toyota rumion now comes with standard 6-airbag safety अर्टिगा को टक्कर देने वाली ये MPV हुई और भी सेफ, हर वैरिएंट में अब 6 एयरबैग; जानें इसकी खासियत, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़toyota rumion now comes with standard 6-airbag safety

अर्टिगा को टक्कर देने वाली ये MPV हुई और भी सेफ, हर वैरिएंट में अब 6 एयरबैग; जानें इसकी खासियत

दिग्गज कार निर्माता कंपनी टोयोटा ने अपने फैमिली कार रुमियन को पहले से ज्यादा सेफ और स्मार्ट बना दिया है। बता दें कि अब टोयोटा रुमियन (Toyota Rumion) के हर वैरिएंट में 6-एयरबैग (फ्रंट, साइड और कर्टेन) स्टैंडर्ड तौर पर मिलेंगे।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानMon, 22 Sep 2025 01:51 PM
share Share
Follow Us on
अर्टिगा को टक्कर देने वाली ये MPV हुई और भी सेफ, हर वैरिएंट में अब 6 एयरबैग; जानें इसकी खासियत
सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र
Toyota Rumionarrow

दिग्गज कार निर्माता कंपनी टोयोटा ने अपने फैमिली कार रुमियन को पहले से ज्यादा सेफ और स्मार्ट बना दिया है। बता दें कि अब टोयोटा रुमियन (Toyota Rumion) के हर वैरिएंट में 6-एयरबैग (फ्रंट, साइड और कर्टेन) स्टैंडर्ड तौर पर मिलेंगे। इसके अलावा, रुमियन के टॉप V ग्रेड में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) भी जोड़ा गया है। बता दें कि भारतीय मार्केट में टोयोटा रुमियन का मुकाबला मारुति सुजुकी एर्टिगा, महिंद्रा मराजो, रेनॉल्ट ट्राइबर, किआ कैरेंस और टोयोटा इनोवा क्रिस्टा जैसी 7-सीटर फैमिली कार से होता है।

धांसू है एमपीवी का केबिन

बता दें कि रुमियन सिर्फ सेफ्टी में ही नहीं बल्कि स्टाइल और कम्फर्ट में भी नंबर-1 है। प्रीमियम क्रोम ग्रिल, प्रोजेक्टर हेडलैम्प, LED टेललाइट्स और डुअल-टोन अलॉय व्हील्स इसे स्टाइलिश बनाते हैं। वहीं, अंदर कंफर्टेबल 7-सीटें, 60:40 स्प्लिट 2nd रो, रेक्लाइनिंग 3rd रो, AC और Toyota i-Connect जैसे स्मार्ट फीचर्स ड्राइव और पैसेंजर्स के लिए बेहद शानदार हैं।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Toyota Rumion

Toyota Rumion

₹ 10.54 - 13.83 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Nissan Magnite

Nissan Magnite

₹ 6.14 - 11.76 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Renault Kiger

Renault Kiger

₹ 6.3 - 11.3 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai Venue

Hyundai Venue

₹ 7.94 - 13.62 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Ertiga

Maruti Suzuki Ertiga

₹ 9.12 - 13.4 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Citroen Basalt X

Citroen Basalt X

₹ 9.42 - 12.89 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

कुछ ऐसा है पावरट्रेन

अगर पावरट्रेन की बात करें तो टोयोटा रुमियन में 1.5L K-Series इंजन दिया गया है जो पेट्रोल और ई-सीएनजी के साथ आता है। कार के इंजन को 5MT और 6AT ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है। कंपनी रुमियन के पेट्रोल वैरिएंट में 20.51 km/l और CNG में 26.11 km/kg माइलेज देने का दावा करती है। मार्केट में एमपीवी की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10.44 लाख रुपये है।

Toyota Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।