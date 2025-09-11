खुशखबरी! सस्ती हुई मारुति अर्टिगा के टक्कर की ये 7-सीटर कार, 26km से ज्यादा का माइलेज; अभी सिर्फ इतने में मिल रही
मारुति अर्टिगा को टक्कर देने वाली टोयोटा रुमियन की GST में भारी कटौती की गई है। GST कटौती के बाद टोयोटा रुमियन 48,700 रुपये तक सस्ती हो गई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
केंद्र सरकार द्वारा पैसेंजर वाहनों पर जीएसटी दरों में की गई कटौती के बाद टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने अपने पूरे मॉडलों की कीमतों में भारी कटौती की है। यह फैसला 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला है और इसका सीधा बेनिफिट ग्राहकों को मिल रहा है। टोयोटा का लक्ष्य है कि टैक्स सुधार का पूरा फायदा ग्राहकों तक पहुंचे, जिससे गाड़ियां खरीदना और भी किफायती हो जाए। टैक्स कटौती के बाद मारुति अर्टिगा को टक्कर देने वाली टोयोटा रुमियन भी सस्ती हो गई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
टोयोटा रुमियन (Toyota Rumion) की एक्स-शोरूम कीमत
जीएसटी दरों में हुए इस बदलाव से टोयोटा फॉर्च्यूनर और इनोवा जैसे लोकप्रिय मॉडलों पर भी भारी बचत हो रही है। डीलर सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, सभी टोयोटा मॉडलों की कीमतों में कटौती की गई है। नीचे दी गई तालिका में आप टोयोटा रुमियन के सभी वैरिएंट की नई और पुरानी कीमतों के बीच का अंतर देख सकते हैं।
टोयोटा रुमियन की नई और पुरानी एक्स-शोरूम कीमत की तुलना
|वैरिएंट (Variant)
|पुराना दाम (लाख रुपये)
|नया दाम (लाख रुपये)
|अंतर (लाख रुपये)
|E MT
|9.85
|9.51
|0.34
|S MT
|10.82
|10.44
|0.37
|S CNG MT
|11.77
|11.36
|0.41
|G MT
|11.98
|11.56
|0.41
|S AT
|12.32
|11.89
|0.43
|V MT
|12.71
|12.27
|0.44
|G AT
|12.38
|12.91
|0.46
|V AT
|14.11
|13.62
|0.49
टोयोटा के सबसे लोकप्रिय मॉडलों में से एक टोयोटा रुमियन की कीमतों में भी बड़ी गिरावट आई है। इसके बेस वैरिएंट की कीमत में 34,000 की कटौती की गई है, जबकि इसके टॉप-एंड मॉडल पर लगभग 50,000 रुपये की कमी आई है। यह कटौती उन ग्राहकों के लिए एक बड़ा तोहफा है, जो एक विश्वसनीय और किफायती 7-सीटर कार खरीदने का विचार कर रहे थे।
यह कीमत में कटौती सिर्फ टोयोटा रुमियन तक सीमित नहीं है। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने अपनी अन्य लोकप्रिय कारों जैसे ग्लैंजा (Glanza), टेजर (Taisor) और अर्बन क्रूजर हाइराइडर (Urban Cruiser Hyryder) पर भी महत्वपूर्ण कटौती की है। यह कदम त्योहारी सीजन से ठीक पहले आया है, जिससे भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में बिक्री बढ़ने की उम्मीद है।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जीएसटी कटौती के बाद इन कारों की कीमतें पहले से कहीं अधिक आकर्षक हो गई हैं। अगर आप एक नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो टोयोटा की यह नई कीमतें आपके लिए एक शानदार अवसर हो सकती हैं।
