंच गई

इसके फीचर्स की बात करें तो टोयोटा रुमियन वायरलेस मोबाइल कनेक्टिविटी के साथ 7-इंच की टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन, ऑडियो और कॉलिंग के लिए स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, सेकेंड रो पर लगे एसी वेंट और टोयोटा आई-कनेक्ट से लैस है। इसमें 55 से अधिक फीचर्स हैं। सेफ्टी के लिए इसमें डुअल फ्रंट एयरबैग, हिल होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, सेकेंड रो के लिए आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, रियर पार्किंग सेंसर और सीट बेल्ट रिमाइंडर मिलता है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

