इस 7-सीटर फैमिली कार पर मिल रहा इतने रुपए का कैश डिस्काउंट; 26Km माइलेज और 6 एयरबैग से लैस

ये कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से एक है। इस वजह से इस पर बड़ा डिस्काउंट नहीं मिल रहा है। रुमियन को मारुति अर्टिगा के प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। वहीं, अर्टिगा पर इस महीने कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा। बता दें की रुमियन की कीमतों में भी इजाफा किया गया है।

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EMI केवल ₹ 12,487 / माह

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (TKM) ने अपने पोर्टफोलियो में शामिल 7-सीटर रुमियन इस महीने छोटा सा डिस्काउंट दे रही है। दरअसल, इस MPV पर ग्राहकों को 15 हजार रुपए के बेनिफिट मिलेंगे। जिसमें 10,000 रुपए कैश डिस्काउंट और 5,000 रुपए का एक्सचेंज या स्क्रैपेज बोनस शामिल है। ये कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से एक है। इस वजह से इस पर बड़ा डिस्काउंट नहीं मिल रहा है। रुमियन को मारुति अर्टिगा के प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। वहीं, अर्टिगा पर इस महीने कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा। बता दें की रुमियन की कीमतों में भी इजाफा किया गया है।

जुलाई में इस कार को खरीदने के लिए 29 हजार रुपए तक ज्यादा खर्च करने होंगे। कंपनी ने बताया कि वैरिएंट के आधार पर इस कार की कीमत में 2.5% तक की बढ़ोतरी की गई है। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक, इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 9.79 लाख रुपए से 14.21 लाख रुपए तक जाती हैं। भारतीय बाजार में इसका सीधा मुकाबला मारुति अर्टिगा से होता है। वहीं, रेनो ट्राइबर और निसान ग्रेवाइट को भी टक्कर देती है।

टोयोटा रुमियन पेट्रोल वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमतें वैरिएंट ट्रांसमिशन कीमत E MT NEODRIVE Manual 9,79,000 S MT NEO DRIVE Manual 10,77,000 G MT NEO DRIVE Manual 11,93,000 S AT NEO DRIVE Automatic 12,35,000 V MT NEO DRIVE Manual 12,70,000 G AT NEODRIVE Automatic 13,44,000 V AT NEO DRIVE Automatic 14,21,000 टोयोटा रुमियन CNG वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमतें S MT CNG Manual 11,69,000

रुमियन का इंजन और फीचर्स रुमियन में 1.5-लीटर NA पेट्रोल इंजन और 1.5-लीटर पेट्रोल-CNG इंजन ऑप्शन देखने को मिलता है। इसका पहला इंजन पावरट्रेन 102bhp की पावर और 137Nm का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। यह 5-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड टॉर्क कनवर्टर के साथ आता है। वहीं, CNG पावरट्रेन में 87bhp की पावर और 121.5Nm का टॉर्क जनरेट करती है। यह पांच-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आती है। इसका 1.5-लीटर NA पेट्रोल मोटर 20.51kmpl तक का माइलेज देने में सक्षम है, जबकि CNG वैरिएंट 26.11km/kg का माइलेज देने में सक्षम है।

इसके फीचर्स की बात करें तो टोयोटा रुमियन वायरलेस मोबाइल कनेक्टिविटी के साथ 7-इंच की टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन, ऑडियो और कॉलिंग के लिए स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, सेकेंड रो पर लगे एसी वेंट और टोयोटा आई-कनेक्ट से लैस है। इसमें 55 से अधिक फीचर्स हैं। सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड, हिल होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, सेकेंड रो के लिए आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, रियर पार्किंग सेंसर और सीट बेल्ट रिमाइंडर मिलता है।

रुमियन का रियल-वर्ल्ड माइलेज टेस्ट

कारवाले की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोल ऑटोमैटिक वर्जन को शहर और हाईवे दोनों पर चलाकर टेस्ट किया। इसके मुताबिक कार का सिटी माइलेज 14 किमी./लीटर रहा। वहीं, हाईवे का माइलेज 19 किमी./लीटर का रहा। कुल औसत माइलेज की बात करें तो यह कंपनी के दावे से थोड़ा कम रहा, लेकिन 7-सीटर ऑटोमैटिक एमपीवी के हिसाब से आंकड़ा संतोषजनक कहा जा सकता है। इसकी कुल औसत माइलेज 16.55 किमी./लीटर रही।